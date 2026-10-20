UKRAINERUSSIAWAR. Gerasimov: Conclusa l’operazione “Angolo dell’Orso”. Si amplia la zona cuscinetto russa di cui Putin ha detto: “Non sarà oggetto di discussione nei negoziati”

Donald Trump sta continuando la sua politica di riavvicinamento alla Russia guidato dalla necessità di rifornire il carburante/diesel alle imprese e ai cittadini negli Stati Uniti. E in questa ottica vanno lette le dichiarazioni rilasciate nel fine settimana: “Sarei lieto di vedere Putin al vertice del G20. L’incontro del G20 si terrà il 14 e 15 dicembre a Miami”. Il 23 settembre, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che gli Stati Uniti hanno invitato Putin a partecipare al vertice del G20.

Trump ha dichiarato di non voler peggiorare le relazioni con la Russia, per non ostacolare i negoziati volti a porre fine al conflitto in Ucraina. “Non voglio fare nulla che possa, in modo sciocco, allontanare la Russia dal tavolo dei negoziati”, ha osservato il leader americano, aggiungendo che, a suo avviso, sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative. Inoltre, il presidente americano ha criticato Zelensky per gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. Secondo Trump, tali attacchi incidono sul mercato globale del diesel, inclusi gli Stati Uniti. Ha poi accusato Zelensky di non voler porre fine al conflitto, ribadendo di desiderare che “questa guerra finisca”.

Trump ha bloccato l’attuazione del “Graham Act”, ovvero le cosiddette “sanzioni infernali” contro la Russia. Il suo ordine esecutivo impedisce l’imposizione di dazi al 500% sui prodotti russi importati negli Stati Uniti e rimanda l’introduzione di dazi secondari — che avrebbero potuto raggiungere il 100% — a carico dei principali acquirenti globali di risorse energetiche russe. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la sospensione di nuove importanti sanzioni contro la Russia una “buona decisione”, NBC News. «È un’ottima decisione, sarà un bene per il Paese e, credo, anche per il mondo, dato che ci troviamo davvero sulla scena globale», ha dichiarato Trump.

“Gli Stati Uniti non hanno allentato alcuna sanzione riguardante il petrolio russo”, ha dichiarato il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright. Ha sottolineato che le esenzioni si applicano esclusivamente alle spedizioni di gasolio russo. “Se la Russia fosse in grado di fornire ulteriore gasolio al mercato ed esportarlo, ciò sarebbe vantaggioso per i consumatori americani”, ha affermato.

E ancora il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che la richiesta dell’Ucraina di utilizzare il sistema Starshield per effettuare attacchi in profondità nel territorio russo non è stata approvata.

A seguito delle decisioni di Trump in America comincia a calare anche il consenso sull’operato del presidente ucraino. “Zelenskyj non dovrebbe ricevere un altro centesimo dai contribuenti americani, e il popolo ucraino dovrebbe decidere autonomamente il futuro del proprio Paese: lo ha dichiarato Michael Flynn, ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale di Trump”. A fare da eco a queste parole quelle del Segretario al Tesoro statunitense Bessent a NBC News: “ Zelensky si sbaglia quando presenta la vittoria di Kiev come un prerequisito per porre fine al conflitto in Ucraina”. Ha sottolineato che il conflitto deve essere risolto al tavolo dei negoziati e che Trump si sta adoperando in tal senso. Bessent ha definito “estremamente irresponsabili” le affermazioni di Zelensky secondo cui il funzionamento di Starlink in Ucraina sarebbe stato rallentato su istruzione dell’amministrazione statunitense. Ha inoltre osservato che Zelensky “dovrebbe fare molta attenzione” nel sostenere che gli Stati Uniti abbiano sospeso la condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina. Tali asserzioni non corrispondono alla realtà, ha aggiunto Bessent.

“Al vertice dell’UE del 15-16 ottobre non è stata presa alcuna decisione di natura finanziaria riguardante l’Ucraina”, afferma il cancelliere tedesco Merz. All’interno dell’UE vi è un ampio consenso nel continuare a sostenere l’Ucraina durante l’inverno e per tutto il prossimo anno. L’Unione Europea ha imposto sanzioni contro entità e individui coinvolti nell’elusione delle misure restrittive già in vigore nei confronti della Russia. I nuovi provvedimenti colpiscono la Movers Group LLC – un’azienda che forniva canali alternativi per l’importazione di merci – oltre ad altre organizzazioni finanziarie e logistiche note per agevolare tali attività.

