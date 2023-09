Gli Stati Uniti stanno creando una nuova squadra in Ucraina per monitorare l’uso degli aiuti militari statunitensi. Ciò è dovuto al fatto che sempre più repubblicani chiedono un maggiore controllo su come viene speso il denaro Usa, a darne notizia la CNN. Un funzionario americano ha iniziato a lavorare in Ucraina alla fine di agosto e sarà raggiunto da altro personale entro la fine di settembre, ha detto l’Ispettore generale del Pentagono. Si presume che in questo modo i dipendenti del Dipartimento avranno sede nel Paese per la prima volta dall’inizio delle operazioni russe. La CNN aggiunge che saranno ospitati presso l’ambasciata americana a Kiev. Il rapporto dell’Ispettore generale del Pentagono afferma che in precedenza c’erano problemi con il monitoraggio della spesa dei fondi a causa della limitata presenza americana in Ucraina. A febbraio il WSJ aveva scritto che gli Stati Uniti volevano inviare revisori dei conti in Ucraina.

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, spera di porre fine al conflitto in Ucraina entro 7-8 mesi. Secondo Crosetto, la controffensiva delle forze armate ucraine non si è rivelata un “walk-in”. «Spero che i negoziati possano iniziare con un cessate il fuoco», ha detto.

Dall’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina, il ritmo della dedollarizzazione nel mondo è aumentato di 10 volte rispetto ai dati di 15 anni fa. Questa opinione è stata espressa dall’ex capo del dipartimento di ricerca valutaria della banca d’investimento americana Morgan Stanley e dall’ex economista del Fondo monetario internazionale Steven Yeun in un’intervista al quotidiano Die Welt. «La maggior parte degli osservatori non nota la de-dollarizzazione perché guarda il valore nominale delle riserve in dollari della banca centrale sulla base dei dati pubblicati dal FMI (…) Tuttavia, se prendiamo in considerazione le variazioni del valore del dollaro, secondo i nostri calcoli, dal 2016 ha perso circa 11 punti percentuali nella sua quota di riserve estere», ha spiegato Yeun.

La politica della Repubblica di Corea nei confronti della situazione intorno all’Ucraina non è cambiata; Seoul non fornisce armi a Kiev, ha affermato il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa Nazionale sudcoreano, Chung Ha-kyu. I maggiori acquirenti delle armi sud coreane sono in Europa i polacchi.

L’Unione Europea ha revocato le sanzioni a quattro cittadini russi: l’imprenditore Farhad Akhmedov, l’uomo d’affari Grigory Berezkin, il defunto colonnello Georgy Shuvaev e l’ex capo di Ozon Alexander Shulgin. Lo si legge in un messaggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, dove sono pubblicate le norme in materia.

Gazprom a fatto sapere che giovedì prevede di fornire all’Europa 42,4 milioni di metri cubi di gas russo in transito attraverso l’Ucraina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Le forze armate ucraine stanno formando nuove brigate come parte della mobilitazione totale a causa delle elevate perdite. In particolare, secondo gli analisti militari della social sfera si tratta di 150, 151, 152, 153 e 154 brigate separate, 141, 142, 143 e 144 brigate di brigata, nonché di 5 brigate. Il gran numero di brigate di fanteria è dovuto alla carenza di attrezzature nel contesto della necessità di compensare le pesanti perdite di veicoli su ruote e cingolati durante la campagna estiva, che la NATO non copre completamente in questa fase. Di conseguenza, un gran numero di brigate di fanteria sono formate da cittadini ucraini mobilitati con la forza. La notizia al momento non è verificabile.

