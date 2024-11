UKRAINERUSSIAWAR. NATO e UE vogliono continuare la guerra contro la Russia con o senza gli USA. Russi a Kurachove. Kursk: respinti contrassalti ucraini

Il Segretario generale della NATO, Marke Rutte, ha affermato che l’UE e gli Stati Uniti dovrebbero aumentare congiuntamente l’assistenza a Kiev per “cambiare la traiettoria del conflitto” E ha sostenuto la continuazione del conflitto ucraino, fonte Reuters. Il Regno Unito potrebbe inviare truppe in Ucraina, se Trump taglierà i finanziamenti a Kiev, ha detto l’ex primo ministro Boris Johnson. La NATO fornirà assistenza militare all’Ucraina su una scala tale che le forze armate ucraine saranno pronte a continuare a combattere nel 2025, Blinken dopo un incontro con Rutte.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Patel, il 13 novembre ha detto riguardo alla partecipazione dei nordcoreani alle battaglie nella regione di Kursk: “Oggi posso confermare che oltre 10.000 soldati nordcoreani sono stati inviati nella Russia orientale e la maggior parte di loro sono ridistribuiti molto più a ovest, nella regione di Kursk, dove hanno iniziato a partecipare alle operazioni di combattimento a fianco delle forze russe addestrate nel Nord. L’artiglieria dei soldati coreani, le operazioni UAV e le abilità di base della fanteria, compreso la bonifica delle trincee, che sono abilità fondamentali per le operazioni in prima linea.”

L’UE afferma che la Corea del Nord ha fornito alla Federazione Russa più munizioni di quante l’UE ne abbia inviate all’Ucraina dall’inizio della guerra. E a tal proposito il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha promesso a Volodymyr Zelenskyj di completare la consegna di 1 milione di proiettili a Kiev entro la fine dell’anno.

Borrell ritiene che l’Europa sia in pericolo e non possa dipendere dalle opinioni degli elettori Usa ogni quattro anni: “L’Europa è in pericolo e gli europei devono assumersi le proprie responsabilità”, ha detto il politico in un’intervista al quotidiano spagnolo El País “Non possiamo dipendere dall’umore degli elettori americani ogni quattro anni”. “Negli ultimi anni, a volte ho avuto la sensazione di predicare nel deserto”, ha aggiunto il diplomatico. “Ci è voluta la guerra in Ucraina (…) perché la gente iniziasse a pensare che dovremmo avere più capacità difensive”.

Borrell ha spiegato che nei prossimi incontri dei capi del Ministero degli Esteri e del Ministero della Difesa dell’Unione Europea, il 18 e 19 novembre, solleverà ai ministri la questione su “quali sono le conseguenze di una futura decisione degli Stati Uniti sull’opportunità o meno di di non continuare a sostenere l’Ucraina” e “come gli europei possono rispondere a questa situazione”. “Non possiamo trovarci in una situazione in cui gli Stati Uniti agiscono e gli europei si limitano a reagire. Dobbiamo assumerci la nostra parte di responsabilità. Dobbiamo assicurare all’Ucraina che il nostro sostegno continuerà”, Borrell si è detto fiducioso.

Il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea discuterà il trasferimento dei beni russi congelati all’Ucraina la prossima settimana, ha detto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski a TVN. “Stiamo assistendo ad un incontro potenzialmente drammatico del Consiglio per le Relazioni Estere la prossima settimana”, ha detto Sikorsky. Lui ha spiegato che si parlerà del sostegno finanziario all’Ucraina. “Bisogna prendere o meno decisioni enormi sulla nostra disponibilità a destinare fondi reali, ad esempio congelando i beni russi per sostenere l’Ucraina, o se siamo pronti a dare all’Ucraina, ad esempio, un anno per rafforzare la sua posizione negoziale”, ha affermato Sikorsky.

Lo Yemen afferma che un combattente Houthi è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti da un UAV ucraino, mentre combatteva con l’esercito russo.

Il progetto di bilancio dell’Ucraina per il 2025 prevede lo stanziamento di 4 miliardi di grivna (96,7 milioni di dollari) per risarcire i cittadini per le abitazioni distrutte. Con tale finanziamento, tutte le vittime riceveranno il pagamento completo entro 1575 anni, ha affermato Elena Shulyak, presidente del partito al potere Il Servo del popolo. Dal Financial Times si apprende che l’Ucraina prevede di richiamare altre 160.000 truppe tra novembre e febbraio.