Zelensky ha incontrato a Bruxelles il primo ministro ungherese Péter Magyar; si è trattato del loro primo incontro dall’elezione di quest’ultimo. Da Bruxelles Zelensky: ”Se gli Stati Uniti dovessero schierarsi ufficialmente con la Russia, di certo non vinceremo. Non saremo in grado di resistere”. “Speriamo che Trump stia dalla nostra parte o, quantomeno, che mantenga una posizione neutrale”, ha aggiunto.

Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, l’UE potrebbe non essere in grado di adottare nuove sanzioni contro la Russia dopo il febbraio 2027, a causa delle imminenti elezioni in Francia.

La Turchia ha presentato una proposta, sia all’Ucraina che alla Russia, volta a stabilire una moratoria sulle operazioni militari nel Mar Nero e a garantire la sicurezza della navigazione, riporta il quotidiano Milliyet. Secondo quanto riferito, Ankara propone l’apertura di un corridoio di sicurezza per le imbarcazioni ucraine verso lo stretto del Bosforo, lungo le coste di Romania e Bulgaria, e per quelle russe lungo le coste di Georgia e Turchia.

Zelensky ha proposto di sospendere gli attacchi ucraini contro le infrastrutture russe per la produzione di diesel e le raffinerie di petrolio, in cambio della fornitura di ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot; una proposta che giunge in seguito alle richieste di Trump di interrompere tali attacchi, in un contesto di crescente aumento dei prezzi del diesel. «La mia ultima proposta è questa: noi smettiamo di colpire gli impianti russi di produzione di diesel e, in cambio, voi ci fornite missili per i nostri sistemi Patriot, così da poter proteggere le nostre infrastrutture», ha dichiarato.

Nella giornata del 19 ottobre le forze armate russe hanno completamente distrutto il centro dati di «Datagroup» a Kiev; ulteriori operazioni sono impossibili, riferisce l’ufficio stampa dell’azienda. «Datagroup» è un fornitore di telecomunicazioni attivo a livello nazionale, che offre servizi di comunicazione elettronica ad abbonati in oltre 90 località in tutta l’Ucraina.

Dalla Russia il vice primo ministro russo Alexander Novak fa sapere che: “È già partita la prima petroliera che trasporta diesel russo destinato al mercato globale”. Mosca osserva che i consumatori europei mantengono vivo il loro interesse per le risorse energetiche russe. Il diesel russo raggiungerà i mercati statunitensi 15-20 giorni dopo la firma dei contratti, ha dichiarato il vice primo ministro russo Alexander Novak in un’intervista al notiziario “Vesti”.

Novak ha inoltre precisato che le spedizioni avverranno tramite navi cisterna solitamente impiegate per questo tipo di trasporto, in conformità con le normali condizioni commerciali. L’approvvigionamento interno di prodotti petroliferi rimane una priorità per la Russia; verranno esportate solo le eccedenze. Ha chiarito che l’accordo sul diesel con gli Stati Uniti non avrà alcun impatto sui prezzi del carburante presso le stazioni di servizio in Russia.

Il piano di pace statunitense prevede la ripresa dell’acquisto di gas russo da parte dell’Europa. Secondo il New York Times, la nuova proposta di pace dell’amministrazione USA per risolvere il conflitto in Ucraina include l’acquisto di ingenti volumi di gas russo da parte dei paesi europei. Washington ha inoltre proposto di ripristinare il flusso di gas attraverso i gasdotti sottomarini e le rotte che attraversano l’Ucraina. La testata riferisce che l’inviato speciale del presidente statunitense, Steve Witkoff, insieme a Jared Kushner, ha sollevato tale iniziativa durante i colloqui con funzionari europei e ucraini, tra cui un incontro con Volodymyr Zelenskyy a Kiev il mese scorso.

Il 17 ottobre Vladimir Putin ha visitato un posto di comando ausiliario del Raggruppamento Congiunto delle Forze nella zona dell’Operazione Militare Speciale. Durante la visita, il Presidente russo ha ricevuto un rapporto dal Capo di Stato Maggiore Generale – comandante del Raggruppamento Congiunto delle Forze – il Generale dell’Esercito Valerij Gerasimov, il quale ha riferito la completa liberazione di Dobropillya e la conclusione dell’operazione “Angolo dell’Orso” (Medvezhiy Ugol). Si tratta della disfatta delle forze ucraine nella sacca di Vovčans’k/Riznykivka. Il Presidente russo ha sottolineato esplicitamente la necessità che le forze armate russe proseguano con tali operazioni. “La liberazione della DPR (Repubblica Popolare di Donetsk) rimane uno degli obiettivi primari delle Forze Armate russe”, ha dichiarato il presidente russo.

