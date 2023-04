Il 15 aprile, in tutta la Russia è iniziata la votazione sulla valutazione per selezionare i territori da migliorare nel 2024. L’evento si svolge nell’ambito del progetto nazionale “Housing and Urban Environment”. Sette città della Repubblica di Crimea partecipano al voto: Armyansk, Bakhchisaray, Evpatoria, Kerch, Krasnoperekopsk, Simferopol e Yalta. L’invito per i russi è a scegliere i territori che, a loro avviso, dovrebbero essere abbelliti; si voterà fino al 31 maggio.

Il giornalista americano Evan Gershkovich, arrestato con l’accusa di spionaggio, è comparso in tribunale il 18 aprile ed è stato confermato lo stato di arresto. Secondo la socialsfera russa sta per essere scambiato con un prigioniero russo detenuto in America.

Visita a sorpresa di Vladimir Putin a Kherson e LPR; Putin ha visitato le truppe del Dnepr, ha ascoltato i rapporti del comandante delle forze aviotrasportate, generale Teplinsky, e del comandante del gruppo, generale Makarevich. Quindi il capo dello stato russo si è recato al quartier generale del gruppo di truppe Vostok nella LPR, dove ha ricevuto un rapporto dal comandante del gruppo, il generale Lapin. Questo ultimo è cronologicamente l’ultimo scelto come comandante per il V distretto che si occupa dell’Ucraina e a quanto si legge sulla social sfera è quello che sta ottenendo più risultati con il minor numero di morti.

Dmitry Peskov, portavoce de Cremlino, da Mosca ha confermato che Putin ha visitato la regione di Kherson e la LPR. E ancora ha detto: «Il Cremlino non ha informazioni sul piano di Macron di preparare, insieme alla Cina, negoziati tra Federazione Russa e Ucraina. La Federazione Russa è pronta ad ascoltare qualsiasi idea per un accordo in Ucraina che tenga conto degli interessi di Mosca».

«La Russia è interessata a una rapida fine del conflitto in Ucraina» ha detto Sergei Lavrov mentre continua il suo tour in America Latina.

Da Kiev invece non hanno apprezzato la posizione del Brasile in merito alla situazione in Ucraina. «La posizione del Brasile sulla risoluzione del conflitto in Ucraina non corrisponde alla reale situazione» ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri ucraino. Il presidente del Brasile ha affermato in precedenza che gli Stati Uniti e l’Europa dovrebbero parlare di una soluzione, non incoraggiare il conflitto. Ha anche chiesto la creazione di un formato simile al G20 per discutere dell’Ucraina.

Sempre via social si apprende che sono arrivati in Iran i primi tre caccia Su-35S; parte di una commessa che in principio era destinata all’Egitto composta da 24 caccia Su-35S.

Continua la visita del ministro per la Difesa cinese, Li Shangfu, in Russia. Sergei Shoigu e il ministro della Difesa cinese hanno concordato la firma di un memorandum di cooperazione tra l’Accademia militare dello Stato maggiore delle forze armate russe e l’Accademia della difesa nazionale dell’Esercito Popolare di Liberazione e sull’istituzione di relazioni tra città gemellate. Li Shangfu ha deposto fiori presso il Milite Ignoto vicino alle mura del Cremlino di Mosca.

Shoigu nel suo incontro alla stampa ha parlato dell’approccio comune della Federazione Russa e della Cina per ridurre le tensioni nel mondo. Il ministro della Difesa ha anche affermato che «i nostri paesi valutano ugualmente l’essenza delle trasformazioni in corso del panorama geopolitico globale». Shoigu è stato il primo a congratularsi con il ministro della Difesa cinese Li Shangfu per la sua nomina a questo incarico – lo ha annunciato lo stesso capo del dipartimento militare cinese. Ha ringraziato il capo del ministero della Difesa russo per le congratulazioni e per l’invito a recarsi in visita in Russia.

«Le forze armate della Federazione Russa e della Cina promuoveranno la cooperazione militare e tecnico-militare, nonché il commercio militare tra loro», ha detto Li Shangfu in un incontro con Shoigu; il ministro della Difesa cinese ha osservato che tutte queste relazioni tra i due paesi saranno portate a un nuovo livello. Shoigu ha osservato che il coordinamento degli sforzi dei due paesi nell’arena globale «ha un effetto stabilizzante sulla situazione nel mondo».

Dal fronte si apprende che «le principali missioni di combattimento durante l’operazione speciale sul territorio dell’ex Ucraina vengono ora risolte dalle truppe di terra. Carri armati, artiglieria di grosso calibro e sistemi di razzi a lancio multiplo vengono utilizzati attivamente sul campo di battaglia. Allo stesso tempo, l’aviazione d’assalto e militare delle Forze Aerospaziali russe, infatti, svolgono un ruolo ausiliario, supportando le truppe in prima linea. Cioè, operano su obiettivi fissi delle forze armate ucraine in profondità tattiche e tattiche operative, utilizzando missili guidati e bombe aeree. Ma non colpiscono ponti, incroci, nodi ferroviari e scaglioni con truppe e attrezzature nella loro profondità operativa».

