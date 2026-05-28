UKRAINERUSSIAWAR. Zelenskyy si prepara per altri tre anni di guerra. Zaporižžja e Dnipropetrovs’k si preparano alla difesa a tutto campo. Russi sfondano nei villaggi a Dnipropetrovs’k

I paesi dell’UE hanno iniziato a elaborare un 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, volto ad abbassare il tenore di vita della popolazione, ha dichiarato Ursula von der Leyen. Mentre in materia di difesa di Kiev a esprimersi è stata la Polonia che ha avvertito la Russia delle conseguenze in caso di attacchi alle missioni diplomatiche a Kiev. La Polonia ha sottolineato che gli attacchi alle missioni diplomatiche costituirebbero un nuovo “atto di aggressione” da parte della Russia.

In tema di armamenti e sostegno a Kiev si apprende che il numero di paesi che finanziano l’iniziativa ceca per l’acquisto di munizioni per l’Ucraina si è dimezzato, Financial Times. Il 26 maggio è stato consegnato un altro carico per le Forze Armate ucraine dalla Germania alla Polonia, utilizzando un An-124-100. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy “ha ordinato i preparativi per altri due o tre anni di guerra”, The Economist. A Kiev, la guerra prolungata è sempre più percepita come una nuova realtà. Il quadro generale della guerra per l’Ucraina è cambiato.

La linea del fronte si è in gran parte stabilizzata. L’Ucraina sta aumentando rapidamente la produzione di droni e armi a lungo raggio. Ma i problemi interni al paese si stanno accumulando: stanchezza dell’opinione pubblica, controversie sulla mobilitazione, carenza di manodopera, rischi energetici e crescente sfiducia nel governo. I negoziati, che si sono periodicamente svolti con la partecipazione di mediatori internazionali, non hanno prodotto risultati duraturi. L’idea di una pace di compromesso con concessioni territoriali ha attualmente perso il sostegno politico.

Anche se secondo Bloomberg: “La difesa aerea ucraina ha intercettato meno di un terzo dei missili balistici Iskander-M a maggio, mentre le forze armate russe ne hanno più che raddoppiato l’utilizzo”. Si segnala che durante l’ultimo massiccio attacco, la Russia ha lanciato 30 missili Iskander, di cui la difesa aerea ucraina è riuscita ad abbatterne solo 11. La situazione nelle regioni è ancora più complessa: durante l’attacco del 18 maggio, la difesa aerea ucraina non è riuscita a intercettare nemmeno uno dei 14 missili di questo tipo.

La NATO nel frattempo sta formando tre divisioni da 60.000 soldati e rafforzando il suo sistema di dispiegamento rapido sul fianco orientale, Reuters. Questo riguarda il rafforzamento della presenza militare in Estonia e Lettonia, nonché l’aumento della prontezza delle forze a rispondere rapidamente a possibili minacce provenienti dalla Russia

Nelle regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k, il 99% delle città si sta preparando per una difesa a tutto campo, afferma Voloshin, un rappresentante delle forze di Difesa del Sud.

L’attivista bielorussa Svetlana Tikhanovskaya ha incontrato a Kiev i nazionalisti bielorussi che combattono in Ucraina e ancora, il vicepresidente della Verkhovna Rada, Kondratyuk, afferma che “attualmente ci sono circa 7.000 soldati ucraini prigionieri in Russia” mentre, “oltre 8.600 soldati catturati sono stati scambiati con prigionieri russi”.

Anche le forze russe hanno avuto una consegna importante il 26 maggio. È stato consegnato un nuovo lotto di caccia multiruolo Su-35S alle Forze Aerospaziali Russe, si tratta della seconda consegna di questo tipo nel 2026. Gli aerei sono stati prodotti nello stabilimento di Komsomolsk-on-Amur, hanno completato i test di fabbrica e sono stati accettati dopo i voli di verifica da parte dei piloti del Ministero della Difesa prima di essere trasferiti alle basi operative. Il numero esatto di lotti non viene reso noto, ma le consegne tipiche consistono in piccoli gruppi di velivoli (spesso 2-3 unità), in linea con la produzione in corso nell’ambito di contratti statali. Il Su-35S rimane una piattaforma chiave di quarta generazione nel programma di modernizzazione della flotta russa, con consegne che continuano nonostante le pressioni delle sanzioni. Capacità (classe Su-35S “Super Flanker”): due motori Saturn AL-41F1S con spinta vettoriale per un’estrema manovrabilità; velocità massima intorno a Mach 2,25; raggio d’azione di combattimento di oltre 1.500 km; radar Irbis-E in grado di rilevare bersagli a lungo raggio (classe ~400 km) e di tracciare/ingaggiare bersagli multipli. Carico utile pesante multiruolo per missioni di superiorità aerea, attacco, antinave e intercettazione di droni. Rispetto alle precedenti varianti Su-27/Su-30, il Su-35S integra avionica avanzata, suite di guerra elettronica migliorate (famiglia Khibiny), maggiore capacità di sopravvivenza e una ridotta traccia radar grazie al perfezionamento della cellula e all’integrazione dei sistemi.

Il tribunale russo ha accolto la richiesta della Banca Centrale di recuperare immediatamente 200 miliardi di euro da Euroclear, riferisce TASS. Il 15 maggio, il Tribunale arbitrale di Mosca ha accolto la richiesta di risarcimento di 200 miliardi di euro (circa 17.300 miliardi di rubli) avanzata dalla Banca Centrale contro la belga Euroclear Bank. La società si è rifiutata di sbloccare i propri beni, affermando che la richiesta “non è riconosciuta dal diritto dell’UE” e che la stessa banca depositaria “non riconosce la giurisdizione del tribunale”.

