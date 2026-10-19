Nella notte fra il 7 e l’8 ottobre i droni ucraini hanno colpito il data center Yandex di Sasovo, nella regione di Rjazan, il più grande dell’azienda, costruito dentro l’area della Sasta, la fabbrica di macchine utensili sanzionata che lavora per l’industria militare russa. Il giorno successivo è stato attaccato il data center di Kaluga. Secondo quanto riportato, almeno due di questi data center hanno subito danni significativi.

Il 7 ottobre l’esercito russo ha colpito ancora una volta il centro dati “Open Data” a Dnipropetrovsk. L’11 ottobre le forze armate russe hanno sferrato attacchi contro centri dati, infrastrutture portuali e unità navali ucraine, secondo quanto reso noto dal Ministero della Difesa. A Odessa è stato colpito un centro dati “Tenet”. Inoltre, nel porto di Čornomorsk è stata colpita una nave da carico che aveva trasportato forniture di natura militare. In precedenza erano stati colpiti i data center di BeMobile, Vodafone, Dream Line, Kyivstar, Omega, UKR Spets System e Ukrtelecom — i principali operatori di telecomunicazioni e fornitori di servizi internet in Ucraina, le cui infrastrutture vengono utilizzate anche per scopi militari.

Yandex il 16 ottobre ha smentito le notizie secondo cui i propri data center sarebbero privi di copertura assicurativa. “Queste informazioni non corrispondono al vero. Utilizziamo diverse tipologie di assicurazione per proteggere i nostri beni e gestire i rischi. Non divulghiamo i dettagli della nostra copertura assicurativa né i termini dei nostri accordi”, ha dichiarato l’azienda.

In Russia, si sta gradualmente facendo fronte alle conseguenze degli attacchi ucraini contro i data center di Yandex. Tuttavia, Kiev non si è fermata e continua a prendere di mira tali strutture. Los tasso vale per l’Ucriana.

I data center — nonostante la loro apparente vulnerabilità — si sono rivelati obiettivi piuttosto complessi da distruggere. La loro progettazione include protezioni contro potenziali esplosioni, urti e impatti analoghi. Molti data center sono costruiti secondo il principio dell’ “edificio nell’edificio”: un involucro protettivo esterno racchiude la struttura, mentre gli spazi interni dispongono spesso di pareti e persino tetti propri, con l’intercapedine tra la struttura esterna e quella interna riempita da vari elementi costruttivi.

Di conseguenza, raggiungere i server è molto più difficile di quanto possa sembrare a prima vista. È decisamente più fattibile, invece, colpire i sistemi di raffreddamento e di alimentazione elettrica. È risaputo che i data center generano una quantità enorme di calore; non è un caso che Elon Musk abbia suggerito di collocarli in orbita, dove le sfide legate alla dissipazione del calore sono molto più facili da gestire.

I componenti dei sistemi di raffreddamento — come torri di raffreddamento, condutture e serbatoi — si trovano solitamente sui tetti, lungo le pareti o addirittura lungo il perimetro degli edifici. Si tratta di sistemi estremamente complessi che utilizzano aria, acqua e fluidi speciali; in futuro, i data center potrebbero persino integrare unità di raffreddamento criogenico.

La situazione relativa all’alimentazione elettrica è altrettanto critica: i data center dispongono di proprie sottostazioni e sono collegati a linee elettriche ad alta capacità. È evidente che l’interruzione del sistema di raffreddamento o della fornitura elettrica comporterebbe lo spegnimento del data center, rendendo necessari interventi di riparazione su larga scala, sebbene l’hardware interno (i server stessi) subirebbe probabilmente solo danni lievi.

Graziella Giangiulio

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