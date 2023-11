Il primo Ministro rumeno, Marcel Ciolacu, ha dichiarato: «Se l’Ucraina perde contro la Russia, copie di Putin appariranno nell’UE. Gli alleati dell’Ucraina devono sostenerla fermamente, altrimenti c’è il rischio di incoraggiare le forze populiste in tutta Europa», in un’intervista a Bloomberg. Ha promesso che il suo governo continuerà a fornire “sostegno multiforme” a Kiev, anche se gli alleati europei “mostrano segni di stanchezza bellica”, soprattutto poiché il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica.

A seguito della decisione della Russia di uscire dalla partecipazione al Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE) anche la Gran Bretagna e i suoi alleati sospendono la partecipazione al Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE), afferma il ministero degli Esteri britannico. La NATO sostiene la decisione degli alleati di sospendere la partecipazione al Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa dopo che la Russia si ritirerà da esso, ha affermato l’Alleanza.

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius, nella giornata del 6 novembre, alla conferenza della NATO a Berlino ha dichiarato che i missili tedeschi Taurus non saranno in grado di cambiare radicalmente il corso del conflitto in Ucraina e ha anche osservato di non avere nulla da dire sulla fornitura di questi missili all’Ucraina.

Il primo Ministro ungherese, Viktor Orban, in una dichiarazione alla stampa ha lamentato che: «Non accettiamo l’affermazione ucraina, secondo cui sembra che ora si stia sacrificando per noi. Questo non è vero! Gli ucraini non si sacrificano per l’Ungheria. L’affermazione secondo cui gli ucraini ora difendono la libertà europea, l’Europa o l’Ungheria dalla Russia, non è vero. L’Ucraina non ci protegge. Possiamo proteggerci insieme alla NATO. La nostra sicurezza non è garantita dall’Ucraina».

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha annunciato la disponibilità di Ankara ad ospitare i negoziati sull’Ucraina, ha detto a RIA Novosti una fonte diplomatica nella capitale turca.

Un incidente, al momento è classificato come tale, ha visto morire Gennady Chastyakov, assistente del comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, morto a causa della negligente gestione delle munizioni. Le indagini sono in corso l’assistente di Zaluzhny 39 anni, sarebbe morto in casa mente apriva i regali di compleanno e tra questi vi erano delle granate. Suo figlio di 13 anni è stato gravemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale. La moglie e la figlia di Chistyakov non sono rimaste ferite.

Maryana Reva, portavoce del ministero degli Affari Interni ha dichiarato che: «La persona che ha fatto questi doni ha confessato. Ha avvertito che le granate non erano sicure ed erano reali. Probabilmente, il defunto non ha creduto a questa informazione», ha detto Reva a Radio Liberty. Le granate in totale erano cinque. L’incidente sarebbe venuto nel momento dell’apertura del regalo.

On line, fonti ucraine hanno mostrato l’arrivo del “primo Abrams in Ucraina” sulla linea del fronte. In Russia continuano gli incidenti nei centri di arruolamento. Un uomo ha cercato di dare fuoco a un ufficio di registrazione e arruolamento militare nella città di Morozovsk, nella regione di Rostov, lanciandovi bottiglie molotov, è stato arrestato, ha detto a RIA Novosti una fonte delle forze dell’ordine della regione.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte: aggiornata alle 14:00 del 7 Novembre.

Le truppe russe hanno migliorato la loro posizione tattica a nord e nord-est del villaggio di Nikolskoye in direzione di Vuhledar.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito di «un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco con 17 droni che è stato fermato, la difesa aerea ne ha distrutti 9 e ha intercettato 8 droni sul Mar Nero e in Crimea». I corrispondenti militari parlano alle 07:21 italiane del 7 novembre di un tentato un raid di droni su Sebastopoli. All’attacco hanno preso parte 17 UAV di tipo aereo. «Nove dispositivi sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea e altri otto furono intercettati. Un civile è rimasto ferito dai detriti di uno dei droni. Ha riportato la frattura di un braccio e ferite penetranti all’addome e al petto».

Direzione Zaporozhzhie. Nella zona di Pyatikhatki – nessun cambiamento. Nell’area di Rabotino, gli ucraini continuano periodici attacchi locali con forze limitate nell’area dell’insediamento. Kopani, Rabotino, Verbovoe e Nopoprokopovka. Non ha risultati significativi. Si osservano rotazioni del personale.

Direzione Cherson. Gli ucraini continuano a occupare parte del villaggio di Krynki sulla riva sinistra del Dnepr e i russi non sono ancora riusciti a scacciare gli ucraini dal villaggio poiché Kiev continua a trasferire gruppi di fanteria per sostituire i morti e i feriti. La testa di ponte è coperta dal lavoro attivo di droni e artiglieria. Gli ucraini contano di resistere a Krynki, di accumulare gradualmente forze lì e di cercare di espandere la testa di ponte. La rete social russa considera questa una seria minaccia.

