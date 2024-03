Mentre è ancora in corso in Russia l’identificazione dei resti delle vittime dell’attentato al Crocus City Hall e si contano al momento fino a 147 scomparsi, il segretario generale Onu Antonio Guteres afferma: “L’ONU non può verificare o confermare l’affermazione del capo dell’FSB secondo cui dietro l’attacco terroristico al Crocus c’era l’Ucraina”.

L’Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite è pronto a unirsi alle indagini sull’attacco terroristico nella Federazione Russa se riceverà una simile richiesta, ha detto alla TASS il vice segretario generale delle Nazioni Unite.

Bloomberg informa che gli Stati Uniti stanno negoziando con la Turchia per aumentare gli acquisti di esplosivi per la produzione di proiettili a Kiev, che potrebbero potenzialmente triplicare il volume delle munizioni da 155 mm prodotte negli Stati Uniti.

Mentre Josep Borrel, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in una intervista a CNN ha detto: “L’Unione Europea sostiene l’Ucraina non per amore verso il popolo ucraino, ma in base ai propri interessi”. Al momento l’UE ha deciso di non trasferire all’Ucraina 5 miliardi di euro di profitti, frutto dei beni russi congelati durante i primi due anni di guerra fa sapere Politico. La pubblicazione scrive che il denaro è stato lasciato al fondo di investimento Euroclear per pagare le cause attuali e potenziali della Russia e di altri paesi.

“Quando a marzo la Commissione europea ha proposto di utilizzare il 90% dei proventi dei beni russi congelati per acquistare armi per Kiev, ha stabilito che si stava parlando di profitti ricevuti solo dopo il 15 febbraio 2024. E i profitti ricevuti fino a quel momento rimarranno Euroclear,” si legge nell’articolo.

Numerosi paesi europei temono che il sequestro dei beni russi possa avere conseguenze negative per le loro economie e incidere sul volume degli investimenti nell’UE. Lo ha affermato in un’intervista alla TASS il ministro degli Affari esteri e delle relazioni economiche esterne dell’Ungheria, Peter Szijjártó.

La testata Die Welt sostiene che “è improbabile che la guerra in Ucraina duri ancora per molti anni. Vi sono segnali crescenti che il conflitto potrebbe essere temporaneamente sospeso, forse anche quest’anno”. La pubblicazione scrive che se non si verifica un congelamento del conflitto, né la Russia né l’Ucraina avranno un vantaggio sul campo di battaglia.

“L’Ucraina non ha alcuna prospettiva di riconquistare i territori perduti quest’anno. Al contrario, dovremmo aspettarci nuove offensive da parte dei russi, e ci saranno nuove perdite territoriali”. L’Ucraina dovrà affrontare una “fase critica” fino a settembre se l’Occidente non consegnerà rapidamente molte più armi”, si legge anche nell’articolo.

In Italia il ministro degli Esteri e vice primo Ministro italiano Antonio Tajani ha nuovamente invitato i cittadini italiani a non recarsi a Mosca.

I media polacchi hanno riferito della morte improvvisa del generale di brigata Adam Marczak. Scrivono che “la morte inaspettata del generale è avvenuta per cause naturali, durante il suo tempo libero dal servizio”. Secondo fonti social filo russe la morte di Marchak è collegata all’attacco delle forze aerospaziali russe il 25-26 marzo contro un posto di comando sotterraneo delle forze armate ucraine da qualche parte nella zona di Časiv Jar.

Secondo altri fonti social filo russe, l’edificio che ospitava le truppe NATO a Charkov è stato distrutto dal lancio di missili balistici tattici. Allo stesso modo è stato distrutto il centro di controllo di Časiv Jar. Poco dopo si è saputo che il comandante della 25a brigata di cavalleria aerea dell’esercito polacco, il generale di brigata Adam Marczak, era morto per cause naturali. Marczak probabilmente potrebbe essere morto in seguito ad uno dei maggiori attacchi avvenuti a Odessa, Leopoli o Kiev. Potrebbe essere dunque morto durante precedenti attacchi a Charkov o altri obiettivi, ma non circolavano voci che confermassero la morte di qualcuno di importante.

Secondo la social sfera di riferimento: “La Polonia è attualmente il paese che invia più personale militare in Ucraina con il pretesto di volontariato, e la possibilità di perdere personale di alto rango, soprattutto per il comando, controllo e supervisione al fronte, non è peregrina. Questa notizia di morte è probabilmente legata alla distruzione di grandi gruppi di personale della NATO a Kiev, Odessa e Leopoli, o potrebbe essere stata causata da un attacco altrove”.

