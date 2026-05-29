ISRAELIRANWAR. In attesa della risposta di Trump, ma la bozza non corrisponde. Libano 20 morti da raid aerei IOF. Fallisce tentativo IDF di uccidere un leader di Hezbollah

La Casa Bianca ha dichiarato ad Al-Jazeera che Donald Trump firmerà solo un accordo che “serva gli interessi del popolo americano e garantisca in modo assoluto che l’Iran non possieda armi nucleari”. Trump ha affermato che i negoziati stanno procedendo bene e ha chiaramente delineato le sue linee rosse.

I diplomatici statunitensi affermano che tempi e luogo per la firma del previsto Memorandum d’Intesa (MOU) rimangono da definire, nonostante le notizie secondo cui la maggior parte dei termini sarebbero stati ampiamente concordati durante il fine settimana, stando a quanto riportato dalla CNN. Il quadro del cessate il fuoco, giunto ormai all’ottava settimana, sarebbe nuovamente sotto pressione, con punti critici che emergono intorno allo Stretto di Hormuz. Attori economici e regionali stanno spingendo per una rapida formalizzazione dell’accordo al fine di stabilizzare la situazione e portare le questioni irrisolte attraverso i canali diplomatici. Tuttavia, gli analisti osservano che anche un MOU “definitivo” sarebbe probabilmente limitato nella portata e potrebbe non fornire una chiara narrazione di vittoria politica per Washington.

Trump ha ribadito di volere che l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e altri paesi aderiscano agli Accordi di Abramo. Afferma che “hanno l’obbligo di farlo per noi”. Il presidente Trump si è dimenticato che gli Emirati Arabi Uniti sono già parte degli Accordi di Abramo.

Sempre Trump: “Non mi piace l’idea che la Cina o la Russia immagazzinino l’uranio arricchito dell’Iran. Non ci sarà alcun accordo tra l’Oman e l’Iran sul controllo degli Stretti: saranno aperti a tutti.Washington non allenterà le sanzioni contro l’Iran in cambio della cessione dell’uranio altamente arricchito”.

“Le forze armate statunitensi sono pronte a riprendere le operazioni militari contro l’Iran se i negoziati falliranno”, ha dichiarato il Segretario del Pentagono Pete Hegseth.

L’ultima bozza di accordo proposta dagli Stati Uniti all’Iran secondo un funzionario statunitense per Axios: “L’accordo durerà 60 giorni e obbliga l’Iran a cessare di minacciare lo Stretto di Hormuz. L’accordo richiede all’Iran di rimuovere tutte le armi. linee dallo Stretto di Hormuz entro 30 giorni. L’accordo include l’impegno iraniano a non cercare di acquisire un’arma nucleare.”

Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti: “Oggi abbiamo imposto sanzioni all’Autorità iraniana dello Stretto del Golfo Persico. Avvertiamo le aziende e i paesi di non pagare tasse di transito all’Autorità o di non mascherarle come aiuti. Il nostro blocco navale ha ridotto le esportazioni di petrolio via mare dell’Iran al livello più basso di sempre”

In chiusura di raccolta dati, Axios afferma, citando due fonti: “I negoziatori iraniani e statunitensi hanno raggiunto un accordo e sono in attesa dell’approvazione di Trump”.

Le elezioni in Israele sono sull’orlo della frattura interna. Secondo gli esperti di lingua ebraica, le prossime elezioni previste per ottobre 2026 si preannunciano come le più controverse di sempre. In merito alle relazioni con l’Iran, secondo Channel 14, “un attacco all’Iran è escluso in questa fase”. Dopo un lungo periodo in cui un attacco sembrava imminente, inclusa la rivelazione dello stesso Donald Trump riguardo a un attacco pianificato per la scorsa settimana, Israele ha ora ricevuto un messaggio chiaro in tal senso. Il funzionario ha suggerito che i prossimi Mondiali di calcio FIFA e le celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti siano stati fattori significativi nella decisione, pur precisando che la situazione potrebbe cambiare in futuro.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato durante la recente riunione del gabinetto di sicurezza che Israele si trova attualmente ad affrontare una situazione complessa con gli Stati Uniti riguardo a potenziali attacchi a Dahieh, nella zona sud di Beirut, ribadendo al contempo l’impegno di Israele a “difendersi” con ogni mezzo necessario, aggiungendo: “Nessuno ci fermerà”. L’attacco in ogni caso è stato fatto nella giornata del 28 maggio con l’obiettivo di uccidere il numero uno delle forze missilistiche e il numero uno di Hezbollah entrambi gli attacchi non hanno conseguito l’obiettivo.

