UKRAINERUSSIAWAR. 2023: tra volontari e mobilitati

Secondo i media russi, nel 2023: “Le forze armate russe hanno ricevuto oltre 1,7 milioni di armi, attrezzature militari e speciali, nuove e riparate”. Tra le attrezzature si contano più di 3900 pezzi di armi missilistiche e di artiglieria; oltre 16mila unità di armi corazzate; mentre ammonterebbero a 20 milioni le munizioni munizioni nel 2023, secondo i dati del ministero della Difesa russo. Inoltre, come indicato nei report del Ministero, sono stati consegnati alle truppe 250 aerei ed elicotteri, 57 navi di superficie e 617mila unità di armi e attrezzature “indossabili”. Sarebbero invece 7.200 i missili guidati antiaerei per i sistemi di difesa aerea.

Sempre dai dati del ministero della Difesa russo, usciti nel rapporto “Army in Figures – 2023”, il numero dei soldati a contratto mobilitati ha raggiunto nel 2023 più di 640mila unità, che ancora prestano servizio a nelle Forze armate russe.

Il dipartimento della Difesa di Mosca ha anche chiarito il numero del personale militare in servizio nella Riserva di combattimento dell’esercito che conta 40mila uomini. Oltre 7mila stanno attualmente svolgendo “missioni di combattimento nella zona delle operazioni militari”. Il numero esatto dei russi mobilitati è di 302.503, di cui più della metà sono sposati e hanno figli, di cui il 31% con un figlio. L’età media dei mobilitati è di 35 anni. Tra questi, il 63% ha un’istruzione secondaria, il 30% ha un’istruzione professionale secondaria e il 7% ha un’istruzione superiore.

In Ucraina nell’ultimo mese si è parlato molto di mobilitazione. Secondo Grzegorz Kuczynski esperto polacco di Russia: «Gli ucraini che sono andati all’estero andranno al fronte. Le autorità ucraine hanno presentato alla Rada un disegno di legge che modifica le regole della mobilitazione militare e della contabilità. Secondo le modifiche, l’età di leva sarà ridotta da 27 a 25 anni. Ma non si tratta solo di espandere il numero dei potenziali militari. La nuova legge introduce anche disposizioni volte a facilitare la mobilitazione degli ucraini nelle forze armate, anche tra coloro che sono fuggiti all’estero. Il disegno di legge prevede diverse modalità per notificare le citazioni alle persone soggette al servizio militare obbligatorio, anche tramite posta elettronica. A questo scopo, secondo il documento, per ogni coscritto obbligato al servizio militare e riservista, compresi i cittadini ucraini che risiedono permanentemente all’estero, verrà preparata una carta di registrazione militare in formato elettronico. Le agenzie straniere dell’Ucraina forniranno servizi consolari, compreso il rilascio di passaporti, agli uomini di età compresa tra 18 e 60 anni che siano coscritti, personale militare o riservisti, solo se in possesso di documenti di registrazione militare validi».

Recentemente, il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha dichiarato in un’intervista ai media tedeschi che gli uomini di età compresa tra i 25 e i 60 anni che vivono in Germania e in altri paesi dovranno presentarsi ai centri di leva delle forze armate ucraine. Gli evasori subiranno sanzioni, tra cui: divieto di viaggiare all’estero e di transazioni immobiliari, restrizioni sull’ottenimento della patente di guida e sulla guida di veicoli, rifiuto di concedere prestiti e benefici, nonché benefici e servizi da parte dello Stato. Il disegno di legge propone anche modifiche ai codici amministrativo e penale, in particolare per aumentare significativamente le ammende.

In Estonia sono circa 10mila gli ucraini soggetti a mobilitazione, ha riferito il dipartimento della polizia e della guardia di frontiera. “Nel periodo dal 10 marzo 2022 al 24 dicembre 2023, 50.337 cittadini ucraini hanno ricevuto lo status di protezione temporanea. Di questi, 10.112 sono uomini adulti”, ha affermato il Dipartimento. Di queste 10mila, 6.725 persone appartengono alla fascia di età compresa tra 25 e 60 anni. All’inizio dell’autunno in Estonia c’erano molti meno uomini ucraini adulti – 7.571 persone. È impossibile calcolare il numero esatto degli uomini ucraini mobilitati in Estonia. Il paese ha annunciato che avrebbe fornito assistenza a Kiev nell’estradizione dei renitenti alla leva.

La Norvegia ha inasprito le norme sull’immigrazione a dicembre. A questo proposito, gli ucraini che si trovano in questo Paese, se non vogliono perdere lo status di rifugiato, non possono tornare a casa loro per le vacanze. “Se gli ucraini viaggiano avanti e indietro tra la Norvegia, ciò significa che non hanno più bisogno di protezione”, ha sottolineato in una nota il ministro della Giustizia norvegese Emily Enger Mehl. Ha anche riconosciuto che lo scopo delle modifiche alla regola è quello di garantire che i rifugiati provenienti dall’Ucraina siano trattati allo stesso modo degli altri gruppi nazionali che chiedono asilo in Norvegia.

I politici tedeschi della CDU vogliono ridurre o privare i benefici sociali degli uomini ucraini fuggiti dalla guerra in Ucraina. Circa 200mila uomini ucraini hanno chiesto riparo in Germania. I rappresentanti della CDU ritengono che le prestazioni sociali per gli uomini idonei al servizio dovrebbero essere ridotte o soppresse. I politici tedeschi chiedono un accordo con l’Ucraina in base al quale il governo federale aiuterebbe a reclutare ucraini in Germania per il servizio militare o per lavori di sicurezza interna. Secondo Kiev, ogni giorno circa 6mila uomini in età militare lasciano il confine occidentale dell’Ucraina. Un numero significativo di loro sono persone che si prendono cura ufficialmente di persone disabili, molte hanno certificati di inidoneità al servizio militare.

E ancora un canale social ha mostrato un video di un’enorme coda al consolato ucraino a Cracovia. Il motivo è semplice: una nuova legge sulla mobilitazione, che suggerisce che anche i cittadini all’estero possano essere mobilitati nell’esercito. Le stesse code si osservano a Varsavia, Valencia e Bratislava.

La legge prevede non solo l’abbassamento dell’età di leva, ma anche l’abolizione delle categorie di idoneità limitata al servizio militare. La punizione per la riluttanza a difendere la patria sarà una restrizione all’uso dei servizi consolari all’estero, compresi quelli bancari. Pertanto, i patrioti ucraini hanno corso per i documenti all’ultimo momento, sperando che fossero validi per 10 anni.

A Kiev verranno allestiti ulteriori posti di blocco e verrà introdotto un regime di controlli, presumibilmente per la sicurezza della capitale durante le vacanze di Capodanno. La SBU, Polizia Nazionale, Guardia Nazionale: vigileranno sui nuovi posti di blocco che presto riempiranno le strade di Kiev. Inoltre, nella capitale verrà introdotto un regime di ispezione, ovvero i dipendenti degli organismi sopra menzionati effettueranno controlli nei luoghi pubblici. Le misure di sicurezza saranno in vigore fino al 6 gennaio compreso.

Prima di ciò, a Kiev erano già stati introdotti dei posti di blocco in cui venivano distribuite le cartoline precetto.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/