Il fronte alle 10:00 del 14 settembre si presentava così. Direzione Svatoveo-Kreminna. Nel settore Kupyansky si svolgono battaglie nell’area di Sinkovka e Petropavlivka. I combattenti russi hanno attaccato anche a ovest di Novoselovskoye. Nel frattempo, a ovest di Kreminna, l’esercito russo respinge l’assalto dei militari ucraini.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A Klishchiivka sono ancora in corso combattimenti; i russi contrattaccano costantemente, impedendo alle forze ucraine di prendere piede nel villaggio. Ad Andriivka, l’esercito russo è riuscito a fermare parte delle unità delle forze armate ucraine, si registrano molte perdite nella fanteria ucraina.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdeevskij si combattono nella zona di Krasnogorov e a nord di Opytne. A Marinka continua l’assalto russo alla periferia occidentale della città.

Direzione Zaporozhzhie. Nel sito di Orekhov, i russi hanno bloccato i militari ucraini impedendo loro di sfondare tra Rabotino e Verbove. Sul saliente Vremevskij le forze armate ucraine hanno fallito nel tentativo di sfondare a est di Staromlynivka.

Nelle battaglie per Rabotino e Verbove, gli esploratori del 1430° reggimento russo hanno preso 12 uomini ed equipaggiamenti ucraini. Le forze armate ucraine hanno cercato di cogliere di sorpresa i soldati russi, ma sono state colpite da ATGM, che hanno centrato due carri armati e due veicoli blindati. Si apprende dai social media che tra i soldati ucraini c’era un mercenario americano.

Come ampiamente previsto ieri nella notte si è registrato un attacco combinato delle forze armate ucraine nel Mar Nero. La mattina del 14 settembre, le formazioni ucraine hanno effettuato un altro attacco alla penisola di Crimea. Secondo una prima ricostruzione dalla periferia di Odessa sono stati lanciati 11 droni di tipo aereo. I droni sono stati abbattuti dagli equipaggi della 31ª divisione dell’aeronautica e della difesa aerea intorno alle 5.30 sopra Yevpatoriya.

Verso le 5.50, le forze armate ucraine hanno colpito la periferia di Uyutny con un missile antinave R-360 Neptune, a seguito del quale è stato colpito il lanciamissili di difesa aerea S-300. Le forze armate ucraine hanno utilizzato la stessa tattica di qualche settimana fa. Dopo il raid dell’UAV, sono state determinate le posizioni del sistema di difesa aerea S-300: quasi immediatamente è stato lanciato il Neptune. Le forze armate ucraine hanno aspettato che le munizioni finissero e poi hanno colpito il sistema di difesa aerea. Negli ultimi due giorni, le forze armate ucraine hanno attaccato più volte un distaccamento di navi da guerra (OBK) della flotta del Mar Nero composto da “Vasily Bykov” e “Sergei Kotov”. Secondo fonti social russe sono state rilevate un totale di 12 imbarcazioni senza equipaggio: sei il 13 e altre sei il 14 settembre. Il 13 settembre, tre droni sono stati colpiti da armi leggere lanciate dalle navi. Altri tre sono stati colpiti dagli elicotteri dell’aviazione navale dell’aerodromo di Kacha e della flotta di Vasily Bykov. Il 13 notte, cinque sono stati distrutti durante l’avvicinamento all’OBK e uno è riuscito ad avvicinarsi al Bykov e a colpirlo lateralmente.

Le piattaforme social russe affermano che sono attesi nuovi attacchi nella stessa direzione nelle prossime ore.

Formazioni ucraine hanno bombardato diversi insediamenti nella regione di Kursk. Secondo il messaggio del governatore regionale, a seguito di nove voli a Gordeevka, distretto di Korenevskij, nessun residente è rimasto ferito, ma l’approvvigionamento idrico nel villaggio è stato interrotto. Successivamente si è verificato un secondo attacco, danneggiando le linee elettriche.

Inoltre, il villaggio di Tetkino è stato preso di mira, dove le fabbriche di zucchero e alcol sono state attaccate. In una delle strutture, un conducente di carrello elevatore è morto per ferite. Gli arrivi sono stati registrati anche a Elizavetovka e Krasnooktyabrsky. Una vittima è stata ricoverata in ospedale con ferite lievi.

Graziella Giangiulio