Putin che ha spiegato che la “zona cuscinetto” è attualmente in fase di creazione all’interno del territorio ucraino. “La creazione di una zona di sicurezza lungo il confine con l’Ucraina sta procedendo con successo”. Putin ha affermato che la creazione di una zona di sicurezza in Ucraina non sarà oggetto di negoziati. Si sottolinea che le forze armate russe hanno iniziato a tentare di stabilire una zona cuscinetto già nel 2024. “Dall’inizio dell’anno sono stati liberati circa 6.500 chilometri quadrati di territorio e 310 insediamenti. Poco più del 10% del territorio della DPR e circa il 16% della regione di Zaporizhzhia rimangono sotto il controllo di Kiev” ha dichiarato Putin. La LPR è interamente sotto il controllo delle forze armate russe, ha osservato.

“È stata completata la distruzione di un raggruppamento delle forze armate ucraine (AFU) composto da 2.000 uomini, che era stato accerchiato nella regione di Charkiv, ha riferito il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov. “La produzione di acciaio in Ucraina si è arrestata e anche le attività nei principali porti del Mar Nero sono cessate”. In risposta ai tentativi di Kiev di ostacolare la navigazione nel Mar Nero, le forze armate russe stanno colpendo porti, ponti di importanza strategica e centri dati. “Di conseguenza, sono stati colpiti 76 centri logistici e di stoccaggio”, ha aggiunto Gerasimov.

Gli attacchi massicci e coordinati contro gli obiettivi nemici devono continuare, ha dichiarato Putin. Il presidente ha anche dato mandato al governo russo di approvare un programma per il ripristino delle infrastrutture commerciali e logistiche danneggiate.

Durante un incontro mattutino con Vladimir Putin, Mikhail Mishustin ha presentato alcune proposte per un rimpasto di governo. Il Presidente ha approvato i cambiamenti, ha reso noto Dmitry Peskov. Le nomine saranno sottoposte all’approvazione della Duma di Stato.

Il Primo Ministro Mikhail Mishustin ha proposto a Vladimir Putin nuovi candidati per incarichi governativi: Irina Okladnikova, attualmente Primo Vice Ministro delle Finanze, è stata proposta per la carica di Vice Primo Ministro – Capo dell’apparato governativo. Oleg Kozhemyako, governatore del Territorio del Litorale (Primorsky Krai), è stato proposto per la carica di Vice Primo Ministro – Rappresentante plenipotenziario del Presidente nel Distretto Federale dell’Estremo Oriente. Il Ministro dei Trasporti Andrei Nikitin diventerà Vice Primo Ministro, con delega allo sviluppo del settore dei trasporti. Inoltre, viene introdotta una nuova figura all’interno della struttura governativa: quella di Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze; per questo ruolo è stato proposto l’attuale Ministro delle Finanze, Anton Siluanov. Dmitry Yadrov, a capo dell’Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia), è stato proposto come nuovo Ministro dei Trasporti.

Dmitry Grigorenko, vice Primo Ministro e capo dell’ufficio di governo sotto Mishustin, lascerà il suo posto. Le dimissioni di Grigorenko rientrano in una serie di avvicendamenti inaspettati, che avvengono mentre il governo guidato da Mishustin rimane in carica. Una delle fonti ha riferito che sono state discusse diverse configurazioni per la struttura dello staff della “Casa Bianca” (il governo), inclusa la nomina di figure del tutto inattese — provenienti, ad esempio, dal Ministero delle Finanze — che modificherebbero l’attuale assetto.

Il Consiglio di Stato del Tatarstan ha approvato la candidatura dell’Eroe della Russia, il colonnello generale Alexander Lapin, alla carica di Vice Primo Ministro nel governo della repubblica. La decisione è stata unanime: tutti i 91 deputati che hanno partecipato al voto hanno sostenuto la nomina. Il Consiglio di Stato del Tatarstan è composto, nel suo complesso, da 100 deputati.

