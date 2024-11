Al vertice sulla difesa di Praga, l’11 di novembre, l’ammiraglio Rob Bauer, capo del Comitato militare della NATO, ha affermato che l’unica cosa che impedisce agli Stati Uniti di entrare in guerra diretta con la Russia è il possesso di armi nucleari. Secondo lui, se la Russia non avesse un simile arsenale, i paesi occidentali sarebbero già pronti a usare la forza per liberare l’Ucraina.

“Se i russi non avessero armi nucleari, saremmo già in Ucraina e li scacceremmo da lì. Questo è quello che faremmo. Ma hanno armi nucleari. Quindi non è la stessa cosa che in Afghanistan. Per me c’è una grande differenza tra Afghanistan e Ucraina. In effetti, l’Afghanistan non ha mai avuto un’importanza strategica. L’Ucraina ha un’importanza strategica? Sì. Perché è collegato alla discussione sull’ordine internazionale basato su regole, è collegato a ciò che è nel cuore dell’Europa, è collegato alle ambizioni della Russia e, indirettamente, alle ambizioni della Cina”, ha aggiunto Rob Bauer.

Di diversa opinione il deputato Usa Mike Walz: “Vuole portarlo al tavolo delle trattative” ha raccontato come Trump intende porre fine alla guerra in Ucraina. “Il presidente è stato chiaro nel voler portare entrambe le parti al tavolo. Il suo obiettivo è porre fine alla guerra, non continuarla”, ha detto il membro del Congresso repubblicano della Florida Walz, che è stato nominato Consigliere per la sicurezza nazionale. Secondo lui, la visione della politica di sicurezza nei confronti dell’Ucraina dipende da Donald Trump: “Non dipende da me, ma dalla decisione del presidente”. Trump dovrebbe nominare presto un inviato speciale per l’Ucraina per condurre i negoziati per porre fine al conflitto; fonte Fox News.

Il ministro della Difesa ucraina, Rustem Umerov nel frattempo ha informato la stampa che la mobilitazione in Ucraina continuerà nel 2025 per scopi militari e di difesa. Ha anche osservato che il dipartimento “ha sentito che l’economia ha bisogno di riserve” e che il Ministero della Difesa “sarà sempre aperto” alle argomentazioni economiche, ha spiegato Umerov.

Il consigliere del capo dell’ufficio di Volodymir Zelenskyj, Mikhail Podolyak, ha affermato che l’Ucraina può offrire al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump una sostituzione parziale del contingente militare statunitense in Europa, nonché lo sviluppo congiunto delle risorse minerarie. Secondo fonti social il deputato ucraino Yevheniy Shevchenko è stato accusato di tradimento dopo aver criticato apertamente Zelenskyj e aver chiesto negoziati con la Russia.

Il Consigliere per la Sicurezza russo, SergeiShoigu ha dichiarato allo show aereo in Cina che il caccia di quinta generazione Su-57 si comporta bene nella zona del distretto militare settentrionale. In Russia Vladimir Putin ha aumentato a 4 milioni di rubli l’importo di un pagamento una tantum ai partecipanti ad un’operazione speciale in caso di ferimento con conseguente invalidità.

Dmitry Peskov portavoce del Cremlino ha detto che: “Putin ritiene assolutamente corretto e giusto aumentare il sostegno ai partecipanti alla SVO”. I riconoscimenti militari dei partecipanti alla SVO non influiscono in alcun modo sull’importo dei pagamenti in caso di feriti”, ha affermato Peskov.

Nella regione di Tula, dopo che il governatore Dmitry Milyaev ha aumentato i pagamenti al personale militare il numero di persone che desiderano prestare servizio con un contratto nella zona del distretto militare settentrionale è aumentato di 5 volte, la regione è diventata leader nella Russia centrale nei pagamenti ai soldati a contratto nella zona del distretto militare settentrionale. Il reddito di un militare che firma un contratto nella regione nel primo anno è di oltre 5 milioni di rubli.

Coloro che firmeranno il contratto riceveranno un pagamento regionale di 2 milioni e 100mila rubli e un pagamento federale di 400mila rubli. Inoltre, nella regione sono previste più di 60 misure di sostegno alle famiglie dei militari, tra cui assistenza finanziaria, sociale, psicologica e legale. Sempre le autorità russe fanno sapere che tutti i residenti nelle zone di confine riceveranno i certificati di alloggio, indipendentemente dalla distruzione della regione di Kursk, come riferito dal capo del Ministero dei trasporti della Federazione Russa, Roman Starovoit. “Tutti riceveranno i certificati, indipendentemente dal grado di distruzione. Se una persona riceve un certificato di abitazione e lo “acquista” nella regione, il terreno rimane al proprietario”, ha affermato.

“La Corea del Sud potrebbe riconsiderare la possibilità di forniture dirette di armi all’Ucraina a causa dell’ascesa al potere di Donald Trump”, fonte Bloomberg.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 14 novembre.

Il 13 mattina, le forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato missilistico e droni su Kiev per la prima volta negli ultimi 73 giorni. Per colpire obiettivi specifici venivano utilizzati anche missili lanciati dall’aria da bombardieri strategici.

