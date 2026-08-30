SIRIA. Damasco riapre il dossier nucleare con l’AIEA per cercare legittimità internazionale

La Siria sta cercando di aprire un nuovo capitolo nella propria politica nucleare, presentandosi alla comunità internazionale come un Paese intenzionato a sviluppare esclusivamente applicazioni pacifiche dell’atomo, nel quadro del riavvicinamento tra Damasco e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). Il punto di partenza è stata la visita nella capitale siriana del direttore generale dell’AIEA, Rafael Mariano Grossi, il 17 e 18 agosto.

L’incontro con il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani e la successiva visita degli ispettori dell’Agenzia a Deir ez-Zor hanno rappresentato, secondo l’AIEA, il più significativo progresso degli ultimi anni nella cooperazione con la Siria per affrontare le questioni relative alle attività nucleari non dichiarate riconducibili al precedente regime.

La questione è particolarmente delicata perché il dossier siriano affonda le proprie radici nel programma clandestino di Al-Kibar, presso Deir ez-Zor. L’AIEA aveva già concluso nel 2011 che era altamente probabile che l’edificio distrutto da Israele nel 2007 fosse un reattore nucleare che avrebbe dovuto essere dichiarato all’Agenzia. La priorità dell’AIEA è ora verificare e mettere sotto salvaguardia il materiale nucleare ancora presente nel Paese, chiarendo le questioni rimaste aperte sulle attività non dichiarate del regime di Bashar al-Assad.

Secondo quanto riportato da Axios, Stati Uniti, Israele e il nuovo governo siriano starebbero coordinando con l’AIEA la messa in sicurezza e l’eventuale rimozione di materiale nucleare, tra cui yellowcake, conservato presso il Site 99, struttura collegata al complesso nucleare di Al-Kibar nella provincia di Deir ez-Zor. Il materiale, riconducibile all’eredità del programma nucleare clandestino siriano, rimane sotto supervisione siriana e dovrà essere verificato e messo in sicurezza dall’AIEA. Questo elemento rivela anche una nuova dimensione della politica di Washington verso Damasco. La cooperazione sul nucleare sta diventando uno dei canali attraverso cui Washington cerca di trasformare la gestione dell’eredità di Assad da potenziale crisi di sicurezza in un processo negoziato e controllabile.

La questione assume rilievo soprattutto per la presenza di materiale derivante dalla lavorazione dell’uranio. Le informazioni disponibili parlano di yellowcake e di altri residui associati al precedente programma. Non si tratta, secondo le fonti statunitensi citate da Axios, di materiale immediatamente utilizzabile per costruire un’arma nucleare. Il problema è piuttosto quello della sicurezza fisica del materiale e del rischio che possa essere sottratto o utilizzato impropriamente. Secondo i24NEWS, la Siria possiede 50 tonnellate di uranio. Sebbene il materiale non sia arricchito, la quantità è descritta come “molto grande”. Al momento, il quadro emerso dalle dichiarazioni dell’AIEA indica che la priorità è completare la verifica e assicurare il materiale; qualsiasi trasferimento dovrà essere coordinato con il governo siriano e con l’Agenzia.

Il 21 agosto la Francia ha annunciato un contributo di 1 milione di euro al Trust Fund dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) dedicato alle missioni in Siria, oltre a ulteriori 30.000 euro destinati al Trust Fund per l’attuazione dell’articolo VII della Convenzione sulle armi chimiche. I fondi serviranno a sostenere le attività di verifica, l’invio di missioni di esperti e il chiarimento delle questioni ancora aperte relative al programma chimico ereditato dal regime di Bashar al-Assad. L’iniziativa francese assume un significato geopolitico più ampio nel quadro dei rapporti tra Damasco e le istituzioni internazionali. Il sostegno di Parigi mostra infatti la volontà della comunità internazionale di accompagnare il nuovo governo siriano nella gestione dell’eredità del precedente regime, ma anche di condizionare questo processo a una maggiore trasparenza sui programmi chimici e nucleari sviluppati in passato.

In altre parole, la cooperazione con organismi come l’OPCW e l’AIEA diventa uno degli strumenti attraverso cui la nuova Siria può recuperare credibilità internazionale e avvicinarsi progressivamente alla piena reintegrazione nel sistema multilaterale. Per Damasco, dimostrare di essere disposta a collaborare con gli organismi di controllo e a chiarire le questioni ancora irrisolte non rappresenta soltanto un obbligo internazionale, ma anche una condizione per rafforzare la fiducia dei partner occidentali e regionali e superare definitivamente l’eredità del regime di Assad.

Il significato della missione AIEA non è quindi esclusivamente nucleare.Per la nuova Siria, la cooperazione con l’Agenzia può diventare uno strumento di reinserimento nelle istituzioni internazionali e di ricostruzione delle capacità statali. Damasco cerca una nuova legittimità nucleare che possa garantire produzione energetica, medicina nucleare, agricoltura e alimentazione, gestione delle risorse idriche e ricerca scientifica. Tuttavia, l’autorità siriana deve prima chiudere il capitolo delle attività non dichiarate. La Commissione siriana per l’energia atomica ha infatti chiesto la creazione di un comitato internazionale specializzato che possa fornire assistenza tecnica e giuridica, motivando la richiesta con le limitate capacità nazionali.

Cristina Uccello

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