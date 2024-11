ISRAELHAMASWAR. IDF alla prova a Khiyam per la pace in Libano, le forze politiche si allontano da Hezbollah

Secondo gli analisti militari mediorientali sulla social sfera, la città di Khiyam è la battaglia più importante del momento, se l’IDF non riesce ad occupare la città per settimane, e gli scontri continuano per settimane, e l’IDF continua a perdere soldati, sarà un fattore negativo per l’IDF.

Se invece riuscirà in questo obiettivo ovvero mantenere il controllo per settimane – affermano gli stessi sulla social sfera: “Allora l’IDF ha operato dove voleva. La resistenza in Aita è durata finché non ha più retto”.

Nei post si legge: “L’IDF ha giocato sul sicuro, per obiettivi limitati ed è stata in grado di creare un’immagine di vittoria ma con un successo reale limitato in termini di dimensioni e controllo; l’IDF non sta rafforzando le sue posizioni in Libano temendo perdite derivanti da attacchi; l’IDF sta in gran parte rimuovendo le forze dal Libano, e si vedono le brigate festeggiare la partenza”.

Sempre gli stessi affermano che “l’IDF non ha protetto completamente le città libanesi e sebbene Hezbollah non possa rinforzare le città dove la resistenza è stata “fermata”, ancora può rendere costosa la permanenza israeliana in quelle città. Hezbollah, nonostante abbia subito gravi colpi, è ancora in grado di operare. Le forze di terra e tutte le altre unità sono ancora capaci, composte e disposte a svolgere i loro ruoli”. Nonostante appunto il ridimensionamento di Hezbollah a opera Israele negli scorsi mesi.

L’IDF ha attaccato tutto ciò che sapeva attaccare prima della guerra, e ora l’IDF sta semplicemente attaccando obiettivi di controvalore (infrastrutture civili ed economiche) e questi evidenziano che non può peggiorare e da questo punto Hezbollah può solo migliorare. Il timore da parte dell’IDF di utilizzare elicotteri e marina vicino al Libano indica che non sono sicuri che Hezbollah sia stato veramente sconfitto, e sono sicuri che al contrario Hezbollah abbia ancora i mezzi per attaccare quelle risorse. E se attaccati, rappresentano un duro colpo per l’IDF in termini di colpi e soldati uccisi

Secondo gli analisti militari arabi, “Il fatto che il governo israeliano voglia un cessate il fuoco adesso e che l’IDF lo accetti nonostante tutto significa che semplicemente non voglio andare oltre”. In fondo le promesse fatte sono state realizzate: “Hanno ucciso Sayyed Nasrallah, hanno ucciso l’intera prima leadership e hanno “finito” il loro lavoro al confine. Qualsiasi altra cosa sarebbe controproducente e inutilmente costosa per l’IDF”.

E ancora si legge: “Il Libano non ha ostaggi, l’IDF non ha abbastanza soldati per andare in ogni città e villaggio nel sud del Libano, non possono spendere un mese per ogni piccolo villaggio e mantenere questo ritmo lento. Il tempo ora è a favore del Libano, nonostante le perdite che hanno dovuto affrontare.

L’unica incognita ora è Hezbollah. Di interesse inoltre alcuni punti dell’intervista al primo Ministro libanese Najib Mikati, del 30 ottobre: “ L’arrivo di Amos in Israele e in Libano è un buon indicatore dei progressi che si stanno facendo. Aderiamo alla risoluzione 1701 e vogliamo che l’esercito libanese aumenti le sue forze nel sud del Libano. L’esercito libanese ha bisogno di più armi. Non dovrebbero esserci armi nel Libano meridionale se non presso lo Stato libanese. Dal 21 settembre non parlo con Hezbollah. Parlo solo con Nabih Berri. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco garantito dagli USA. Per Hezbollah è troppo tardi per accettare il distacco da Gaza”.

E ancora Mikati ha detto: “Amos ha promesso al Libano un cessate il fuoco prima del 5 novembre, non vogliamo mettere in pericolo l’aeroporto. Se l’Iran e l’Iraq vogliono inviare aiuti, che li mandino via mare. Non metteremo in pericolo nessuno per riaprire il confine con la Siria”.

Poi attacca gli sfollati libanesi, dice che “le scuole che li ospitano non sono alberghi e afferma che si stanno preparando a trasferirli in tende e aree di fortuna vicino alla zona della città sportiva”.

In altre parole la politica libanese è pronta a disinnescare il potere di Hezbollah. Parlando a Politico, Samir Geagea ritiene che questo sia il momento più opportuno per disinnescare Hezbollah. Nella sua scommessa sull’aggressione israeliana, Geagea spera che venga esercitata sufficiente pressione su Hezbollah al punto che non avrà altra scelta se non quella di consegnare le armi.

Il deputato delle Forze Libanesi (LF) Nazih Matta afferma: “Dobbiamo correre con le mani e con i piedi per attuare le risoluzioni internazionali”. Ma ammette anche: “Non possiamo negare che la comunità internazionale abbia dato copertura a Israele”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

