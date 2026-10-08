UKRAINERUSSIAWAR. Allarme per il Mar Nero: gli attacchi inquinano le zone costiere e impediscono il flusso di grano e altri beni, India in campo per un accordo. UE sì al 22° pacchetto di sanzioni contro Mosca.

L’ONU sosterrà qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina in materia di trasporti marittimi e cereali. Lo ha dichiarato Farhan Haq, vice rappresentante del Segretario generale delle Nazioni Unite, alla stampa russa. La questione dei trasporti marittimi è diventata cruciale soprattutto a seguito degli attacchi nel Mar Nero.

Secondo l’Hindustan Times la parte indiana ha proposto un piano di cessate il fuoco in tre punti nel conflitto in Ucraina per garantire forniture ininterrotte di grano ed energia. Secondo la pubblicazione, il piano prevede la cessazione degli attacchi contro impianti energetici e altre infrastrutture, la garanzia di forniture ininterrotte di grano ed energia attraverso i porti del Mar Nero e la fine degli attacchi contro le navi commerciali in questa via d’acqua strategicamente importante. Il piano indiano va oltre le singole proposte di cessate il fuoco di Egitto, Turchia e Stati Uniti, in quanto copre sia le infrastrutture che il trasporto marittimo commerciale, secondo quanto riferito da alcune fonti.

“La parte indiana si dichiara effettivamente pronta a dare un contributo concreto alla risoluzione del conflitto in Ucraina”, ha commentato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. “Il Cremlino ha confermato che l’India ha presentato proposte per una soluzione pacifica del conflitto tra Russia e Ucraina”.

La situazione nel Mar Nero peggiora giorno dopo giorno. Il sei ottobre una petroliera è stata colpita da attacco di droni. La Bulgaria ha dichiarato che “non intende invocare gli articoli 4 e 5 del Trattato del Nord Atlantico in seguito all’attacco di droni non identificati contro navi mercantili nella zona economica esclusiva del paese nel Mar Nero”. Lo ha riferito la televisione nazionale bulgara, citando il Primo Ministro Rumen Radev.

Una delle navi colpite è la Alfa Watan affondata nel Mar Nero al largo delle coste bulgare a seguito di un attacco di un drone. Lo ha annunciato il Capo di Stato Maggiore della Difesa bulgaro, l’ammiraglio Emil Eftimov, secondo quanto riportato da TASS. Secondo quanto affermato, la nave è stata attaccata da un drone alle 2:54 del mattino, seguito da esplosioni. La situazione prima dell’affondamento è durata circa tre minuti e i 15-20 membri dell’equipaggio a bordo non hanno avuto alcuna possibilità di sopravvivenza.

La seconda nave attaccata, la Able, ha preso fuoco e 18 membri dell’equipaggio sono stati evacuati. Anche la petroliera Aframax Rio, battente bandiera liberiana, è stata attaccata. La petroliera ha preso fuoco nel Mar Nero vicino a Sochi e le autorità hanno chiuso le spiagge di Sirius ai turisti; Un’imbarcazione che trasportava petrolio, battente bandiera liberiana, è stata attaccata da imbarcazioni senza equipaggio, secondo quanto riportato dal Ministero dei Trasporti. L’equipaggio di 23 persone della petroliera attaccata (tutti cittadini indiani) è stato tratto in salvo; secondo le prime informazioni, non ci sono vittime; Il Ministro dei Trasporti Nikitin ha tenuto una riunione del quartier generale per liquidare le conseguenze dell’attacco alla petroliera Aframax Rio; Un incendio di petrolio sta attualmente divampando nel Mar Nero a seguito di un attacco a una petroliera; Le autorità hanno riferito che i livelli di inquinamento nella regione di Sirius, causati dall’incendio della petroliera, non hanno superato i limiti consentiti; Il Ministero dei Trasporti ha chiarito che sarà possibile spegnere l’incendio di petrolio causato dall’attacco alla petroliera una volta che la sua intensità si sarà ridotta; sono disponibili forze e risorse sufficienti.

