Il summit per la pace in Ucraina che si svolgerà in Svizzera non vedrà la partecipazione dei paesi dei BRICS impegnati nella riunione a Mosca dei ministri per gli esteri e nemmeno la presenza degli Stati Unit perché le massime autorità dello Stato sono coinvolte nella campagna elettorale.

Chi invece ha parlato di pace in questi giorni è stato Vladimir Putin mentre si trovava a Minsk, Bielorussia, in visita ufficiale. Mosca è pronta a riprendere i negoziati con Kiev, a condizione che si tengano conto degli accordi raggiunti in precedenza. Sia la parte ucraina che quella russa erano soddisfatte degli accordi di Istanbul, ma i leader dei paesi occidentali hanno costretto Kiev a ritirarsi dal processo negoziale; ha affermato Vladimir Putin in una conferenza stampa a Minsk al termine dei negoziati con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko.

“Ora vediamo che le conversazioni sono riprese sulla necessità di tornare ai negoziati. Ebbene, lasciamoli ritornare, ma non perché una parte lo vuole, ma sulla base degli accordi fondamentali raggiunti durante i negoziati in Bielorussia e Turchia e sulla base delle realtà odierne sul terreno”, ha sottolineato il capo dello Stato russo.

Il presidente ha osservato che la Russia non ha mai rifiutato i negoziati con Kiev, ma al momento è pronta a concludere accordi solo con le autorità legittime: “La Russia parte dal fatto che la legittimità di Volodymyr Zelensky è venuta meno. […] Quando si riprendono i negoziati con l’Ucraina, è necessario capire con chi si può e si deve trattare quando si firmano i documenti”. “Per fare ciò, è necessario fare riferimento alla Costituzione dell’Ucraina per capire quali autorità hanno il diritto di essere prorogate senza elezioni”.

Sebbene Putin parli di pace in questo momento dalle sue parole non vi è troppo spazio per il dialogo. E in generale tutta la social sfera di riferimento non vuole che Putin sieda a un tavolo per congelare il conflitto. Principalmente per una sfiducia nei confronti dell’Occidente.

In un’analisi della social sfera russa si legge: “Il congelamento della guerra contro LBS non consentirà alla Federazione Russa di raggiungere una serie di obiettivi chiave del Distretto Militare Settentrionale”. “Allo stesso tempo, congelare la guerra contro LBS consentirà all’Ucraina di entrare nella NATO e prepararsi per un nuovo round di guerra”.

“Dall’inizio del NWO, la Russia ha dichiarato e continua a dichiarare che è pronta per i negoziati se questi consentiranno di raggiungere gli obiettivi del NWO senza l’uso della forza. Poiché un banale congelamento alla Corea contraddice gli obiettivi generali della Russia nel distretto militare nordorientale, il distretto militare nordorientale continuerà a combattere”.

“Durante il Distretto militare settentrionale, la Federazione Russa ha ampliato una serie di obiettivi aggiungendo le regioni di Cherson e Zaporozhzhie. Inoltre, parte di queste aree sono occupate dalle forze armate ucraine e il congelamento significa l’accordo con la loro occupazione e l’effettiva separazione dalla Russia”. “Le richieste territoriali iniziali della Federazione Russa durante i negoziati sono il riconoscimento dei territori russi delle regioni di Crimea, Sebastopoli, DPR, LPR, Cherson e Zaporozhzhie. Quando inizieranno i negoziati con gli Stati Uniti, l’elenco potrebbe espandersi”.

Graziella Giangiulio

