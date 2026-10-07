UKRAINERUSSIAWAR. Rubio: al momento non c’è adesione alla NATO per Kiev. Data center, stazioni elettriche e ponti nel mirino di Mosca. Raffinerie russe nel mirino di Kiev

Il Parlamento lituano ha votato per abbandonare il divieto di dispiegamento di armi nucleari. Sarà necessaria una seconda votazione tra tre mesi affinché la decisione entri in vigore. La risoluzione stabilisce che l’articolo 137 della Costituzione, che vieta il dispiegamento di armi di distruzione di massa sul territorio lituano, verrà abrogato. Lo stesso articolo vieta la presenza di basi militari straniere. Nel frattempo il Segretario di Stato Rubio ha chiarito che: “L’adesione dell’Ucraina alla NATO non è attualmente in discussione; la cosa principale è porre fine al conflitto”.

In Ucraina, nella regione di Kiev, vicino a Chernobyl, si stanno predisponendo linee difensive su larga scala in caso di una nuova offensiva russa da nord: si stanno installando fino a 35 file di filo spinato. Si osserva che una seconda offensiva di vasta portata da nord richiederebbe almeno 70.000 soldati. A causa delle fitte foreste lungo il confine settentrionale, piccoli gruppi russi potrebbero tentare di penetrare più a fondo nel territorio senza essere scoperti. Tuttavia, al momento non vi è alcuna minaccia immediata di una simile offensiva.

Gli ucraini dovrebbero avere una riserva di carburante di circa due o tre settimane, ovvero circa 50-70 litri. A causa degli attacchi russi alle infrastrutture di rifornimento in alcune regioni, sono possibili interruzioni temporanee delle forniture, afferma l’esperto di carburante ucraino Kuyun.

Secondo fonti social ucraine, all’inizio di quest’anno, la Turchia avrebbe trasferito diverse batterie di Korkut ZSU all’Ucraina per il contrasto ai droni. Ogni batteria è composta da tre veicoli da combattimento e un veicolo di comando. Nella mattinata del 6 ottobre le forze armate russe hanno colpito uno dei ponti di Zaporižžja. Il ponte Nord di Kiev è stato ripristinato dopo l’attacco. In materia di difesa si apprende che “le forze di difesa aerea ucraine sono sotto organico di circa il 25%”, vice comandante dell’aeronautica Yuriy Cherevashenko. “I principali problemi del sistema di difesa aerea al momento riguardano le soluzioni tecnologiche e la fornitura delle attrezzature necessarie. Una volta sviluppate queste, il prossimo limite potrebbe essere la scalabilità e il numero di piloti addestrati”.

Un grande data center di Omega Telecom a Kiev ha cessato le attività a seguito dei massicci attacchi delle Forze Armate russe, ha dichiarato l’azienda. Il data center forniva servizi internet ad alta velocità alle Forze Armate ucraine, anche per l’archiviazione di grandi database.

Incidente di sicurezza nel Mar Nero. Una nave mercantile straniera è stata attaccata nel Mar Nero al largo delle coste rumene. Il suo capitano, un cittadino azero, è morto, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri azero. La nave era al largo delle coste della Bulgaria attaccata da un drone. Anche un’altra nave mercantile è stata danneggiata da un drone nella zona. Ieri, due persone sono morte e undici sono rimaste ferite in un attacco di un drone contro una nave mercantile nel Mar Nero, al largo delle coste della Romania.

Dalla Russia si apprende che una persona è rimasta uccisa e sei ferite in un attacco di droni avvenuto nella notte nella regione di Mosca, ha annunciato il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov. Secondo quanto dichiarato, nella notte i sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica hanno distrutto e neutralizzato 185 droni in 16 comuni del territorio regionale.

A quanto si apprende da fonti russe: “MTS ha realizzato la prima rete di geolocalizzazione ad alta precisione in Russia per i veicoli a guida autonoma di Yandex. L’infrastruttura è operativa sulla M-11 “Neva”, sulla M-4 “Don”, sulla M-12 “Vostok” e sulla Tangenziale Centrale (TsKAD), nonché a Mosca, San Pietroburgo, Nizhny Novgorod, Kazan e Voronež”. Il sistema, basato sulla tecnologia GNSS RTK, affina le coordinate satellitari da 5-15 metri a 2-5 centimetri utilizzando stazioni di riferimento a terra. È prevista l’estensione della rete lungo la M4 fino a Novorossiysk entro la fine del 2026, lungo la M12 fino a Tyumen entro il 2028 e, entro il 2030, a tutte le città russe con oltre un milione di abitanti e ai principali centri logistici. MTS ha implementato la prima infrastruttura di posizionamento ad alta precisione in Russia lungo i tratti principali di quattro autostrade federali, per un totale di oltre 4.000 chilometri. “Il suo utilizzo consentirà a Yandex di ottimizzare i percorsi, ridurre i costi operativi e il consumo di carburante, velocizzare e rendere più sicuri i trasporti e migliorare l’ambiente”, ha dichiarato Inessa Galaktionova, CEO di MTS.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 6 ottobre. Durante la notte, le forze ucraine hanno lanciato un massiccio raid aereo su Mosca e la regione di Mosca. Secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, dalla sera alla mattina, le forze di difesa aerea hanno respinto gli attacchi di droni diretti verso la capitale: dalle 20:30 del 5 ottobre alle 5:00 del 6 ottobre, 650 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. Fonti ucraine hanno dichiarato che durante l’attacco notturno sono stati presi di mira principalmente gli impianti di rifornimento di carburante ed energia, tra cui la stazione operativa di dispacciamento della linea Volodarskaya nella regione di Mosca.

