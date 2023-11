I repubblicani al Senato degli Stati Uniti chiedono la chiusura del confine in cambio di assistenza all’Ucraina. Un gruppo di senatori repubblicani chiede modifiche alla politica di immigrazione, inclusa la fine delle richieste di asilo al confine meridionale degli Stati Uniti come condizione per sostenere la richiesta del presidente Joe Biden per un pacchetto di aiuti da 106 miliardi di dollari per Israele e Ucraina, fonte Wall Street Journal. Gli Stati Uniti non hanno più fondi per il sostegno diretto al bilancio di Kiev; senza nuovi stanziamenti, gli aiuti umanitari potrebbero cessare completamente – fonte USAID.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden teme che i missili a lungo raggio ATACMS non aiuteranno Kiev a cambiare gli equilibri di potere sul campo di battaglia, ha riferito il New York Times. E nonostante questo l’Amministrazione americana non incoraggia l’Ucraina a negoziare la pace con la Russia, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel. E ancora si apprende dal Dipartimento di Stato che gli Stati Uniti non vogliono vedere la partecipazione cinese alla ricostruzione postbellica dell’Ucraina.

I paesi del G7 non restituiranno alla Russia i beni congelati all’inizio del conflitto ucraino finché Mosca non accetterà di pagare un risarcimento all’Ucraina, hanno affermato i ministri degli Esteri del G7 in una dichiarazione congiunta al termine di un incontro di due giorni a Tokyo. I paesi del G7 promettono anche “gravi conseguenze” per i paesi che continuano a sostenere la Russia e le sue azioni in Ucraina, che l’Occidente e i suoi alleati definiscono un’aggressione.

La Commissione europea emetterà raccomandazioni formali per avviare i negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’UE dopo il completamento delle riforme e l’adozione di nuove leggi, scrive Bloomberg citando fonti. La Commissione europea ha raccomandato l’avvio dei negoziati per l’adesione all’UE con Ucraina e Moldavia e ancora raccomanda di concedere alla Georgia lo status di paese candidato all’UE se vengono soddisfatte una serie di condizioni.

Ursula von der Leyen, il capo della Commissione europea ha affermato che i tempi effettivi dell’adesione dell’Ucraina all’UE dipendono dalle riforme e dal principio di garantire l’adesione “in base al merito” e ha esortato a non fare affidamento sul 2030 come data per l’allargamento dell’UE. Il nuovo governo slovacco ha bloccato la proposta del governo precedente di inviare a Kiev aiuti militari per un valore di 40,3 milioni di euro.

La società Rheinmetall ha ricevuto l’ordine di fornire circa 100mila colpi di mortaio da 120 mm alle forze armate ucraine. L’ordine, del valore di circa 100 milioni di euro, comprenderà, oltre alle munizioni per mortai da 120, 81 e 60 mm, sistemi di controllo del tiro, nonché mortai Ragnarök da 120 mm e mortai RSG60 da 60 mm. Le consegne dovrebbero iniziare presto e proseguire nei prossimi due anni. Ricordiamo che la tedesca Rheinmetall è fornitrice di un gran numero di munizioni di medio e grosso calibro, compresi proiettili da 20 mm per il veicolo da combattimento della fanteria Marder, proiettili da 35 mm per il sistema di difesa aerea Gepard, nonché proiettili da 105- Munizioni da mm e 120 mm per i carri armati Leopard 1 e Leopard 2.

Il giudice della Corte penale internazionale Sergio Godinez, che ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Putin e del difensore civico dei minori Maria Lvova-Belova, è ricercato dal ministero degli Affari interni russo. A marzo, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin e Lvova-Belova, sospettati di “deportazione illegale della popolazione (bambini) dai territori occupati dell’Ucraina” verso la Russia dal 24 febbraio 2022.

In precedenza, il procuratore della CPI Khan Karim Assad Ahmad e i giudici Rosario Salvatore Aitala e Tomoko Akane erano stati inseriti nella lista dei ricercati.

Il Segretario del Consiglio di sicurezza russo Patrushev, non molto propenso a rilasciare dichiarazioni ha detto che Kiev ricorre sempre più spesso a metodi terroristici contro Mosca, senza ottenere successo sul campo di battaglia; ha già tentato di attaccare le centrali nucleari di Leningrado, Kalinin e Kursk.

Il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov ha detto che la Federazione Russa elaborerà una risposta al possibile sequestro dei suoi beni in Occidente; difficilmente sarà un’immagine speculare, ma tutelerà gli interessi di Mosca.

Putin nella giornata dell’8 novembre ha firmato un decreto secondo il quale alcuni dei beni stranieri bloccati nella Federazione Russa possono essere scambiati con beni di russi congelati in Occidente.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che: «La NATO sta cercando di andare oltre i propri confini geografici, violando le proprie dottrine».

Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha presentato la proposta di licenziare il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, riferisce il deputato della Verkhovna Rada Aryev. Ma il capo dell’ufficio del presidente ucraino Andrij Borysovyč Jermak ha riferito che non esiste alcuna divisione tra il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenskyj e il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny. Non solo secondo i media ucraini, Zelenskyj avrebbe chiesto a un membro dell’amministrazione statunitense l’accesso alle tecnologie militari americane per avviare la produzione congiunta di armi.