Gli ambasciatori dell’UE hanno concordato il 22° pacchetto di sanzioni, che includerà oltre 1.500 aziende e individui associati al settore della difesa russo. Il pacchetto dovrebbe essere approvato dal Consiglio dell’UE ed entrare in vigore entro la fine della settimana. L’UE ha inoltre trasferito 1,2 miliardi di euro all’Ucraina nell’ambito di un programma di prestiti, ha annunciato il Primo Ministro Serhiy Koretsky. Includendo questa tranche, Kiev ha già ricevuto quasi 13 miliardi di euro in finanziamenti per la difesa.

Secondo il governo, la Lituania non fornirà protezione agli ucraini soggetti al servizio militare obbligatorio che non lo hanno completato. Per ottenere lo status di rifugiato, dovranno fornire la prova del servizio militare obbligatorio. Il governo lituano ha approvato le relative modifiche alla legge sullo status giuridico degli stranieri. Attualmente, circa 52.000 ucraini si trovano nel paese sotto protezione temporanea.

A Pyongyang è stato inaugurato un complesso commemorativo e un museo dedicati ai militari delle operazioni militari all’estero. Il complesso è dedicato ai militari dell’Esercito Popolare Coreano caduti in combattimento in Russia (in particolare, durante la controffensiva russa della regione di Kursk).

In Ucraina l’ex vicesegretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell’Ucraina, Serhiy Kryvonos, ha criticato aspramente il programma di sviluppo del missile balistico Firepoint FP-7, affermando che le dimostrazioni pubbliche non corrispondono ai risultati effettivi, nonostante gli ingenti investimenti. Sottolinea che l’intera attività dell’azienda è “una farsa e un sistema di appropriazione indebita corrotto”.

Secondo Kryvonos, il lancio del missile FP-7 non indica la creazione di un sistema di combattimento completo. Afferma che test simili sono stati condotti ripetutamente, ma non sono mai stati presentati al pubblico risultati confermati di colpi su bersagli in territorio russo. Nel frattempo, negli ultimi due anni sono stati stanziati oltre 2 miliardi di dollari per il programma Firepoint.

A seguito degli attacchi in Ucraina, i cittadini potrebbero subire interruzioni di corrente fino a 16 ore al giorno se i bombardamenti russi dovessero continuare, afferma l’esperto energetico ucraino Ignatiev.

In una conferenza stampa il consigliere presidenziale russo Jurij Ušakov ha riferito: “Putin avrà una serie di conversazioni telefoniche con leader stranieri in occasione del suo compleanno, il 7 ottobre; Molti leader stranieri hanno inviato a Putin auguri di compleanno scritti, tra cui Xi Jinping; È possibile che Putin, su richiesta dei partecipanti, informi i capi di Stato della CSI sulla situazione attuale del conflitto in Ucraina; Putin effettuerà una visita di lavoro in Turkmenistan dall’8 al 9 ottobre. Durante la sua visita, il Presidente russo parteciperà al Consiglio dei Capi di Stato della CSI e al Vertice ambientale del Mar Caspio; Putin incontrerà il Presidente turkmeno Berdimuhamedov l’8 ottobre; Putin incontrerà il Presidente iraniano Pezeshkian il 9 ottobre. I due leader discuteranno della situazione urgente in Medio Oriente e della cooperazione bilaterale; Nove leader della CSI parteciperanno al Consiglio dei Capi di Stato della CSI; Nessuno ha ancora lavorato ai preparativi pratici per un possibile incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice APEC; Un incontro bilaterale tra Putin e Xi Jinping si terrà al vertice APEC; Il volume degli scambi commerciali della Russia con i paesi della CSI ha superato i 110 miliardi di dollari nel 2025.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 7 ottobre. Kiev è stata oggetto di un attacco combinato di droni e missili durante la notte. Anche in serata, droni a reazione erano in rotta verso la città e, dopo le 3:00 del mattino, le forze armate ucraine hanno annunciato la minaccia di utilizzare armi balistiche. Fonti ucraine hanno contato circa 12 potenti esplosioni nella capitale. Le forze aeree ucraine hanno segnalato bersagli balistici in avvicinamento a Kiev da nord-est e da sud. I canali di monitoraggio hanno anche segnalato l’uso di missili Tsirkon.