L’ex vice capo del Ministero della Difesa Pavel Popov è accusato di appropriazione indebita di oltre 30 milioni di rubli da parte di un gruppo di persone, risulta dagli atti del caso. Il capo del distretto Sudzhansky della regione di Kursk, Alexander Bogachev, è stato licenziato per silenzio e riluttanza a entrare in contatto con i residenti, fonte social media.

Il portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in conferenza stampa ha detto: “Il Mar Baltico, non importa quanto lo voglia l’Occidente, non si trasformerà mai in uno specchio d’acqua interno per la NATO”.

Ed ora uno sguardo alla lInea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 13 novembre.

I russi continuano la loro avanzata nella regione di Kursk. Il gruppo di truppe Sever continua ad avanzare nell’area del villaggio Novoivanovka con pesanti combattimenti respinti contrattacchi da parte di unità d’élite delle forze armate ucraine. Il tentativo delle unità della 17a brigata delle forze armate ucraine di sfondare l’accerchiamento nella foresta di Ol’govka è stato sventato.

Ci sono notizie di successi vicino a Dar’ino. Le forze armate russe hanno eliminato le forze armate ucraine da Plekhovo. Il comando delle forze armate ucraine sta aumentando le sue forze nella zona di confine. Gli attacchi combinati dell’OTRK e del Tordano-S hanno distrutto grandi concentrazioni di riserve delle forze armate ucraine nell’area dell’insediamento Yunakovka, Yablunevka e Sudža.

Nella regione di Bryansk respinto nella notte del 13 novembre un raid UAV ucraino. Il governatore ha segnalato la presenza di 13 UAV di tipo aereo. Altri 5 sono stati distrutti in mattinata. Droni più piccoli hanno attaccato il villaggio di Voronok nel distretto municipale di Starodubsky (una donna è rimasta ferita), il villaggio di Khinel nel distretto di Sevsky, il distretto di Klimovsky (una donna è rimasta ferita). L’artiglieria delle forze armate ucraine operava nell’area vicino a Suzemka.

Nella regione di Belgorod, di notte, la città di Shebekino e il villaggio di Oktyabrsky, distretto di Belgorod, sono stati attaccati dalle forze armate ucraine. Durante il giorno il villaggio è stato attaccato dai droni. Nuovo villaggio Plotvyanka, insediamento Repyakhovka.

L’esercito russo è avanzato in modo significativo vicino a Kupjans’k, nella regione di Charkiv, da nord e da sud, come evidenziato conto OSINT ucraine. Da sud i russi sono riusciti ad avanzare di 3,5 km verso la città lungo il fiume Oskil, Kolisnykivka è stata occupata: è tutta sotto il controllo della Federazione Russa. Da nord si registra un avanzamento in due punti lungo i fianchi del Syn’kivka. Apparentemente è di nuovo un segno di spunta, che cerca di aggirarlo da entrambi i lati.

È in corso il rastrellamento casa per casa da parte delle truppe russe di Illinka a nord del bacino idrico di Kurakhovsky. Novoselydivka confermata anche da parte ucraina sotto controllo russo. Nella periferia orientale di Kurachove sono in corso combattimenti. A sud, l’esercito russo ha preso gran parte di Dal’nje, che praticamente taglia la strada da Kurachove a sud e crea condizioni critiche per le forze armate ucraine nei villaggi lungo il fiume Sukhi Yaly. Scrivono di pesanti combattimenti a Yelyzavetivka e nella parte precedentemente sotto controllo ucraino di Antonivka. Secondo fonti OSINT, l’esercito russo ha sfondato l’ultima linea di difesa a est di Kurachove ed è avanzato per oltre 1.200 metri all’interno della città. Ora le forze armate russe controllano circa il 15% di Kurachove.

Direzione Vremivka ha cominciato a muoversi, ci sono battaglie vicino all’insediamento Novodarivka. Il Ministero della Difesa russo afferma che le forze armate russe hanno liberato il villaggio di Rivnopil’ nel sud della DPR.