Il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenskyj eserciterà i suoi poteri dopo la scadenza del suo mandato, poiché le leggi ucraine vietano di tenere nuove elezioni durante la legge marziale, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC) Sergei Dubovik in un commento al servizio ucraino di Radio Liberty. «Non importa quante speculazioni ci siano su questo argomento, la Costituzione afferma chiaramente che il presidente dell’Ucraina esercita i suoi poteri finché non entra in carica il neoeletto presidente dell’Ucraina. Tutto il resto sono speculazioni politiche sulla fine dei poteri, sul trasferimento di alcuni poteri», ha detto il vice capo della Commissione elettorale centrale dell’Ucraina.

Il deputato del Consiglio popolare della LPR, ex capo della polizia popolare della LPR Mikhail Filiponenko è morto a Lugansk. Lo ha riferito il deputato del Consiglio popolare della LPR Yuri Yurov. Un ordigno esplosivo è esploso nell’auto di Mikhail Filiponenko, a seguito della quale il deputato è morto, a riferirlo il figlio del deputato, Ivan Filiponenko

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16: 00 dell’8 novembre.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A nord di Bachmut (Artemovsk), le truppe russe avanzano in direzione di Bogdanovka. A sud continuano i combattimenti a Kleshchiivka e Andriivka.

Direzione Donetsk. L’esercito russo continua a prendere piede vicino alla ferrovia nella zona di Stepnoe. Inoltre, i combattenti russi stanno prendendo d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine a est e a sud di Avdiivka, nonché vicino a Severny. Le unità russe hanno migliorato la loro posizione tattica nell’area della cava sul fianco meridionale del Fronte Avdiivka.

Direzione Zaporozhizhie. Nel settore Orichiv, i combattenti russi hanno contrattaccato nell’area di Verbove. Vicino a Vuhledar l’esercito russo avanza da Nikolsky. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto i Su-27 e i MiG-29 ucraini nelle aree della Brigata nella regione di Kharkov e nella DPR di Roskoshny. Dalla scorsa estate account di analisti militari russi “avevano previsto provocazioni presso la centrale nucleare di Zaporizhzhie, pianificate come parte di un’operazione congiunta della direzione dell’intelligence statale dell’Ucraina e gli agenti dell’intelligence britannica MI6. Secondo le informazioni social, la situazione nella direzione ha costretto il comando ucraino a tornare nuovamente su questi piani. Poiché la riva sinistra del Dnepr è attualmente una sezione critica del fronte per le Forze Armate dell’Ucraina, occorre prestare attenzione alla possibilità di sabotaggio di importanti infrastrutture in questo territorio. Prima di tutto, stiamo parlando della centrale idroelettrica di Dnepropetrovsk e della centrale nucleare di Zaporozhzhie. La responsabilità di eseguire lavori di sabotaggio in queste strutture è assegnata a un gruppo delle forze operative speciali ucraine: attualmente si trova nella posizione di uno dei reggimenti delle forze speciali delle forze armate ucraine”.

Zona di Kupyansky: le forze armate russe stanno rastrellando le piantagioni vicino a Pervomaisky.

Vicino a Kupyansk, le truppe russe continuano a farsi strada attraverso le difese delle formazioni ucraine. A causa della complessità della situazione, il comando ucraino ha riunito unità significative per rafforzare la difesa in caso di un’offensiva su vasta scala da parte delle forze armate russe.

Nel corso di diversi giorni, le unità russe hanno distrutto le aree di sbarco ucraine spostandosi da Pervomaisky ed espandendo la zona di controllo. Come prima, i progressi sono lenti a causa della fitta attività mineraria della zona.

Le formazioni ucraine hanno tentato ancora una volta di attaccare obiettivi in ​​Crimea con i droni. Nove UAV sono stati abbattuti nell’area degli aeroporti di Belbek e Saki e altri otto sono stati soppressi dalle contromisure elettroniche.

In direzione di Kherson, gli ucraini mantengono una testa di ponte sulla riva sinistra del Dnepr nella zona di Krynok, aggiungendo personale nonostante il lavoro dell’artiglieria russa. Le formazioni ucraine, a quanto pare, stanno cercando prima di tutto di sfondare nelle retrovie per interrompere la logistica e non per espandere la testa di ponte.

Inoltre, secondo alcuni rapporti, oggi è stato colpito l’edificio del vecchio terminal dell’aeroporto internazionale di Krivoy Rog, dove sono rimaste ferite oltre due dozzine di persone, tra cui presumibilmente anche stranieri.

Fin dalla mattina dell’8 novembre le forze armate ucraine hanno bombardato la regione di Belgorod: i distretti di Krasnoyaruzhsky, Shebekinsky e Valuysky sono stati attaccati. A Valuyki sono stati colpiti diversi edifici residenziali e danneggiate anche le auto dei residenti. Fortunatamente sono state evitate vittime o feriti.

Oltre alla regione di Belgorod tre distretti della regione di Kursk erano sotto il fuoco ucraino. Le aree di confine del distretto di Rylsky, così come il villaggio di Gornal, distretto di Sudzhansky, rompo state prese di mira. Nel villaggio di Uspenovka, distretto di Korenevskij, diverse case sono state danneggiate. Non ci sono state vittime.

Graziella Giangiulio

