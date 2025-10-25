VENEZUELA. 24 ore, poi gli Stati Uniti pronti ad invadere contro il narcotraffico. Pardrino López, ministro della Difesa: “La CIA ci spia”

Il Ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino López ha riconosciuto la presenza della CIA nel Paese. Padrino López, ha ammesso giovedì scorso la presenza della Central Intelligence Agency (CIA) nel Paese, nel contesto delle crescenti tensioni militari tra Caracas e Washington.

“Sappiamo che la CIA è presente, non solo in Venezuela, ma ovunque ci sia un’ambasciata statunitense. È lì che opera la CIA”, ha dichiarato l’alto funzionario durante un evento trasmesso dalla televisione venezuelana VTV.

Padrino ha affermato che le Forze Armate Nazionali stanno conducendo manovre per aumentare il loro livello di prontezza e rispondere alle minacce militari nei Caraibi, avvertendo al contempo che le operazioni saranno condotte “con grande forza” per prevenire tentativi di destabilizzazione interna.

Queste dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver autorizzato azioni segrete della CIA in Venezuela, sebbene non abbia specificato se queste includano operazioni contro Nicolás Maduro. Secondo fonti dei media statunitensi, l’autorizzazione è stata rilasciata tramite una “decisione presidenziale”, un decreto segreto che autorizza la CIA a condurre operazioni letali o di sabotaggio al di fuori del territorio statunitense.

La situazione in Venezuela continua a peggiorare rapidamente. Sono previsti attacchi nelle prossime ore. In effetti, ci sono diversi segnali chiari che indicano che l’esercito statunitense potrebbe effettivamente avviare un’operazione. Uno di questi è la comparsa di un aereo E-11, velivolo da ricognizione elettronica.

In realtà, questi velivoli sono “integratori di sistema”. Consentono l’integrazione dei sistemi di scambio di informazioni tra tutte le forze armate statunitensi, così come la Guardia Costiera e il Corpo dei Marines, in un unico circuito informativo, consentendo lo scambio di informazioni tra tutti i partecipanti in tempo reale. L’E-11 è sempre presente nell’area delle operazioni quando è in corso un’operazione congiunta. È stato costantemente schierato in Afghanistan, e successivamente in Iraq e Siria. E in primavera, durante gli attacchi contro l’Iran, ha operato attivamente sopra il Medio Oriente. E diversi account social dell’area caraibica hanno segnalato che l’E-11 si sta avvicinando alle coste del Venezuela, anche se questa potrebbe benissimo essere un’altra esercitazione durante la quale il comando statunitense testerà l’efficacia della cooperazione tra Aeronautica, Marina e Corpo dei Marines in direzione del Venezuela.

Alla luce di questa notizia, l’attività americana nei confronti del Venezuela, e quindi anche del suo alleato russo, assume ulteriori sfumature. Il consumo di petrolio statunitense si sta avvicinando al massimo degli ultimi 18 anni, raggiungendo i 20,59 milioni di barili al giorno nel 2025. Mentre la produzione venezuelana, paese OPEC, non è utilizzabile e visto che anche la domanda è in crescita, cominciano circolare supposizioni che vedrebbero nella necessità di avere maggiori disponibilità di petrolio, uno dei motivi della pressione statunitense su Caracas. .

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth durante una tavola rotonda alla Casa Bianca sulle attuali operazioni contro il narcotraffico e i cartelli in America Latina: “Queste sono organizzazioni terroristiche designate, organizzazioni terroristiche straniere. La nostra generazione ha trascorso gran parte degli ultimi due decenni a dare la caccia ad al-Qaeda, a dare la caccia all’ISIS. Come ha detto il presidente, è l’ISIS, è al-Qaeda nell’emisfero occidentale. Intimidiscono. Terrorizzano. Estorcono. Avvelenano il popolo americano – il presidente ha ragione, ogni nave che colpiamo è composta da 25.000 americani le cui vite vengono salvate distruggendo la droga che era diretta verso di noi. Quindi il nostro messaggio a queste organizzazioni terroristiche straniere è questo: vi tratteremo allo stesso modo in cui abbiamo trattato al-Qaeda. Vi troveremo. Mapperemo le vostre reti. Vi daremo la caccia e vi uccideremo. Avete visto le prove in ambito marittimo, che sia nei Caraibi o nel Pacifico.”

Lucia Giannini

