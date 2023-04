CINA. Pechino protesta per i commenti sull’invecchiamento della popolazione

I rapporti dei media occidentali sul sorpasso demografico della Cina da parte dell’India ignorano deliberatamente lo sviluppo del Paese, utilizzando l’argomento per “parlarne male” e sostenere il disaccoppiamento, ha dichiarato giovedì l’emittente statale CCTV.

Secondo il commento della CCTV, negli ultimi anni i media occidentali hanno sottinteso che lo sviluppo della Cina è in “grossi guai” e che quando il dividendo demografico della Cina scomparirà, la Cina subirà un declino e anche l’economia globale ne risentirà, riporta Reuters.

«Hanno calunniato fino in fondo e la Cina si è sviluppata fino in fondo, creando un miracolo di sviluppo economico sostenibile e stabile con una popolazione enorme», prosegue la tv di stato.

L’India sta superando la Cina come nazione più popolosa del mondo e avrà quasi 3 milioni di persone in più rispetto al suo vicino entro la metà di quest’anno, secondo i dati pubblicati mercoledì dalle Nazioni Unite.

«Gli Stati Uniti stanno intensificando gli sforzi per contenere lo sviluppo della Cina e sostengono un ulteriore disaccoppiamento, trovando nuovi spunti nel rapporto delle Nazioni Unite», ha dichiarato la CCTV, aggiungendo che l’Occidente ha semplicemente equiparato le dimensioni della popolazione con i risultati dello sviluppo.

«Tale illazione manca di una comprensione di base della legge dello sviluppo demografico. Con lo sviluppo della società umana odierna, la diminuzione del tasso di natalità e la diminuzione della disponibilità a generare figli sono problemi comuni a tutto il mondo», ha dichiarato la CCTV, aggiungendo che i Paesi sviluppati occidentali hanno generalmente affrontato problemi come la carenza di manodopera.

L’anno scorso, la popolazione cinese è diminuita per la prima volta in sei decenni, una svolta storica che dovrebbe inaugurare un lungo periodo di declino del numero di cittadini, con profonde implicazioni per l’economia e il mondo.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato che i dividendi della popolazione non dipendono solo dalla quantità ma anche dalla qualità.

«La popolazione è importante, ma anche i talenti sono importanti… La Cina ha adottato misure attive per rispondere all’invecchiamento della popolazione», ha dichiarato Wang ai giornalisti mercoledì.