Per Maariv, Ben Caspit: “L’esercito israeliano ha ammesso, in colloqui a porte chiuse, che la preparazione e la risposta alla minaccia dei droni non erano al livello richiesto. Ha affermato: “La risposta che abbiamo messo in atto non è soddisfacente”. Da un lato, questo è comprensibile. L’esercito si stava preparando per una guerra contro il programma nucleare iraniano, con missili balistici da una tonnellata, 170.000 missili di Hezbollah e missili di precisione, e decine di migliaia di caccia Radwan, e non ci siamo nemmeno schierati a Gaza. Quindi, questi piccoli oggetti volanti ci sono sfuggiti di mano e ora ci minacciano. I nostri combattenti vengono uccisi e feriti. Gran parte di ciò che fanno in Libano è sfuggire ai droni. Qualcuno deve decidere se ne vale la pena; se i vantaggi di rimanere nel Libano meridionale superano i danni e la perdita di vite umane. Sono contento di non essere io quella persona”.

L’esercito libanese ha annunciato la morte di Saleh Muhammad Souni, militare, ucciso ieri in un raid aereo dell’aeronautica israeliana contro la sua postazione presso la diga di Qaraoun, nel Libano orientale.

L’Iran ha chiarito che lo scontro di ieri nello Stretto di Hormuz con le forze americane, che ha provocato la perdita di diverse motovedette e combattenti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), non farà deragliare i negoziati con gli Stati Uniti, poiché il capo negoziatore di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, è rimasto in Qatar per i colloqui per tutta la giornata di martedì.

Il Ministero dell’Intelligence iraniano ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che, a seguito di quella che ha definito una sconfitta sul fronte militare, gli USA, guidati da Israele con la cooperazione di Stati Uniti, Regno Unito e Paesi arabi, sta intensificando la guerra ibrida contro l’Iran attraverso pressioni economiche, provocazioni sociali, divisioni etniche e religiose, assassinii, sabotaggi, attacchi informatici, contrabbando di armi e operazioni mediatiche ostili. Il ministero ha osservato che, nonostante la morte di alti ufficiali e comandanti, l’Iran è rimasto stabile. Ha avvertito che qualsiasi disordine, spionaggio, contatto con media terroristici o attività separatista sarà “perseguito con fermezza”.

Per i media statali iraniani la bozza del quadro iniziale non ufficiale per un memorandum d’intesa con gli Stati Uniti, delineando i seguenti punti chiave: “Le forze militari statunitensi si ritireranno dalle vicinanze dell’Iran e revocheranno il blocco navale; L’Iran si è impegnato a ripristinare il traffico di navi commerciali e di transito attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, sebbene le navi militari non siano incluse nella bozza; La gestione e l’instradamento del traffico navale attraverso lo stretto saranno gestiti congiuntamente da Iran e Oman; Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l’intesa sarà sancita da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il quadro del memorandum di Islamabad non è ancora stato finalizzato, con l’Iran che dichiara che non intraprenderà alcuna azione senza una “verifica tangibile””. Il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Majlis iraniano, Ebrahim Azizi ha anche chiarito: “L’Iran non indietreggerà sulle sue linee rosse”. E Ali Bagheri Kani, vicesegretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, ha dichiarato che Iran e Oman stanno conducendo consultazioni congiunte su un nuovo meccanismo per regolamentare e gestire il traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz.

Secondo Fars News, la rimozione delle macerie, le riparazioni e la ricostruzione di tutte le unità petrolchimiche danneggiate sono state completate in soli 50 giorni, e tutti gli impianti sono ora in grado di produrre alla capacità prebellica. Il vicesegretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniana Ali Bagheri: “l’America e l’entità sionista sono due aggressori comuni nella regione”. “Solo i paesi della regione hanno il diritto all’autodeterminazione e al processo decisionale in merito alla propria sicurezza e al proprio futuro”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornati allegre 16:00 del 28 maggio. Il Jerusalem Post afferma che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e il Comando Centrale degli Stati Uniti (Central Command) rimangono in stato di massima allerta per la possibilità che i colloqui sul nucleare con l’Iran possano fallire e che Donald Trump possa ordinare un’azione militare. Una fonte a conoscenza dei fatti ha confermato che il coordinamento tra i due eserciti è in corso, compresa la comunicazione diretta tra il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), Eyal Zamir, e il Comandante del Comando Centrale (CENTCOM), Brad Cooper.

Il 27 maggio a Shomera una soldatessa dell’esercito è stata uccisa in seguito all’esplosione di un drone carico di esplosivo vicino a lei in una postazione militare nell’insediamento. Un secondo drone carico di esplosivo di Hezbollah ha raggiunto il luogo e ha preso di mira la squadra di soccorso intervenuta per evacuare la soldatessa deceduta, ferendo altri 7 soldati. Per contrastare la minaccia dei droni FPV di Hezbollah, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno installato oltre 254.000 metri quadrati di rete anti-drone lungo il confine settentrionale con il Libano, con contratti già stipulati per ulteriori 280.000 metri quadrati. Attivazione delle difese aeree a Kiryat Shmona e raffica di razzi e droni verso la Galileasenza l’emissione delle sirene d’allarme anche nella giornata del 28 maggio. Hezbollah ha attaccato il nord di Israele con almeno altri 2 droni entro le 14:00 de 28 maggio.

