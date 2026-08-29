UKRAINERUSSIAWAR. Lankford a Zelensky : non possiamo promettere né nuove sanzioni contro Mosca, né armi per Kiev. Forze russe riprendono Ozerne

In un’intervista a Reuters, Mykhailo Fedorov ex ministro per la Difese: ”L’Ucraina sta perdendo la guerra contro la Russia” Fedorov ha affermato che Kiev ha a disposizione diversi mesi per prendere decisioni cruciali che potrebbero cambiare il corso del conflitto.

“Sembra che stiamo perdendo gradualmente, lentamente”, ha detto, aggiungendo che l’Ucraina ha ancora una possibilità di vincere, ma ha bisogno di un piano chiaro per porre fine alla guerra. Secondo Fedorov, a Kiev manca una visione comune di una strategia vincente e lo sviluppo è ostacolato da corruzione, nepotismo, dipendenza politica degli enti governativi e incapacità di implementare rapidamente le nuove tecnologie. Ha stimato l’efficacia dello Stato ucraino a solo il 5% e ha affermato che esistono già tecnologie in grado di rallentare seriamente l’avanzata dell’esercito russo, ma Kiev non le sta utilizzando. Fedorov ritiene inoltre che all’Ucraina restino solo pochi mesi per attuare l’operazione di isolamento della Crimea prima che la Russia si adatti alle nuove tattiche. Ha anche respinto le affermazioni di Zelenskyj riguardo alle pressioni esterne sulle elezioni e ha ammesso che l’Ucraina potrebbe trovare il modo di tenerle anche in tempo di guerra.

Nel frattempo l’appeal dell’Ucraina presso i repubblicani è in calo. I Repubblicani non promettono a Zelenskyy nuove sanzioni contro la Russia fa sapere Politico. Il senatore repubblicano James Lankford, dopo l’incontro con Zelenskyy a Kiev, ha dichiarato di non poter garantire che il Congresso approverà rapidamente una nuova legge sulle sanzioni. Secondo Lankford, la Camera dei Rappresentanti prevede di esaminare l’iniziativa a settembre, ma la tempistica precisa non dipende da lui. Zelenskyy ha inoltre ribadito la sua richiesta agli Stati Uniti di fornire ulteriori missili intercettori Patriot o di consentirne la produzione in Ucraina su licenza. Lankford ha affermato di non essere in grado di fornire una risposta specifica nemmeno su questo punto.

A settembre, in Russia verrà lanciato un programma su larga scala per la formazione degli insegnanti sull’intelligenza artificiale. Il programma è stato avviato dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero dello Sviluppo Digitale e dall’Università Statale di Educazione, con Yandex che si occupa dello sviluppo dei contenuti. Gli insegnanti impareranno a comprendere le reti neurali partendo dalle basi e ad applicarle nella pratica, dalla pianificazione delle lezioni alla preparazione di compiti di varia complessità. Entro la fine dell’anno, 250.000 insegnanti avranno completato la formazione. In precedenza, il Ministero dell’Istruzione aveva annunciato un corso sull’intelligenza artificiale per gli studenti delle scuole, che verrà introdotto in autunno.

In tema di difesa il viceministro degli Esteri russo Grushko ha dichiarato di non essere a conoscenza delle proposte di Zelenskyy di cessare gli attacchi contro le navi civili nel Mar Nero. Il Vice Ministro stava commentando le notizie secondo cui la Russia avrebbe respinto la proposta di Kiev di cessare gli attacchi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 28 agosto. Direzione di Zaporižžja. Nel settore di Kam’yans’ke, continuano i combattimenti nelle aree di Kam’yans’ke, Stepnohirs’k e Plavni. Gli scontri proseguono anche a Orichiv.

Nel distretto di Hulyaipil’s’kyi, i combattimenti continuano nelle aree di Dolynka, Novosoloshyne e Ternuvate.

Direzione Donetsk. Nel distretto di Dobropillya, confermata la presa di Hannivka, adiacente alla città di Dobropillya. I combattimenti continuano a sud e a ovest di Dobropillya. Si registrano progressi lungo la linea Shevchenko-Hryshyne.

Nel settore di Kostjantynivka, le forze armate russe occupano posizioni nelle zone orientali e sud-orientali di Oleksijevo-Druzhkivka, lungo entrambe le sponde del fiume Kryvyi Torets’ River. Si registrano da parte russa progressi a Krasne verso Kostjantynivka.

Sul fronte di Lyman, si segnala che le forze armate russe hanno ristabilito le posizioni vicino a Ozerne. Nel settore di Severskij Donec, secondo alcune fonti, le truppe russe stanno attaccando nella parte settentrionale di Mykolaïvka. I combattimenti sono in corso vicino a Pershomar’ivka.

Fronte di Charkiv. Sul fronte di Kupjans’k, i combattimenti sono in corso nell’area di Dvurechnaya-Zapadnoye. Gli scontri continuano vicino a Kurylivka e Kivsharivka.

Sul fronte di Vovčans’k, le forze armate russe stanno avanzando vicino a Vasylivka. Continuano i combattimenti a Kozacha Lopan’ e nelle zone di Hoptivka e Buhaivka.

Fronte di Sumy. Scontri sono in corso vicino a Mohrytsya e Sadki.

Graziella Giangiulio

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