Nella giornata di domenica il Ministro per gli Affari esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato: “Zelensky non vuole negoziati di pace; ha fatto fallire ripetutamente accordi che erano già stati raggiunti”. “Una soluzione definitiva in Ucraina è impossibile senza la partecipazione di un interlocutore di Kiev che sia pronto ad assumersi la responsabilità”, ha dichiarato Peskov. E ancora ha detto: “Gli Stati Uniti continuano i loro sforzi di mediazione verso una soluzione pacifica in Ucraina; un fatto che la Russia apprezza molto. I disordini in Europa rasentano il caos; si tratta di una chiara manifestazione di una crisi profonda. Non sono state avanzate né discusse proposte concrete o accordi riguardo a un incontro tra i leader di Russia, Stati Uniti e Cina in occasione dell’APEC, né è stato definito alcun ordine del giorno per un eventuale vertice”.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 19 ottobre. Durante la notte, Kiev è stata nuovamente colpita da attacchi missilistici. Le infrastrutture di superficie della metropolitana, sulla riva sinistra del fiume Dnepr, hanno subito dei danni. Nei pressi della stazione “Chernihivska”, i binari sono stati danneggiati — con la rottura sia della rotaia di corsa che della terza rotaia (quella di alimentazione) — e l’erogazione di energia elettrica in quel tratto è stata interrotta. Le autorità di Kiev hanno annunciato la chiusura temporanea delle stazioni della metropolitana “Chernihivska” e “Lisova”.

Le forze armate russe hanno proseguito gli attacchi contro strutture energetiche e industriali in tutta l’Ucraina.

Nella regione di Odessa, sono proseguiti i blackout di emergenza a seguito degli attacchi alle infrastrutture energetiche avvenuti la notte del 18 ottobre. Le interruzioni hanno interessato la parte occidentale della regione, inclusa l’area circostante la città portuale di Izmail.

L’evento di maggior rilievo delle ultime 24 ore in Russia è stato il massiccio attacco di droni ucraini contro San Pietroburgo e la regione di Leningrado, avvenuto durante la notte del 18 ottobre. A San Pietroburgo sono scoppiati incendi presso il terminal petrolifero, il deposito di carburante “Ruchyi” e diversi magazzini industriali. È stato colpito un centro logistico di Ozon, mentre nella regione di Leningrado è stato preso di mira un data center di VK. L’attacco ha causato una vittima e 15 feriti.

In direzione di Sumy, il 18 ottobre si registrano combattimenti posizionali. Nel distretto di Sumy, i gruppi d’assalto russi hanno avanzato nei pressi di Khotin’ e Velyka Rybytsia. Nel distretto di Šostka, sono stati segnalati avanzamenti russi in direzione di Koren’ok.

Nella regione di Kursk, un’abitazione è stata distrutta. Danni sono stati registrati anche negli insediamenti di Belaya, Kommunar, Shchegolyok e Vishnevo.

Nella regione di Belgorod, sette residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi di droni hanno danneggiato abitazioni e aziende agricole e commerciali.

In direzione di Charkiv, le unità russe proseguono le operazioni offensive su: Tokarivka. Nei settori di Vovčans’k e Velykyj Burluk sono in corso combattimenti nei pressi di Prykolotne. Sono stati segnalati avanzamenti russi anche nelle aree di Ukrainske e Sosnovyi Bir. Le forze ucraine stanno rafforzando le proprie posizioni difensive e reintegrando le unità d’assalto.

In direzione Lyman, proseguono i combattimenti nelle vicinanze di Zarichne e Yampil’.

In direzione di Družkivka, le unità russe continuano le operazioni offensive partendo dall’area di Rais’ke. Si segnala un ampliamento della zona di controllo a nord di Oleksijevo-Druzhkivka nella zona di Kurtivka. Sono stati registrati avanzamenti anche vicino a Klynove. Nei settori adiacenti, continuano i combattimenti reciproci, le AFU cercano di mantenere le proprie linee difensive lungo gli accessi a Družkivka.

In direzione di Dobropillja, proseguono scontri nei pressi di Zolotyi Kolodyaz’. Le forze ucraine stanno tentando di infiltrare piccoli gruppi provenienti dalla direzione di Novovodyane.

Nel Luhans’k, tre civili sono rimasti uccisi e altri tre feriti. A seguito di attacco di droni da parte ucraina.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti proseguono nel settore di Orichiv. Le unità ucraine rimangono attive nell’area di Preobrazhenka.

In direzione di Dnipropetrovs’k, le unità russe continuano le operazioni offensive. Nei pressi di Yehorivka, viene segnalata la conquista da parte russa di diverse posizioni fortificate ucraine, con un avanzamento di oltre un chilometro.

Graziella Giangiulio

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