Venti persone sono state uccise in diverse zone del Libano meridionale a seguito di raid aerei israeliani nella sola giornata del 28 di maggio. Le vittime segnalate includono sei persone a Nabi Sari, due a Maaroub, una a Harouf, due a Maarakeh, quattro a Tiro, tre a Sidone, una a Kfar Roummane e una a Zebdine. L’avviso di evacuazione per Tiro e le aree circostanti riguarda circa 60.000 civili ancora presenti nella zona.

Hezbollah nel tardo pomeriggio ha attaccato nei pressi della città di Adaisseh a Bint Jbeil, con una raffica di missili contro i militari delle IDF.

Il responsabile dell’uccisione del Maggiore (riservista) Itamar Sapir la scorsa settimana è stato eliminato in un attacco combinato di carri armati e aviazione israeliana, dopo essere stato individuato mentre entrava in una struttura vicino alla chiesa da cui era partito l’attacco. In seguito all’operazione, le forze israeliane hanno lanciato un’operazione mirata nella zona. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano che ulteriori attacchi hanno preso di mira posti di osservazione di Hezbollah, depositi di armi e strutture presumibilmente utilizzate per attività operative — comunicato ufficiale.

Nella giornata del 28 maggio Hezbollah ha rivendicato: attacco a un veicolo della Namira nella città di Al-Qantara con un drone d’attacco Ababeel.

Un attacco con droni israeliani ha colpito una motocicletta nella città di Burj Qallawiyah, nel Libano meridionale.

Anche nella giornata del 28 maggio l’IDF attacca Beirut con l’obiettivo di uccidere un comandante della forza missilistica di Hezbollah: Ali Husseini – ufficiale missilistico della brigata dell’Imam Hussein, ma non ci è riuscito. Hezbollah e la Resistenza islamica hanno riposto con attacchi contro carro armato Merkava vicino allo stagno nella città di Zawtar al-Sharqiyah con un drone d’attacco Ababeel. Secondo la stampa libanese inoltre, la resistenza ha teso imboscate che hanno colto di sorpresa le forze israeliane con quanto stava accadendo a Zoutr al-Sharqiyah. Lo scontro è avvenuto a distanza ravvicinata tra i combattenti della resistenza e ci sono state vittime anche tra le IDF che si sarebbero ritirate sotto gli attacchi della resistenza con missili e droni d’attacco.

L’aeronautica israeliana ha effettuato un’altra ondata di raid aerei sulla città di Nabatieh, nel Libano meridionale.

Il movimento Ansar Allah Al-Awfiya in Iraq annuncia l’assassinio del leader Zafar Al-Halafi a seguito dell’esplosione di una bomba adesiva nel veicolo su cui viaggiava nella provincia di Maysan, nel sud dell’Iraq, e accusa gli americani dell’operazione. Inoltre, il comandante della 19ª Brigata delle Forze di Mobilitazione Popolare sostenute dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) è stato ucciso, presumibilmente da un attacco aereo statunitense.

In Kuwat il 28 mattina le difese aeree sono state sotto attacco da parte di missili e droni ostili. La Presidenza dello Stato Maggiore dell’Esercito precisa che le esplosioni udite sono il risultato dell’intercettazione di attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea. Si invitano tutti a rispettare le istruzioni di sicurezza emanate dalle autorità competenti. L’Iran in un comunicato scrive: “A seguito dell’attacco di questa mattina da parte dell’esercito statunitense invasore contro un punto vicino all’aeroporto di Bandar Abbas con proiettili aerei, la base aerea americana, in quanto origine dell’aggressione, è stata presa di mira alle 4:50 del mattino. Questa risposta è un serio avvertimento affinché il nemico sappia che l’aggressione non resterà impunita e, se ripetuta, la nostra risposta sarà più decisa.”

Un’analisi dei dati disponibili dalla rete di ricevitori del Sistema di Identificazione Automatica (AIS) in tutto il Medio Oriente mostra che un totale di otto navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime il 27 di maggio: quattro navi hanno utilizzato la rotta di traffico iraniana e quattro navi hanno seguito la rotta costiera omanita stabilita dal Progetto Freedom con sede negli Stati Uniti. Potrebbero esserci state altre imbarcazioni che hanno attraversato lo stretto senza i transponder AIS attivati ​​e.

Una fonte militare iraniana ha riferito alla televisione iraniana che oggi quattro navi hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz ed entrare nel golfo senza coordinarsi con le forze di sicurezza iraniane. La fonte militare iraniana ha aggiunto che le navi hanno ignorato l’avvertimento, quindi è stato aperto il fuoco contro di loro, costringendole a tornare indietro.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno pubblicando filmati dell’attacco alla base americana in Kuwait, da cui è partito l’attacco all’Iran, avvenuto all’alba di oggi. Il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo: Condanniamo con la massima fermezza la continuazione dei perfidi attacchi dell’Iran contro lo Stato del Kuwait.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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