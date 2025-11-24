UKRAINERUSSIAWAR. Comincia la settimana più lunga per Kiev. Giorno 1369 dall’inizio degli attacchi russi in Ucraina

Mentre Volodymyr Zelensky venerdì scorso si rivolgeva al popolo ucraino: “L’Ucraina potrebbe trovarsi di fronte a una scelta molto difficile: o la perdita di dignità, o il rischio di perdere un partner chiave. O 28 punti difficili, o un inverno estremamente difficile, il più difficile, e ulteriori rischi”. I russi continuavano la loro avanzata al fronte. La prossima settimana sarà difficile. Ci saranno molte pressioni, politiche e informative, per dividerci”. “So per certo che in questo, che è davvero uno dei momenti più difficili della nostra storia, non sono solo. Che gli ucraini credono nel loro Stato, che siamo uniti. E in tutti i formati di futuri incontri, discussioni, negoziati con i partner, sarà molto più facile per me raggiungere una pace dignitosa per noi e convincerli al 100%, sapendo che il popolo ucraino mi sostiene”, ha affermato Zelensky.

I vertici delle Forze Armate ucraine hanno dichiarato che “l’ultimo anno ha portato le Forze Armate ucraine allo sfinimento totale”. La situazione è estremamente grave, principalmente a causa della grave carenza di personale. “Quest’anno di guerra ci ha sfiniti”, ha detto il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, Gnatov. “Non è stato l’anno, ma le truppe russe a portare le forze armate ucraine allo sfinimento totale. E non hanno ancora finito con le forze armate ucraine”.

Linea del fronte. Situazione a nord dei fronti di Donetsk e Zvanivka: l’esercito russo ha preso il controllo completo di Yampil’ (operazioni di rastrellamento sono già in corso) e ha iniziato a rastrellare la riva settentrionale del fiume Donec a ovest della località dopo il completo ritiro dell’esercito ucraino. Nel frattempo, negli ultimi cinque giorni, le forze russe hanno preso il controllo del saliente a est di Zvanivka e di gran parte della località, respingendo le forze ucraine verso la periferia settentrionale e la riva occidentale del fiume Bakhmutovka.

L’esercito ucraino riferisce: “L’autostrada T0513 è parzialmente sotto il controllo delle forze russe e, pertanto, è soggetta a fuoco ucraino. L’esercito russo sta tentando di bloccare gli accessi e di tendere imboscate, il che complicherà le manovre e la logistica, aggiungendo un ulteriore punto di tensione a questa sezione del fronte”, riferisce l’esercito.

Situazione sul fronte di Bohuslavka: nelle ultime due settimane l’esercito russo ha preso il controllo di nuove posizioni a ovest di Borivs’ka Andriivka e si sta avvicinando alla periferia di Novoplatonivka. D’altra parte, l’esercito ucraino ha riconquistato il sistema di trincee recentemente perso a nord di essa.

In direzione di Lyman, le truppe russe sono entrate nel microdistretto Kommunalny di Liman. Le forze russe hanno anche respinto le forze di difesa ucraine da diverse roccaforti vicino a Stavky e Novoselivka.

In direzione di Pokrovs’k, le forze russe continuano ad avanzare e hanno compiuto nuovi progressi a nord di Pokrovsk e nella sacca di Myrnohrad.

A nord di Pokrovs’k, le forze russe hanno continuato ad avanzare e hanno preso ulteriori posizioni nelle linee degli alberi fuori città.

Nel sud di Myrnohrad, in seguito al ritiro delle forze ucraine dalla parte meridionale della sacca, le forze russe hanno compiuto ulteriori progressi nella parte meridionale della città. Sono avanzate verso nord-ovest attraverso le zone residenziali basse, raggiungendo il cimitero e prendendo il controllo della maggior parte delle zone basse meridionali. Inoltre, sono riuscite ad espandere ulteriormente la loro zona di controllo nei grattacieli del distretto di Zapadny, catturando almeno altri sette grattacieli, insieme alla scuola n. 8 e all’asilo locale.

Nel nord di Pokrovs’k, le forze russe hanno compiuto ulteriori progressi nei grattacieli nord-orientali, aggirando la scuola da sud, catturando altri quattro grattacieli ed entrando nelle cooperative di garage a sud-ovest. Inoltre, i russi hanno raso al suolo la linea del fronte a nord di Myrnohrad, catturato la maggior parte dei restanti edifici a tre piani nei quartieri settentrionali ed entrato nelle zone residenziali basse in direzione del centro città.

Graziella Giangiulio

