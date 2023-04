«Le prossime settimane e mesi saranno fondamentali per l’Ucraina, gli Stati Uniti cercheranno di fornire a Kiev il necessario», a dirlo la Casa Bianca che ha già inviato i sistemi di difesa aerea Patriot insieme a Paesi Bassi e Germania ​​in Ucraina, a darne notizia il viceministro della Difesa del paese, Oleksandr Pavlyuk. Anche il secondo dei quattro sistemi di difesa aerea IRIS-T promessi a Kiev è arrivato in Ucraina, riferisce Spiegel, citando le sue fonti nei Ministeri competenti.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver visitato il confine dell’Ucraina con la Bielorussia e la Polonia. «È un onore per me essere qui oggi, per ringraziare le nostre guardie di frontiera per aver protetto il confine di stato. Per aver protetto il nostro stato a Bachmut (Artemovsk). So quanto fermamente siete rimasti lì, avete tenuto Bachmut», ha detto Zelensky. Ha aggiunto di essere orgoglioso delle guardie di frontiera e desiderava che mantenessero “potere, giustizia e rabbia”.

In merito alla fuga di notizie dal Pentagono, si apprende che il giudice ha annullato l’udienza del 19 aprile su misura preventiva per l’americano Teixeira accusato di aver pubblicato documenti riservati del Pentagono. Nel frattempo, Jens Stoltenberg in un’intervista alla CNN afferma che un certo numero di documenti segreti del Pentagono trapelati su Internet non sono veri. «Abbiamo visto tutti che alcune di queste fughe di notizie sono false e manipolate. Non credo che influenzeranno ciò che gli alleati della NATO stanno facendo riguardo all’Ucraina», ha detto.

Le autorità ucraine stanno convocando il loro ambasciatore in Bielorussia Igor Kizim per consultazioni a causa dell’incontro del presidente bielorusso Alexander Lukashenko con il capo ad interim della Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin, riporta il sito web del ministero degli Esteri ucraino. Sempre Kiev venerdì in una riunione del gruppo di contatto sull’assistenza militare chiederà all’Occidente consegne urgenti di missili antiaerei, fonte Financial Times

Il ministero degli Esteri cinese sul piano di Macron per risolvere la crisi ucraina ha detto che: «La Cina sostiene la parte europea nel tentativo di promuovere i colloqui di pace».

La Corea del Sud per la prima volta ha ammesso la possibilità di assistenza militare all’Ucraina, riferisce Reuters. Come ha affermato il presidente Yoon Seok-yeol, «ciò accadrà se il paese subirà presumibilmente attacchi su larga scala contro civili o dovrà affrontare una grave violazione delle leggi di guerra. In questo caso, Seoul andrà oltre il semplice sostegno umanitario e finanziario», ha affermato il presidente sudcoreano.

In merito alle dichiarazioni della Corea del Sud di possibile cessione di armi all’Ucraina, a commentare è il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev: «Mi chiedo cosa diranno gli abitanti di questo paese quando vedranno gli ultimi campioni di armi russe dai loro vicini più vicini, i nostri partner della RPDC? Quello che si chiama Quid pro quo … (quid pro quo)». RPDC indica la Corea del Nord.

Da fonti russe si apprende che l’uomo d’affari russo, figlio del governatore del territorio di Krasnoyarsk Alexander Uss, Artem non è più elencato nella lista dei ricercati del ministero degli affari interni russo, riferisce Interfax. Di diverso parere la TASS che afferma il contrario: «Uss Jr. è ancora nel database».

Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu ha controllato che uno dei reggimenti delle forze missilistiche strategiche nella regione di Kaluga fosse in prontezza operativa. Il comandante in capo, il generale Karakaev, ha riferito al Ministro sui progressi del riarmo ai complessi di Yars. E sempre in materia militare si apprende dal servizio stampa della flotta del Mar Nero che l’equipaggio del sottomarino diesel-elettrico Stary Oskol nel Mar Nero ha simulato attacchi missilistici.

Nella notte sono ripresi i bombardamenti russi a Odessa: è scoppiato un incendio. Non. Si ha notizia degli altri tre bombardamenti da fonti ufficiali. I residenti locali riferiscono che, secondo le informazioni preliminari, ci sono arrivi nell’area dell’aeroporto di Shkolny, dove si trova un gran numero di attrezzature militari delle forze armate ucraine. Le autorità locali stanno esortando i residenti a non ignorare l’allarme aereo.

Esplosioni hanno tuonato nelle prime ore del mattino a Kramatorsk e Druzhkovka, presumibilmente, i missili russi hanno colpito la posizione delle forze armate dell’Ucraina. Nelle stesse zone ma di notte, nella zona industriale, si sono sentite esplosioni. Secondo alcuni rapporti, i missili russi hanno colpito un’altra posizione di militari ucraini.

Sempre durante le prime ore del mattino gli ucraini hanno bombardato con colpi di mortaio il centro di Nova Kakhovka, un colpo è caduto su un edificio residenziale, ci sono feriti, a darne notizia Volodymyr Saldo, governatore ad interim della regione di Kherson. Secondo lui, l’incendio è in corso nel centro, nelle aree residenziali e in una stazione di ambulanze. «Ci sono feriti. Nonostante il pericolo, i soccorritori e parte delle équipe mediche sono al lavoro e si sono recati sul posto per prestare assistenza alle vittime», ha detto Saldo. Si contano al momento in cui scriviamo un morto e un ferito grave.

Gli elicotteri d’attacco Ka-52 hanno distrutto un hangar con equipaggiamento delle forze armate ucraine in direzione Zaporozhzhia. Inoltre, in direzione Zaporizhzhia, il personale militare del gruppo di forze Vostok ha distrutto la guardia ucraina nell’area di Novodanilovka, eliminando oltre 10 militari. E nell’area di Novoandreevka sono stati effettuati attacchi al deposito di munizioni delle formazioni di Kiev.