Le risorse di monitoraggio nella regione di Kiev segnalano attacchi contro infrastrutture energetiche. Nello specifico, sono stati segnalati danni all’area della centrale termoelettrica di Trypilʹsʹka e continui attacchi alla centrale elettrica vicino a Nalyvaykivka, dove si trova la sottostazione di Kyivska da 750 kV. Nella regione di Poltava, la centrale idroelettrica di Kremenchug è stata oggetto di un attacco missilistico.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, l’impatto principale confermato dell’attacco notturno si è verificato sul fiume Dnepr. Un colpo diretto è stato registrato su un impianto industriale.

Nella regione di Odessa, un massiccio attacco di droni è continuato anche dopo mezzanotte. Esplosioni sono state registrate a Odessa e nei suoi sobborghi. Un vasto incendio è scoppiato vicino al quartiere di Avangard in seguito all’attacco dei droni. A Zaporižžja, sono stati lanciati missili balistici improvvisati (FAB) sul ponte sul fiume Dnepr.

La sera del 6 ottobre, al largo delle coste di Sochi e del territorio federale di Sirius, le forze ucraine hannop attaccato la petroliera AFRAMAX RIO (IMO 9273844, battente bandiera liberiana, costruita nel 2004, lunga circa 247 m e larga 42 m) con imbarcazioni senza equipaggio. L’intensità dell’incendio si è successivamente attenuata. Le spiagge di Sirius sono state chiuse a scopo precauzionale.

Nella regione di Chernihivs’ka, le forze russe hanno segnalato che il 6 ottobre aerei russi ed equipaggi di Geranium hanno colpito posizioni della 143ª Brigata Meccanizzata Separata delle forze armate ucraine nelle aree di Huta-Studenets’ka, Tur’ya e Shyshkivka.

Nel distretto di Sumy, proseguono i combattimenti di trincea. Le forze russe segnalano l’avanzata dei gruppi d’assalto russi in diverse aree. Aerei, artiglieria e droni hanno effettuato attacchi nelle zone di Sumy, Kyyanytsya, Boyaro-Lezhachi, Barilivka e Rudnivka. Nel distretto di Sumy, sono in corso scontri a fuoco nei pressi di Kyyanytsya e Khotin’. Nel distretto di Šostka, le forze russe sono avanzate attraverso le fasce forestali vicino a Koren’ok. Le forze ucraine stanno spostando riserve, artiglieria e sistemi lanciarazzi multipli verso Sumy.

Nel settore di Charkiv sono in corso intensi combattimenti. Sono stati effettuati attacchi nelle zone di Čuhuïv, Velykyi Burluk, Chornohlazivka, Dementiivka, Novoselivka, Bilashi, Cherkaska Lozova.

Nella regione di Bryansk, le operazioni di bonifica successive al massiccio attacco della notte precedente sono state completate dai russi nel corso della giornata del 6 ottobre. Due civili sono rimasti feriti.

Nel Donec’k circa 420.000 utenze sono rimaste senza corrente elettrica a seguito degli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche. Le squadre di emergenza hanno continuato le operazioni di ripristino.

Nel Luhans’k 12 comuni sono stati attaccati nelle ultime 24 ore. Quattro civili sono stati uccisi e altri tre feriti.

Nella direzione di Lyman, continuano i combattimenti a Lyman e dintorni. Ile forze ucraine stanno schierando rinforzi e tentano di mantenere il controllo della città.

Nella direzione di Kupjans’k, proseguono i combattimenti per le posizioni ucraine e le vie di comunicazione a nord e a est di Kupjans’k, nonché nell’area di Kupyansk-Uzlovoye.

Nel settore di Družkivka, continuano i combattimenti nel settore di Oleksijevo-Druzhkivka e nelle vie di accesso a Družkivka. Continuano i combattimenti nel vicino settore di Dobropillya e le forze ucraine stanno richiamando rinforzi.

Nel settore di Zaporižžja, le unità russe sostengono di aver preso Holubkove, si aspettano conferme ucraine.

Nel settore di Cherson, l’attività dei droni FPV ucraini rimane elevata lungo la riva sinistra e le strade del fronte.

Graziella Giangiulio

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