Dalla mattina del 5 ottobre, le forze armate russe hanno continuato a colpire il territorio ucraino. A Charkiv, una serie di attacchi ha colpito il distretto di Slobidskyi durante la giornata. Fonti ucraine stanno diffondendo filmati di un edificio industriale distrutto, incendi in magazzini e danni ad altri edifici. Nella regione di Odessa, gli attacchi hanno colpito strutture vicino a Vylkove e infrastrutture portuali. Nella regione di Sumy, le forze ucraine hanno pubblicato filmati delle conseguenze di un attacco a un magazzino. Nella regione di Chernihivs’ka, le forze armate russe ha segnalato attacchi aerei e missili Geranium contro postazioni del 105° Reggimento di Guardia di Frontiera vicino a Gorsk e un deposito di droni delle forze armate ucraine vicino a Nove.

Nella regione di Bryansk, le forze ucraine hanno continuato ad attaccare le zone di confine con i droni. L’attività principale si è concentrata nelle aree di confine di Pogar, Klimovsky, Suzemsky e Novozybkovsky.

Nella regione di Kursk, sei civili sono rimasti feriti in attacchi di droni il 5 ottobre.

In direzione di Sumy, i combattimenti più intensi si stanno svolgendo nell’area boschiva a nord di Sumy. Le forze russe segnalano l’avanzata di gruppi d’assalto attraverso fasce boschive e a 200 metri da Kyyanytsya. “Nel distretto di Šostka, le unità russe – secondo la social sfera russa – hanno bonificato aree boschive vicino ad insediamenti precedentemente conquistati”. Aerei, artiglieria e droni hanno effettuato attacchi nelle zone di Kyyanytsya, Hruz’ke, Hnylytsya, Krolevec’, Uralove, Pustohorod, Tur’ya.

Nella regione di Belgorod, almeno otto civili sono rimasti feriti in attacchi di droni a partire da ieri mattina.

Nel settore di Charkiv, account vicino alle forze russe segnalano ulteriori avanzamenti. Nel settore di Lyptsi, le unità d’assalto russe sono avanzate e hanno conquistato diverse roccaforti ucrine. Nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk, sono stati segnalati avanzamenti. Sono stati effettuati attacchi in diverse aree di Charkiv.

Nel Luhans’k (LPR), sono proseguiti gli attacchi con droni contro veicoli civili e infrastrutture un morto e diversi feriti.

In direzione di Lyman, continuano aspri combattimenti vicino a Lyman e dintorni. Le unità russe stanno mettendo sotto pressione le difese nemiche da Zarichne e dalle aree boschive a nord della città. Più a nord, continuano i contrattacchi ucraini.

In direzione di Kupjans’k, continuano i combattimenti per l’agglomerato urbano e le vie di comunicazione lungo il fiume Oskil. L’attenzione principale è rivolta alle vie di rifornimento e alle posizioni ucraine a nord e a est di Kupjans’k, e gli scontri continuano nei pressi di Kup’yans’k-Vuzlovyi.

In direzione di Družkivka, le unità russe continuano ad avanzare a ovest e a nord-ovest di Kostjantynivka. Sono stati effettuati raid nelle aree di Družkivka, Mykolaïvka Continuano i pesanti combattimenti nelle vie di accesso all’agglomerato di Družkivka.

Nel settore di Zaporižžja, le forze russe hanno segnalato l’avanzata delle proprie unità. Continuano i pesanti combattimenti nel settore di Orichiv, utilizzo attivo di droni.

Nel settore di Cherson, proseguono i bombardamenti di artiglieria e con droni lungo il Dnepr. La situazione rimane particolarmente critica a Oleshky, dove la costante attività dei droni e le operazioni di sminamento a distanza ostacolano gli spostamenti e le linee di rifornimento.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/