Sporgenza Vremevskij. La situazione è stabile. Le truppe russe restano attive nell’area dell’insediamento. Gli ucraini stanno ruotando e rafforzando la difesa nell’area. Rivnopol e Urozhaine. Da molto tempo gli ucraini non effettuano offensive con obiettivi decisivi.

Vuhledar. I combattimenti continuano nell’area dell’insediamento. Novomikhajlovka. Dopo i primi successi delle truppe russe nell’avanzata verso Novomikhailovka, il ritmo dell’avanzata è diminuito e le battaglie hanno ripreso un carattere posizionale, registrando il successo tattico delle forze armate russe. Per il resto la situazione nella direzione di Vuhledar rimane stabile.

Avdiivka. I combattimenti continuano a nord e a sud della città. A sud nella zona dell’insediamento. Nel Nord e nei resti della “Caccia Reale” i russi non hanno ancora fatto alcun progresso serio. A nord continuano i combattimenti per la ferrovia a nord-ovest di Avdiivka.

Gli ucraini portano riserve nella battaglia per i contrattacchi. Le truppe russe stanno espandendo la sporgenza vicino al villaggio. Krasnogorovka, e stanno anche conducendo lavori preparatori per avanzare alla acciaieria di Avdiivka. Altro account scrive: “Avdiivka: i russi premono con un ferro di cavallo”. Sul sito vicino all’insediamento i russi continuano a condurre la ricognizione in forza a Pervomaiskoe: i genieri e la ricognizione stavano lavorando. Ci sono progressi per le forze armate russe. Pervomayskoye dal lato del villaggio Vodyanoye lungo il fiume, “i russi divorarono” la “zona grigia” e hanno preso piede.

Dal lato dell’insediamento Vodyanoye verso l’insediamento Nord: avanzamento nelle piantagioni. I russi si sono avvicinati molto a Severnoye, ma non sono ancora nel villaggio. I russi hanno occupato posizioni nemiche. Qui la “zona grigia” praticamente non esiste più. Non ci sono ancora progressi per i russi verso la parte sud-occidentale di Avdeevka.

Verso la parte meridionale di Avdiivka (lato del DKAD, a nord del villaggio di Spartak), dove giacciono da un anno i corpi dei soldati morti russi senza poter essere estratti, le truppe di Mosca sono attive e cercano di avanzare. Verso la parte orientale-sud-orientale di Avdiivka da Krutaya Balka si rileva una costante “attività”, si registrano imboscate russe ai danni dei militari ucraini.

Dal lato di Krasnogorovka i russi hanno un punto d’appoggio sulla ferrovia, tagliandola. Sono in corso i lavori e il consolidamento a ovest. La situazione nell’area della discarica è difficile: gli ucraini non ha più la possibilità di prenderla, ma allo stesso tempo impediscono ai russi di prenderne il pieno controllo. In modo particolare lo spazio aperto della discarica.

Bachmut: gli ucraini hanno continuato ad attaccare la linea dell’insediamento. Kleshcheevka-Andriivka-Kurdyumovka, con l’obiettivo di sfondare le difese russe vicino alla ferrovia. Le truppe russe stanno lanciando contrattacchi per respingere le forze armate ucraine. Negli ultimi giorni, almeno una volta, gli uomini di Kiev sono riuscito ad attraversare la ferrovia a nord del villaggio. Andriivka, ma è stato rspinto. I tentativi continuano. Kurdyumovka è sotto il controllo russo.

A nord di Artemovsk il fronte è stabile.

Svatove-Kupyansk. Le forze armate russe mantengono l’iniziativa a ovest di Svatove e a nord-est di Kupyansk. Gli ucraini sono riusciti a rallentare l’avanzata delle truppe russe trasferendo rinforzi da altre direzioni, ma l’iniziativa è ancora russe, il che si traduce nella lenta cattura delle roccaforti sulla sponda orientale dell’Oskol. A Kupyansk gli ucraini continuano a sfrattare i civili per accogliere le truppe nelle zone residenziali. Nel distretto di Kupyansky è in corso una “evacuazione” forzata.

Direzione Donetsk. Marinka. Per diversi giorni le unità russe hanno continuato a tentare l’avanzata con l’appoggio di veicoli corazzati. Gli ucraini stanno rispondendo attivamente rallentando l’avanzata russa.Gli ucraini vengono allontanati dalle posizioni di tiro. Vi sono tentativi russi di sgombrare aree in questa direzione.

Graziella Giangiulio

