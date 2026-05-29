UKRAINERUSSIAWAR. Accuse reciproche di future invasioni tra Ue e Russia. La Svezia acquisterà 20 nuovi caccia JAS-39E Gripen a credito per l’Ucraina. Continua offensiva russa a Sumy e Vovčans’k

L’Europa teme che Putin estenda la guerra oltre l’Ucraina , titola il Wall Street Journal: “LaRussia potrebbe tentare di mettere alla prova la coesione della NATO attaccando uno degli Stati baltici, le isole svedesi o danesi nel Mar Baltico, o i territori dell’Alleanza nell’Artico. La Russia sta assumendo rischi operativi sempre maggiori nelle sue operazioni ibride, incluso l’uso di elementi cinetici. La Russia potrebbe vedere un’opportunità per rafforzare la propria posizione nei prossimi 12 mesi, poiché la crisi petrolifera causata dalla guerra con l’Iran sta creando ulteriore instabilità politica in Europa”.

Dmitry Polyansky, appresentante Permanente della Russia presso l’OSCE ha rimandato lappola al mittente: “L’Occidente è vicino allo scontro diretto con la Russia”. “Sono davvero vicini a una partecipazione diretta all’azione militare. Se la produzione di droni [occidentali] si trova lì [in Ucraina], abbiamo tutte le ragioni per colpirli”, ha detto a Izvestia.

L’esercito lettone ha iniziato a installare barriere di cemento, le cosiddette “denti di drago”, al confine con la Russia, riferisce LSM. Si dice che, oltre ai “denti di drago” in cemento, in futuro in queste zone siano previsti anche fossati anticarro. E ancora il Parlamento lettone ha approvato in prima lettura delle restrizioni sull’uso della lingua russa nei media pubblici, come riporta Regnum. Ora i media potranno creare contenuti in russo solo in tre casi. Ad esempio, in situazioni di emergenza o per smentire specificamente notizie false e disinformazione che minacciano la democrazia e la sovranità lettone.

Smentita invece la notizia secondo cui l’ambasciata statunitense lascia Kiev dopo le minacce della Russia di colpire la capitale, diffusa dall’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri Kaja Kallas. Oltre agli americani la Kallas ha innervosito anche i russi: “L’UE intende chiedere alla Russia di limitare le proprie forze armate qualora dovessero iniziare i negoziati sull’Ucraina”. Ha inoltre precisato che l’Unione Europea chiederà “il ritiro delle truppe russe dalla Moldavia e dalla Georgia”, intendendo i territori georgiani dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, dato che in Georgia non sono presenti truppe russe. A lei ha risposto il Ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Viktorovič Lavrov: “Le dichiarazioni di Kallas sulla sua intenzione di chiedere restrizioni militari alla Russia sono “idiote””.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson hanno annunciato che la Svezia acquisterà 20 nuovi caccia JAS-39E Gripen a credito per l’Ucraina e donerà altri 16 caccia Gripen C/D di vecchia generazione. L’obiettivo è concludere rapidamente un accordo definitivo che permetta l’inizio delle consegne nel 2030. Volodymyr Zelenskyy ha inviato una lettera a Donald Trump avvertendo della carenza di sistemi di difesa aerea in Ucraina, riporta il Kyiv Independent. Nella lettera, ha osservato che Kiev dipende quasi interamente dagli Stati Uniti per la difesa missilistica balistica. “Quando si tratta di difesa missilistica, ci affidiamo ai nostri amici <…>. “Quando si tratta di difesa missilistica balistica, ci affidiamo quasi esclusivamente agli Stati Uniti”, si legge nella lettera. Zelenskyy ha anche affermato che l’attuale ritmo delle consegne nell’ambito del programma PURL non è più in linea con le minacce che l’Ucraina deve affrontare e ha chiesto a Trump di contribuire a proteggere i cieli ucraini.

L’Ucraina lancia un “blocco logistico” per le forze armate russe: i primi 5 miliardi di UAH stanziati per il programma, riferisce il ministro della Difesa ucraino Fedorov. “L’obiettivo del programma è la distruzione sistematica della logistica, dei magazzini, delle attrezzature, dei posti di comando e delle vie di rifornimento russe nelle retrovie, al fine di ridurre le capacità offensive delle forze armate russe”.

La Turchia segnala l’attacco a tre petroliere nel Mar Nero, ma non è specificato se appartengano alla Russia o all’Ucraina. Due petroliere battevano bandiera della Sierra Leone, la terza bandiera di Palau. L’equipaggio è rimasto illeso e non sono stati segnalati danni.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev: “L’UE ha dichiarato che manterrà la sua presenza diplomatica a Kiev invariata, nonostante gli avvertimenti della Russia. Beh, a quanto pare hanno diplomatici in abbondanza e devono ridurre il personale”.

