FRANCIA. Cresce la preoccupazione per il futuro tra i giovani in piazza per la riforma dell’istruzione (e non solo)

Un sondaggio pubblicato il 6 ottobre ha rivelato che la maggior parte dei giovani in Francia nutre preoccupazioni per il proprio futuro collettivo in vista delle elezioni presidenziali del 2027.

“Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 2027, i giovani tra i 18 e i 29 anni delineano un quadro paradossale: se da un lato prevale la soddisfazione personale, dall’altro la preoccupazione per il futuro collettivo sta raggiungendo livelli record”, ha affermato l’istituto Ipsos, autore del sondaggio condotto per l’Università di Aix-Marseille, riporta Anadolu.

L’indagine ha rilevato che il 77% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni si dichiara soddisfatto della propria vita, mentre il 76% esprime preoccupazione per la situazione del Paese.

Allo stesso tempo, il 74% dei giovani si è detto preoccupato per la situazione internazionale.

Il sondaggio ha inoltre evidenziato che l’89% ritiene di dover lavorare più a lungo rispetto alle generazioni precedenti per poter accedere alla pensione.

L’86% teme di incontrare maggiori difficoltà nell’acquisto di una casa di proprietà, mentre l’84% è preoccupato per la possibilità di trovare un lavoro stabile.

Circa il 79% dei giovani ha preso in considerazione l’idea di costruire la propria vita altrove, fuori dalla Francia, e il 34% sta valutando seriamente questa possibilità.

Infine, il 78% ritiene che gli attuali leader politici stiano operando in modo inadeguato nel preparare il futuro dei giovani, mentre l’82% li considera troppo distanti dalla realtà vissuta dalle nuove generazioni.

Il sondaggio è uscito nell stessa giornata cui la polizia ha lanciato lacrimogeni contro i manifestanti davanti alle scuole superiori francesi, mentre studenti, insegnanti e genitori scendevano in piazza nella giornata clou di quelle che il Primo Ministro Sébastien Lecornu ha definito le proteste scolastiche più violente degli ultimi decenni, ripota Reuters.

Le proteste, durante le quali lunedì un adolescente ha perso una mano, rappresentano l’ultima manifestazione di malcontento pubblico in un Paese dove l’estrema destra e l’estrema sinistra stanno guadagnando terreno in vista delle elezioni presidenziali di primavera.

Il governo è sotto pressione per contenere il debito pubblico in un contesto di crescita debole e ha incontrato difficoltà in attività fondamentali, come l’approvazione della legge di bilancio, da quando gli alleati del Presidente Emmanuel Macron hanno perso la maggioranza nelle elezioni parlamentari del 2024.

Lecornu ha riferito ai parlamentari che finora almeno 215 adolescenti e 85 membri del personale scolastico sono rimasti feriti negli scontri, definendolo “il prezzo più alto pagato dal sistema scolastico negli ultimi decenni”. Il suo ufficio ha aggiunto che anche oltre 700 agenti di polizia sono rimasti feriti. Macron ha convocato Lecornu e altri ministri di alto livello per una riunione d’emergenza secondo quanto riportato dall’emittente BFM.

A Marsiglia e Nantes, i manifestanti hanno esposto cartelli con la scritta “Lo Stato ha ucciso l’istruzione nazionale”. A Tolosa, i genitori hanno marciato tenendosi a braccetto in testa al corteo cittadino.

A Strasburgo, Lione, Rennes e Parigi, le manifestazioni sono sfociate a tratti nella violenza: la polizia ha usato lacrimogeni, mentre i manifestanti hanno acceso roghi in strada e lanciato oggetti. La polizia di Parigi ha dichiarato che gli scontri nella capitale sono scoppiati quando circa 300 persone hanno tentato di affrontare le forze dell’ordine, aggiungendo che altrove la protesta si stava svolgendo in modo sostanzialmente ordinato.

Le proteste sono iniziate a settembre nelle periferie disagiate di Parigi, per poi diffondersi in tutto il Paese. Gli studenti lamentano problemi di manutenzione ordinaria negli istituti, dalle infiltrazioni d’acqua alle infestazioni di topi.

Gruppi per i diritti, studenti e associazioni di genitori hanno accusato le autorità di aver usato una forza sproporzionata contro i minori. Il governo sostiene che il movimento di protesta sia stato strumentalizzato da elementi esterni e che, in alcune località, sia degenerato in violenza urbana.

Il Ministero dell’Interno francese ha dichiarato che 6.100 persone sono state arrestate dall’inizio delle proteste; la stragrande maggioranza di esse è costituita da minori. Oltre 1.800 persone sono sotto procedimento giudiziario per reati non specificati, inclusi 1.483 minori, secondo quanto riferito dal Ministero della Giustizia.

A sei mesi dalle elezioni per la successione a Macron, il governo e il Rassemblement National (RN) – il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen – hanno accusato i parlamentari e i sindaci della sinistra radicale di “La France Insoumise” (LFI) di alimentare i disordini. LFI respinge l’accusa.

Lecornu ha incaricato i suoi ministri di affrontare le principali richieste degli studenti. Tra queste figurano la garanzia di sostituzione degli insegnanti assenti, la revisione della durata della giornata scolastica (attualmente dalle 8:00 alle 18:00) e la necessità di pause pranzo più lunghe. Il governo valuterà anche gli interventi di riparazione necessari per gli edifici scolastici ormai datati, ha affermato Lecornu, chiedendo ai ministri di presentare le prime proposte entro la fine di ottobre.

Sarà difficile reperire le risorse necessarie per attuare le riforme scolastiche.

Il governo è sotto pressione per cercare di ridurre un deficit di bilancio in forte aumento, mentre le preoccupazioni degli investitori riguardo al crescente debito francese, alla debole crescita e alla riluttanza a contenere la spesa stanno facendo lievitare i costi di finanziamento. La scorsa settimana, il rendimento dei titoli di stato francesi a 10 anni ha toccato brevemente un massimo degli ultimi 24 anni, superando il 5%.

L’impennata dei costi di finanziamento della Francia ha iniziato a ripercuotersi sull’intera area dell’euro; il deprezzamento della moneta unica rappresenta l’ultimo campanello d’allarme per i responsabili delle politiche economiche.

Lucia Giannini

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