Secondo il viceministro degli Esteri russo Alexander Alimov: “Il Pentagono sta usando il sistema di comunicazioni satellitari Starlink per interferire negli affari interni degli Stati”. “Vorrei menzionare in particolare la questione dell’uso illegale dei sistemi internet satellitari in orbita bassa. Non è un segreto che queste tecnologie, in particolare Starlink, che forniscono accesso a internet aggirando le autorità di regolamentazione nazionali, vengano utilizzate per interferire negli affari interni degli Stati, compresa l’organizzazione di proteste, ha affermato durante una sessione del Forum sulla Sicurezza Internazionale”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 27 maggio. Le forze ucraine hanno attaccato la Crimea durante la notte. Almeno 14 droni sono stati abbattuti a Sebastopoli. Le forze ucraine stanno diffondendo filmati di fumo nell’area del quartier generale dell’aviazione della flotta del Mar Nero. Il 27 mattina Kiev ha lanciato missili aria-aria nella parte centrale della penisola, con l’obiettivo di colpire una centrale elettrica, secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio, ma la difesa aerea russa ha funzionato e non si sono verificati blackout. Nella regione di Rostov, le forze ucraine hanno lanciato un missile contro una fabbrica di aerei, incendiando alcune auto in via Tsiolkovsky. A Tuapse, dopo un attacco con droni avvenuto la scorsa notte, sono state riprese immagini di un piccolo incendio (probabilmente causato da un drone ucraino in fiamme) vicino a un deposito di petrolio. La difesa aerea è stata attiva anche nell’area di Donetsk.

Le forze armate russe hanno attaccato Dnipropetrovs’k, Chernihivs’ka, Charkiv e Poltava. I raid hanno preso di mira obiettivi in ​​stato di allerta.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Krasnopil’s’kyi , sono in corso scontri a fuoco tra i villaggi di Lisne e Taratutyne. Le unità d’assalto della 34ª Brigata di fanteria motorizzata indipendente delle Guardie (Montagna) del gruppo di forze Nord hanno scacciato le forze armate ucraine dal villaggio di Ryasne. Nel distretto di Sumy, le forze russe sono avanzate fino a 900 metri in ventidue aree e hanno cacciato gli ucraini dal villaggio di Zapsillya. Continuano gli scontri a fuoco a Ivolzhans’ke, Kindrativka, Pysarivka e nelle zone circostanti. I contrattacchi ucraini sono stati respinti, anche nei pressi di Kindrativka.

Nella regione di Belgorod, continuano gli attacchi alle zone di confine. I russi stanno intervenendo per porre rimedio alle conseguenze dell’attacco delle forze armate ucraine alle infrastrutture.

Nel settore di Charkiv, nel settore di Vovčans’k, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord sono avanzate fino a 500 metri in undici aree, con scontri a fuoco in corso nei villaggi di Karaichne e Okhrimivka, nonché nelle zone boschive del distretto di Vovčans’k. Nel settore di Velykyi Burluk, le forze russe – secondo incrocio di dati satellitari e OSINT – sono avanzate di circa 1.100 metri in quattro aree: nel villaggio di Budarky e nelle zone boschive del distretto di Kupjans’k vicino a Novovasylivka. Conquistato dai russi il villaggio di Hraniv regione di Charkiv.

A Kostjantynivka, le unità delle forze armate russe continuano a infiltrarsi nella città e nei villaggi limitrofi. Secondo fonti ucraine, “è aumentato l’impiego di aviazione, artiglieria e droni d’attacco”.

Nel settore di Dobropillja, secondo fonti ucraine, le truppe russe sono avanzate nel centro di Rodyns’ke e hanno conquistato un allevamento di suini a sud della città. La pressione sul fianco meridionale delle forze armate ucraine si sta intensificando. I combattimenti continuano a ovest di Hryshyne, così come nelle aree di Novooleksandrivka e Vasylivka.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, unità del gruppo di forze Vostok stanno penetrando le difese ucraine a nord-ovest di Oleksandrohrad, conducendo operazioni offensive nell’area boschiva oltre il fiume Vovcha in direzione di Lisne.

Sul fronte di Zaporižžja e nella parte meridionale del Donetsk, l’attenzione principale si è concentrata sugli sforzi ucraini per distruggere qualsiasi supporto logistico in profondità, utilizzando numerosi droni americani e sistemi RAM-2X simili al Lancet. Le forze armate russe si stanno occupando della conservazione degli equipaggiamenti e della sicurezza del corridoio di trasporto meridionale. La città di Energodar è stata oggetto di molteplici attacchi, che hanno danneggiato veicoli civili. Nei distretti di Kam’yans’ko-Dniprovs’kyi, Berdiansk, Tokmok, Vasylivka e Mykhailivs’ke, gli attacchi hanno danneggiato veicoli civili e infrastrutture. Nove civili sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore, ha riferito il governatore.

Nella regione di Cherson, il governatore ha inoltre esortato gli automobilisti a prestare maggiore attenzione: “gli ucraini sta deliberatamente utilizzando droni contro veicoli civili e infrastrutture nelle regioni di prima linea”.

Graziella Giangiulio

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