Il Portavoce del Comitato Investigativo Russo Petrenko invece ha dichiarato: “Gli Stati Uniti hanno finanziato l’Ucraina per sviluppare armi biologiche”. “Queste includono l’uso di agenti patogeni come peste, antrace, brucellosi e tularemia per scopi biologici militari”. Informazioni ottenute nell’ambito di un’indagine penale avviata nel 2022

In materia di controllo dello spazio, si apprende dal Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu che: “La costellazione di satelliti per comunicazioni in orbita bassa in fase di creazione da parte della Russia potrebbe diventare un’alternativa a Starlink e OneWeb occidentali per i paesi del Sud e dell’Est del mondo”.

Infine riportiamo le Dichiarazioni chiave del consigliere presidenziale russo Ushakov: “Nessun messaggio da Putin è stato trasmesso a Trump; La Russia ha trasmesso una raccomandazione agli Stati Uniti “attraverso i canali appropriati” riguardo agli attacchi su Kiev, ma non c’è stata ancora alcuna risposta; Sono stati raggiunti accordi su tutte le questioni all’ordine del giorno della visita di Putin in Kazakistan; Putin e Tokayev hanno potuto discutere in dettaglio dell’Ucraina durante un pranzo amichevole ieri; “Beh, cosa possiamo farci? Lasciamo che se la sbrighino”, ha commentato Ushakov sui colloqui in Europa sui candidati per un negoziatore con la Russia; La questione dell’Armenia nell’UEE sarà discussa al vertice del G5 di venerdì; La Russia, “ovviamente”, ha qualcosa da discutere con gli europei”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 28 maggio: Durante la notte, le forze armate ucraine hanno lanciato fino a 150 droni in direzione delle regioni russe. Le difese aeree sono rimaste attive sulla Crimea, con allarmi di attacco aereo segnalati in diverse regioni. Un autobus civile con a bordo passeggeri è stato attaccato vicino a Donetsk.

Le forze armate russe hanno condotto diverse ondate di operazioni a Odessa e Maurocastro nella regione di Odessa, nonché a Poltava e nella regione di Sumy.

In direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, unità del gruppo di forze Nord hanno respinto un contrattacco delle forze armate ucraine. Nel distretto di Sumy, le forze russe sono avanzate fino a 1.000 metri in ventidue aree, con scontri a fuoco in corso a Ivolzhans’ke, Kindrativka, Pysarivka e nelle zone circostanti. Un’altra offensiva ucraina nei pressi di Kindrativka è stata respintadalle forze russe. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , continuano gli scontri a fuoco tra i villaggi di Lisne e Taratutyne.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno colpito un villaggio nel distretto di Belovsky, ferendo otto civili.

Nella regione di Belgorod sei feriti di cui due soldati dell’unità Orlan sono rimasti feriti mentre erano in servizio da attacchi di droni. Anche Malomikhailovka, Dunayka, Glotovo, Komsomolsky e Ilek-Penkovka sono state colpite.

Nel distretto di Vovčans’k, le forze russe sono avanzate fino a 1.000 metri in nove aree, impegnate in scontri a fuoco nei villaggi di Karaichne e Okhrimivka, nonché nelle foreste del distretto di Vovčans’k. Nel settore di Velykyi Burluk, il gruppo di forze Nord segnala un’avanzata di 1.200 metri in quattro aree: nel villaggio di Budarky e nelle foreste del distretto di Kupjans’k, vicino a Novovasylivka.

A Luhansk, le forze armate ucraine hanno attaccato con dei droni un morto e tre feriti.

A Kostjantynivka, le forze armate ucraine segnalano l’operato di piccoli gruppi d’assalto russi in cinque quartieri della città. A est di Kostiantynivka, le forze ucraine ammettono la perdita di una sottostazione elettrica. Continuano i bombardamenti di artiglieria e aerei sulla città.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok riporta un successo nel villaggio di Vozdvyzhivka, dove vengono esposte delle bandiere. Le forze ucraine ha contrattaccato e diffuso filmati del contrattacco.

Non si registrano cambiamenti sul fronte di Zaporižžja. I combattimenti continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Nelle ultime 24 ore, gli ucraini hanno effettuato oltre 30 attacchi contro obiettivi civili nella regione di Zaporižžja. Nove persone sono rimaste ferite. Veicoli e infrastrutture civili sono stati danneggiati in diversi distretti municipali, tra cui Energodar, dove la situazione è estremamente tesa a causa dei bombardament.

Nella regione di Cherson, due civili sono stati uccisi e 14 persone sono rimaste ferite da attacchi ucraini.

Graziella Giangiulio

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