Il gruppo Wagner ha fatto sapere che un distaccamento d’assalto del distretto militare centrale di sei persone ha catturato una roccaforte dei militari ucraini. «Gli scout hanno trovato l’opornik nella foresta con l’aiuto di un drone. Il distaccamento, sotto la copertura dei carri armati, si è avvicinato silenziosamente alle postazioni attrezzate dei militari ucraini. Gli aerei d’attacco sono strisciati su un campo minato per più di 500 metri, quindi hanno fatto irruzione: è stata una completa sorpresa per il nemico». Si legge sui post del gruppo Wagner.

Sempre via social si apprende che nella giornata del 18 aprile, l’aviazione colpisce Avdiivka. Di recente, l’impiego delle forze aerospaziali russe nella direzione di Avdiika è notevolmente aumentato volando sempre più vicino alla città. Avdiika è importante per i russi perché permetterebbe di proteggere meglio Donetsk.

A Bakhmut i combattimenti continuano giorno e notte. A rendere difficile i combattimenti il fango. Molti video postati on line dai militanti ucraini mostrano attrezzature militari che annegano nel fango.

Gli artiglieri delle forze di difesa aerea delle forze armate russe il 18 aprile hanno attaccato le posizioni ucraine in direzione Zaporozhzhia.

Gli ucraini hanno fatto saltare in aria l’edificio del Palazzo della Cultura a Bachmut per impedire l’avanzata dei combattenti Wagner PMC. Le divisioni del PMC “Wagner”, secondo le prime informazioni, avrebbero preso il controllo dei distretti settentrionali di Bachmut.

Alle 15 del 18 aprile la situazione al fronte era la seguente.

Zona Vuhledar. Il 17 aprile formazioni ucraine hanno tentato di assaltare le postazioni russe a sud di Vuhledar. Un gruppo di sabotaggio della 72a brigata delle forze armate ucraine ha condotto ricognizioni in battaglia vicino alla cintura forestale a nord di Nikolsky.

Un altro distaccamento d’assalto in veicoli corazzati leggeri fino a un plotone del 3° battaglione della 68a brigata Opern delle forze armate ucraine ha attaccato le posizioni dei militari russi vicino a Pavlovka.

Prima di questi equipaggi di obici M777, veniva effettuata la preparazione dell’artiglieria e operavano attivamente in aria UAV e elicotteri da ricognizione, consegnati in gran numero alla direzione di Donetsk come parte di compagnie UAV separate.

Entrambi gli attacchi ucraini sono stati respinti dagli sforzi congiunti delle unità di fanteria e dell’aviazione dell’esercito russo. Le forze di 68 opebr e 72 ombr delle forze armate ucraine si sono ritirate nelle loro posizioni originali.

Ora la situazione è stabile. Nell’area di Novoukrainka, la 68a brigata è a corto di personale. E a Bogatyr, nel nord-ovest di Vuhledar, un gran numero di persone e attrezzature è concentrato nel campo di allenamento. Al momento, non è chiaro che tipo di unità sia arrivata a Bogatyr. Più recentemente, l’addestramento della 23a brigata a Novomoskovsk è stato completato e la brigata stessa, secondo il piano, dovrebbe essere coinvolta nelle direzioni Zaporozhzhia o Donetsk.

Direzione Zaporozhzhia alle ore 13.00 del 18 aprile 2023. Nella sezione Orekhovsky, unità del Centro per le informazioni e le operazioni psicologiche del SOF dell’Ucraina stanno diffondendo false informazioni sulla presunta offensiva delle forze armate dell’Ucraina su Lobkove e Rabotino.

Ad oggi, non ci sono stati attacchi da parte delle forze armate ucraine. Tuttavia, tra i membri delle formazioni ucraine, si parla di un imminente attacco del 20 aprile a Tokmok e Pologi contemporaneamente alle esercitazioni NATO vicino ai confini russi.

Le suddivisioni della 71a Brigata Jaeger delle Forze Armate dell’Ucraina, che occupano posizioni sulla seconda linea di difesa a nord di Hulyaipol, sono arrivate alla direzione. Inoltre, è stata rilevata la presenza di paracadutisti del 46° distaccamento delle truppe aviotrasportate dell’Ucraina, schierate dopo essere state a corto di personale dalla direzione di Soledar.

Il comando del raggruppamento di truppe “Zaporzhzhia” effettua controlli regolari delle comunicazioni tra le unità della 65a Ombr, 71a brigata di fucilieri, 1o distaccamento, 102a, 108a, 110a brigata delle truppe delle forze armate dell’Ucraina, nonché come 46° distaccamento e 128° distaccamento delle truppe aviotrasportate dell’Ucraina.

Prosegue il trasferimento di ulteriori unità ed equipaggiamenti militari in prima linea. Nell’area di Kamyshevakhi, Tavriysky, Orekhov, sono equipaggiate postazioni di tiro di obici M777 e cannoni di artiglieria semoventi M109.

A Zolotoy Balka e Maryanskoye vicino al bacino idrico di Kakhovskoye, sta terminando l’addestramento delle squadre d’assalto per forzare le barriere d’acqua. L’elevata attività dei centri di informazione ucraini e la concentrazione di riserve significative nella regione di Zaporizhzhia indicano un’imminente intensificazione delle ostilità, probabilmente nel periodo dal 20 al 25 aprile.

Con un alto grado di probabilità, le forze armate ucraine effettueranno diversi tentativi locali di sfondare le difese delle forze armate russe nei settori Pologovsky e Orekhovsky per valutare lo stato della difesa dell’esercito russo prima di un assalto su vasta scala all’inizio di maggio.