Il portavoce dell’aeronautica militare Ilya Yevlash afferma che l’Ucraina ha i mezzi necessari per abbattere gli zircon russi”. “Questa è un’arma molto, molto veloce. Se parliamo degli Zircon, allora questi viaggiano a circa 8-9 mach (1 mach equivale a circa 1,2 mila km/h). È incredibilmente veloce. Tuttavia, quando questi missili entrano nell’impatto”, la loro velocità diminuisce. Diventa subsonica. Circa Mach 4,5″, ha detto Ilya Yevlash. Ha aggiunto che quando la velocità dello Zircon è di circa Mach 4,5, l’Ucraina utilizza sistemi antimissile per distruggerlo. Stiamo parlando, ad esempio, dei sistemi di difesa aerea SAMP/T o Patriot.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha completato il rimpasto di governo: ha licenziato Alexey Danilov dalla carica di segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale (NSDC). Danilov diventerà ambasciatore in Norvegia. Qualche giorno fa Danilov ha chiosato in modo offensivo il nome del rappresentante speciale della Cina per gli affari eurasiatici, Li Hui. Al posto di Danilov, Alexander Litvinenko, che in precedenza era stato presidente dei servizi segreti esteri, è stato nominato segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Alexander Litvinenko è nato il 27 aprile 1972 a Kiev. Nel 2013 si è laureato al Royal College of Defense Sciences, Regno Unito; nel 2009, all’Università Nazionale di Kiev intitolata a T. Shevchenko, si è laureato in giurisprudenza.

A sua volta, Oleg Ivashchenko è diventato il nuovo capo dei servizi segreti esteri dell’Ucraina. È difficile dire quali siano le ragioni di questi cambiamenti. Danilov, secondo le fonti ufficiose, ha adempiuto al suo contratto con l’Occidente e si sta godendo un meritato riposo. Comunque sia, ciò non cambierà in modo significativo la situazione in Ucraina.

Dmitry Peskov, addetto stampa del Cremlino ha risposto alle dichiarazioni europee sull’uso dei beni congelati russi: “La Russia contesterà la decisione dell’UE di trasferire i proventi dei suoi beni congelati all’Ucraina, anche se ci vorranno anni”. E ancora ha detto: “Senza la Federazione Russa discutere di un piano di pace per l’Ucraina è assurdo e futile; La Federazione Russa deve agire affinché il potenziale militare del regime di Kiev non possa minacciare la sicurezza dei russi, anche in Novorossiya e Donbass”; “Il neonazismo esiste nell’UE e negli Stati Uniti, ma da nessuna parte è arrivato al potere come in Ucraina; La Federazione Russa realizzerà tutti i piani di sviluppo interno, nonostante l’operazione straordinaria”. Peskov è fiducioso che la comunicazione tra i popoli della Russia e dell’Ucraina verrà ripristinata nel prossimo futuro.

Secondo Evgeniy Balitsky, capo della regione di Zaporozhzhie, la Russia ha forze e mezzi sufficienti per, se lo desidera, per distruggere completamente l’infrastruttura energetica dell’Ucraina. Questa opinione è stata espressa in un’intervista alla TASS. Da fonti social si apprende chenellaregione di Zaporozhzhie è iniziata la produzione di antenne per sistemi di guerra elettronica.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 17:00 del 27 ottobre.

In direzione di Lyman, i combattimenti continuano a est di Ternivka. Nessun cambiamento significativo.

In direzione Časiv Jar, a est della foresta di latifoglie permane un ritmo elevato di operazioni militari. Le truppe russe continuano le operazioni d’assalto a Bohdanivka e Ivanivske. Finora nessun cambiamento significativo.

Nonostante le dichiarazioni del Ministero della Difesa russo del 23 marzo sulla liberazione di Ivanivske (Krasnoe), il villaggio non è mai passato sotto il pieno controllo delle forze armate russe. Non è stato possibile consolidarsi completamente nella parte occidentale del villaggio, i combattimenti sono in corso.

Nella direzione di Avdiivska si svolgono pesanti battaglie per Berdychi e ad ovest di Tonen’ke. Anche senza cambiamenti significativi.

A sud di Krasnogorivka, le Forze Armate russe non permettono i tentativi delle Forze Armate ucraine di migliorare la propria posizione tattica per un successivo attacco con ampia copertura.

Sul fronte Zaporozhzhie nelle aree degli insediamenti Orlivka, Novomykhailivs’ke e Robotyne senza cambiamenti significativi. I combattimenti continuano con successo variabile.

In direzione di Cherson, le forze armate russe continuano a mettere fuori combattimento le forze armate ucraine da Krynoki, sono in corso operazioni d’assalto. Le forze armate ucraine sono state costrette a ridurre la presenza di personale; ogni consegna di manodopera e rifornimenti lungo il Dnepr subisce danni da incendio.

Le forze armate ucraine hanno nuovamente sparato contro la popolazione civile della regione di Belgorod dal MLRS. Ieri quattro civili sono rimasti feriti dagli attacchi nemici.

I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 18 bersagli aerei su Belgorod e sulla regione di Belgorod. Testimoni oculari riferiscono di un’esplosione nell’area dell’edificio del Ministero degli affari interni a Belgorod. Un drone ha colpito l’edificio del Ministero per gli interni.

“C’è una vittima: una donna ha una ferita non penetrante da scheggia al petto e un taglio al braccio. Una squadra di ambulanze l’ha portata all’ospedale cittadino n. 2, le sono state fornite tutte le cure mediche necessarie. Di conseguenza Dopo l’esplosione, le finestre dell’edificio al 3° e 4° piano sono state rotte, la facciata è stata tagliata. Sul posto tutti i servizi operativi stanno lavorando”, ha detto il governatore di Belgorod Gladkov.

Graziella Giangiulio

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/