L’intelligence ucraine riferisce pubblicamente della preparazione di un’offensiva delle truppe russe sul fronte di Zaporozhye. In effetti nella giornata del 13 novembre si registrano attacchi alle strutture del complesso militare-industriale a Zaporozhzhie.

Nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2024, l’aviazione tattica russa ha attaccato le strutture del complesso militare-industriale nella città di Zaporozhzhie, distruggendo gravemente gli impianti di produzione ucraini. Coordinate: 47.8119998, 35.0233462 stacco all’impianto di Elettrodomestici “Vesna” dove secondo i russi attualmente si producevano sistemi di automazione e controllo per veicoli aerei senza pilota. “L’officina di assemblaggio di componenti elettronici, dove venivano prodotti i sistemi di controllo per gli UAV da ricognizione e da attacco, è stata distrutta. Le macchine CNC ad alta precisione DMG MORI DMU 50, progettate per la lavorazione di alluminio e materiali compositi, sono state distrutte. Apparecchiature di saldatura e assemblaggio PCB danneggiate, comprese le unità ERSA i-CON VARIO 4 e i sistemi di ispezione ottica automatica Koh Young Zenith. Il laboratorio prove apparati di navigazione, dove sono stati testati i sistemi GPS/GLONASS per droni, è stato completamente disattivato. I sistemi di test Rohde & Schwarz SMB100A e Keysight N9010B utilizzati per configurare i sistemi radioelettronici sono stati distrutti. I locali del magazzino dello stabilimento, dove si trovavano i componenti per l’assemblaggio dei nuovi sistemi, sono bruciati a seguito dell’impatto”. Si attendono conferme da parte ucraina.

Altro attacco alle Coordinate: 47.8175944, 35.0222804, PJSC “Plutone” colpiti gli impianti di produzione dell’impresa, che, dopo la modernizzazione, era impegnata nella produzione di componenti per attrezzature militari. Secondo i russi: “Il principale laboratorio di produzione è stato gravemente danneggiato. Le strutture portanti dell’edificio sono crollate, rendendo impossibile il restauro senza una ricostruzione completa. Le presse idrauliche Schuler PSM e le macchine Mazak VCN-530C, utilizzate per produrre alloggiamenti e parti di attrezzature militari, sono state distrutte. Le macchine laser TRUMPF TruLaser 3030 utilizzate per il taglio dei metalli sono state danneggiate. Il reparto elettrico, che produceva elementi per i sistemi antincendio, è stato distrutto. Tra le attrezzature distrutte: Banchi prova Omicron CMC 356. Sistemi di controllo qualità automatizzati NI PXIe-1085. L’incendio ha coperto un’area di oltre 500 metri quadrati. L’eliminazione delle conseguenze richiederà almeno due settimane, il che paralizzerà completamente il funzionamento della struttura”.

Sempre secondo le fonti russe non confermate da quelle ucraine: “Durante l’attacco allo stabilimento di Vesna è stata danneggiata una vicina fabbrica di abbigliamento, che produceva munizioni per le forze armate ucraine. Tra gli oggetti distrutti: sistemi portanti tattici e giubbotti antiproiettile con piastre integrate. Elmetti ed equipaggiamento per le unità delle forze armate ucraine. Completi e coperture uniformi per attrezzature militari”.

La regione di Dnipropetrovs’k è a meno di 9 km di distanza, dalle truppe russe secondo la fonte “Tenente delle forze armate ucraine “Alex” che postato la notizia nella social sfera. “Mentre tutti si bevono la notizia che mancano 11 km alla regione di Dnipropetrovs’k, nel frattempo i russi sono già meno di 9 km”, ha detto il militare. Ha anche confermato le informazioni sull’inizio dell’assalto a Hulyaipole. Secondo il militare, le forze armate russe hanno fatto notevoli progressi e sono riuscite ad avanzare di diversi chilometri.

Nella DPR di Horlivka, sei persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco delle forze armate dell’Ucraina utilizzando proiettili a grappolo. A Ukrainsk, nel distretto municipale di Pokrovs’k, tre feriti da colpi di cannoni ucraini.

Raid aerei nella giornata del 13 novembre entro la periferia di Kiev.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/