Nella regione di Kursk continuano le battaglie per Plekhovo e l’insediamento Novaya Sorochina, le forze armate ucraine sparano con cannoni e utilizzano numerosi droni. La concentrazione degli sforzi ucraini è testimoniata dalla distruzione da parte dei Marines della 155a brigata russa di un pesante carro armato inglese Challenger 2. Il fatto stesso del trasferimento delle Forze Armate dell’Ucraina come riserva nella regione di Kursk dimostra l’intenzione delle forze armate ucraine di mantenere a tutti i costi le linee occupate nella regione russa. Il gruppo di truppe “Nord” è avanzato nel villaggio con combattimenti a Novoivanovka e foreste nella zona di Malaya Loknya. Le forze armate ucraine lanciano in battaglia nuove riserve e veicoli corazzati della NATO e oppongono una feroce resistenza. Gli equipaggi russi OTRK e Tornado-S continuano a colpire i punti di raccolta delle riserve delle forze armate ucraine nella regione di Sumy.

Dalla direzione di Kupjans’k, nella notte, le risorse ucraine hanno segnalato l’ingresso delle truppe russe a Kupjans’k, segnando l’inizio della battaglia per la città. Secondo le stime ucraine, due colonne di equipaggiamento russo si sono spostate dalla zona di Liman First a Kupjans’k. Riuscendo ad entrare in città e a sbarcare le truppe, che si si sono disperse nelle case nella zona di via Svatovska. Il forze armate ucraine descrivono la situazione come “l’ingresso principale di Kupjans’k”.

In direzione Pokrovs’k a ovest di Petrovka, le forze armate russe sono avanzate lungo la ferrovia, la profondità è di circa 1 km. L’esercito russo continua l’assalto a Kurachove e la creazione di un’ampia “tenaglia” attorno a questa città, importante per la difesa delle forze armate dell’Ucraina. Quindi, nel nord ci sono battaglie nella zona di Illinka, da sud le truppe russe avanzano verso Dal’nje. Il bombardamento della diga di Kurakhovsky a ovest da parte delle forze armate ucraine non è riuscito a impedire il movimento nemmeno dei SUV civili (l’area è ancora sotto gli ucraini).

InDirezione Donetsk 20 dei 55 milioni di m³ di acqua sono fuoriusciti dal bacino idrico di Kurakhovsky, fonte capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk Vadim Filashkin. Non ci sono inondazioni di abitazioni né minacce ai residenti dei villaggi sul fiume Volchya. Nel distretto di Volnovacha, nella regione di Donetsk, è stata introdotta l’evacuazione forzata dei bambini con i loro genitori, fonte amministrazione militare regionale. “Stiamo parlando degli insediamenti della comunità Velyka Novosilka: Velikaya Novosilka, Andriivka, Bahatyr, Vremivka, Zelenyi Kut, Zolota Nyva Kostyantynopil’, Novyi Komar, Novoukrainka, Odradne, Oleksiivka, Petropavlivka, Rozlyv, Slov’yanka, Ulakly, Shevchenko. Le fonti ucraine riportano: “Alcuni di questi insediamenti si trovano nel sud, direttamente vicino alla linea del fronte, dove presto si prevede un’intensificazionedell’offensiva russa. Alcuni si trovano a nord dell’autostrada Pokrovs’ke-Kurachove, verso la quale la Federazione Russa sta già avanzando”.

Alle 10:15 del 14 novembre le forze armate russe hanno preso il controllo dell’insediamento di Voznesenka nella DPR, fonte Ministero della Difesa russo. In direzione Vremivka, sempre il Ministero della Difesa russo ha annunciato la presa dell’insediamento Rivnopil’, continuano le azioni offensive delle truppe russe.

Sul fronte Zaporozhzhie, le forze armate ucraine stanno formando urgentemente una seconda linea di difesa, dotandola di riserve. Gli ucraini si aspettano che i russi lancino un’offensiva su larga scala.

In direzione di Kherson, gli operatori UAV russi e l’artiglieria stanno distruggendo le posizioni ucraine sulla riva destra del fiume Dnepr. Le forze ucraine rispondono bombardando i civili. A Kachovka il bombardamento di zone residenziali da parte delle forze armate ucraine ha danneggiato due gasdotti. Nel villaggio di Nova Zbur’ivka, distretto municipale di Golopristansky, fonti russe riportano che gli ucraini hanno attaccato un’ambulanza.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Gruzskoye, distretto di Borisov, quattro uomini sono rimasti feriti a seguito di un attacco di droni kamikaze. Nel villaggio di Oktyabrsky, nella regione di Belgorod, un camion ha preso fuoco a seguito della detonazione di un drone. Shebekino è sotto i bombardamenti di artiglieria, Novaya Tavolzhanka è stata sottoposta a lanci aerei da un UAV.

Nella DPR, a seguito del bombardamento delle forze armate ucraine di Horlivka, 143 sottostazioni di trasformazione sono state spente. Senza luce, acqua e riscaldamento: 60mila persone.

