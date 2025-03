VENEZUELA. Machado minacciata dai bravi di Maduro

La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha denunciato che “uomini non identificati” hanno tentato di entrare con la forza nella sua casa nella zona di Los Palos Grandes a Caracas e ha insistito sul fatto che queste persone, che rappresentano la “tirannia furiosa” del governatore bolivariano Nicolás Maduro, hanno minacciato di arrestare i suoi vicini e la guardia.

“Stanno minacciando di arrestare i vicini e la guardia”, ha detto Machado sui suoi social network. “In Venezuela viviamo sotto una tirannia furiosa, ha aggiunto, riporta MeroPress.

“Il Venezuela è stato dirottato da una gang che è collegata a cartelli e nemici degli Stati Uniti come l’Iran, Hezbollah, Hamas, la Cina e così via”, ha continuato Machado.

“Maduro ha preso con la forza, anche se, come è stato detto, abbiamo avuto una vittoria schiacciante. Abbiamo umiliato il regime nelle sue stesse condizioni estreme e ingiuste”, ha anche sottolineato.

“Il socialismo chavista corrotto ha trasformato il Venezuela in un paese criminale, in un rifugio per tutti i nemici degli Stati Uniti”, ha sostenuto ulteriormente.

“Stiamo affrontando un sistema criminale, questa non è una crisi politica”, ha affermato. Maduro ha perso il sostegno totale, ha perso il sostegno dei militari (…) l’unica cosa che gli è rimasta è la repressione”, ha elaborato il leader emarginato.

Nel discutere la questione con il figlio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Donald Trump Jr., Machado ha accusato Maduro di promuovere la migrazione per destabilizzare la regione e ha sottolineato che il governo chavista era legato ad attività criminali come il traffico di droga e il contrabbando di oro.

Il leader repubblicano ha condannato l’incidente, definendolo una tattica intimidatoria, e ha affermato che Washington non avrebbe tollerato tali azioni. “Appena un giorno dopo la nostra intervista, i delinquenti di Maduro hanno preso di mira @MariaCorinaYA, sotto la guida di mio padre, gli Stati Uniti non tollereranno più queste tattiche intimidatorie da feccia”, ha scritto Trump Jr. su X.

Nel frattempo, Maduro ha chiesto un dialogo “paritario” con gli Stati Uniti, in seguito alla revoca della licenza di Chevron per operare in Venezuela da parte dell’amministrazione Trump.

Durante un evento con sostenitori, per lo più dipendenti pubblici, che hanno marciato verso il Palazzo di Miraflores per celebrare il 36° anniversario della rivolta popolare nota come “El Caracazo”, Maduro ha criticato la posizione di Washington.

“Se i gringos volessero un dialogo rispettoso e paritario, lo faremmo, lo abbiamo fatto e lo faremo di nuovo, nessun problema”, ha sottolineato. “Ma se vogliono continuare a scommettere sul fascismo, sulla violenza e sulle sanzioni, è un loro problema. Continueremo sul nostro cammino di indipendenza, pace e armonia”.

Lucia Giannini