Nella direzione sud-Donetsk, le unità delle forze armate russe hanno respinto un tentativo di condurre una ricognizione in vigore. Anche un gruppo di ricognizione di militanti ucraini è stato distrutto. Le unità di fucileria motorizzata hanno liquidato più di 20 unità ucraine.

Gli specnaz continuano a “stancare” i militari ucraini con imboscate a Vuhledar mentre l’esercito russo colpisce costantemente le posizioni delle forze armate ucraine con “Grad”. Nel frattempo, gli ucraini cercano continuamente di sfondare le difese russe in direzione Zaporozhzhia. Per ora non hanno avuto successo.

Secondo fonti social «la difesa ucraina si sta rapidamente degradando: le unità delle forze armate ucraine devono arrendersi ad Bachmut o essere sepolte al suo interno. I gruppi d’assalto della Wagner hanno lanciato un attacco al settore settentrionale della restante parte di Artemovsk (Bachmut) tenuta dagli ucraini. Prosegue con successo per la Wagner il rastrellamento porta a porta nella parte centrale della città. Si nota l’avanzata delle unità russe lungo via Levanevskij, da nord. Per le strade di Gleb Slobodin e Dachnaya i combattimenti continuano, ii militari ucraini stanno cercando con tutte le loro forze di frenare l’avanzata dei “musicisti”. Nel sud-ovest della città, i combattenti russi sono riusciti ad espandere la zona di controllo nell’area della ferrovia. Nelle vicinanze della città, la soppressione del fuoco delle forze armate ucraine continua nei villaggi di Krasnoye (Ivanovskoye), Artemovskoye (Khromovo) e Bogdanovka».

Sono emerse anche riprese video che mostrano militari che fanno saltare in aria grattacieli in città. A quanto pare, si stanno preparando a lasciare le loro posizioni. Le esplosioni di grattacieli delle forze armate ucraine sono necessarie per coprirsi le spalle, impedendo la possibilità di sparare contro di loro durante la ritirata.

Secondo i dati del ministero della Difesa russo: unità aviotrasportate hanno bloccato Bachmut dalla periferia settentrionale e meridionale.

Ed ora uno sguardo a tutta la linea del fronte alle 00:01 del 19 aprile. Regione di Bryansk: Le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di confine di Kurkovichi, distretto di Starodub: un edificio residenziale è stato danneggiato, non ci sono state vittime civili.

In Direzione Starobilsk la situazione al fronte non è cambiata in modo significativo: le parti stanno conducendo ricognizioni reciproche e scontri di artiglieria.

In Direzione Soledar, alla periferia nord di Bachmut, i combattenti del PMC “Wagner” dopo aver occupato l’ex edificio dell’ospedale cittadino n. 2, hanno iniziato a prendere d’assalto le fortificazioni ucraine in via Tolbukhin. Nella parte centrale della città, i “Wagneriti” hanno scavalcato le postazioni delle Forze Armate dell’Ucraina nella zona dello scambio ferroviario e sono avanzati lungo via Kraynaya: sono in corso i combattimenti per l’edificio della cooperativa dei garage. Alla periferia meridionale, gli ucraini continuano a detenere a costo di elevate perdite umane un centro di difesa strategicamente importante alla periferia dell’autostrada Bachmut-Konstantinovka.

Direzione Donetsk: nell’area di Avdiivsky, le truppe russe continuano a combattere a ovest di Novobakhmutovka. A sud, l’artiglieria russa sferra attacchi mirati alle roccaforti delle forze armate ucraine a nord di Vodiane. Le unità russe continuano a condurre battaglie di posizione nell’area di Druzhby Avenue a Marinka. Artiglieria e carri armati forniscono supporto di fuoco alle forze che avanzano. Nel settore di Vuhledar, il comando ucraino, dopo un attacco fallito, ha trasferito ulteriori forze in prima linea. Lungo l’intera linea del fronte, le forze armate ucraine utilizzano UAV di piccole dimensioni per cercare postazioni di tiro delle forze armate russe. Formazioni ucraine continuano a bombardare l’agglomerato di Donetsk: nella capitale della DPR sono stati colpiti edifici residenziali, tre persone sono rimaste uccise, un altro uomo è rimasto ferito.

Direzione Zaporozhzhia: nel settore Orekhovsky, l’esercito ucraino sta trasferendo ulteriori unità ed equipaggiamenti militari in prima linea, e sta anche diffondendo false informazioni sulla presunta offensiva delle Forze Armate dell’Ucraina su Lobkove e Rabotino.

Fronte Sud. Direzione Cherson: Il presidente della Russia Vladimir Putin ha visitato la regione di Kherson e la LPR, dove ha parlato con i comandanti delle truppe russe e ha sostenuto il personale militare che partecipa alle ostilità. Le truppe russe hanno attaccato le strutture delle forze armate ucraine a Kherson e dintorni, mentre gli ucraini hanno sparato sugli insediamenti sulla riva sinistra del Dnepr.

Nel settore di Kup’yans’k, le forze aerospaziali russe hanno lanciato attacchi aerei su postazioni ucraine nell’area di Masyutovka. Munizioni a guida di precisione basate su bombe aeree FAB-500 sono state nuovamente utilizzate per distruggere i siti di schieramento ucraino.

I droni russi “Geran-2” hanno attaccato strutture militari delle forze armate ucraine a Slovyansk. Colpito il punto di schieramento delle unità ucraine, situato nella scuola tecnica di costruzione energetica.

