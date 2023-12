ISRAELHAMASWAR. L’intelligence IDF trova piani operativi e metodi di combattimento di Hamas

Dei tunnel di Hamas se ne è parlato molto, ma come fa l’IDF a sapere dove sono e a distruggerli?La risposta semplice, rovistare nei covi di Hamas, comporta un lavoro molto certosino da parte dell’Unità di raccolta di documenti e mezzi tecnici della Direzione dell’intelligence.

L’IDF ha trovato oltre 65 milioni di fascicoli e mezzo milione di documenti, piani operativi e metodi di combattimento di Hamas. I documenti sono stati trovati nei covi di Hamas espugnati da Israele a catalogarli è l’Unità di raccolta di documenti e mezzi tecnici della Direzione dell’intelligence. Unità nata per garantire la sicurezza dei soldati israeliani.

L’Unità di raccolta di documenti e mezzi tecnici della direzione dell’intelligence (J2) ha coordinato la raccolta e l’esame dei beni di Hamas dall’inizio della guerra e dell’operazione di terra. L’unità è composta principalmente da riservisti e il suo compito è estrarre informazioni dalle risorse raccolte da tutti i soldati sul campo. L’unità analizza e conclude le implicazioni operative che migliorano l’attività dei soldati nella Striscia di Gaza. In questo modo, l’unità contribuisce all’estrazione dell’intelligence e alla sua restituzione al fine operativo, e allo stesso tempo aiuta a mantenere la sicurezza dei soldati dell’IDF.

Dall’inizio della guerra, migliaia di documenti e risorse tecniche sono stati raccolti dai soldati dell’IDF, e poi trasferiti alla squadra di estrazione che vi ha trovato informazioni critiche. Le operazioni dell’IDF nelle roccaforti di Hamas e il trasferimento di risorse all’Unità di raccolta di documenti e mezzi tecnici per ricerche approfondite, aggiungono un livello significativo alla valutazione dell’intelligence dal livello tattico a quello strategico e consentono alle informazioni dell’intelligence di tornare alla fine operativa. I materiali vengono esaminati in base alla loro tipologia e in collaborazione con diversi organismi di raccolta e ricerca nell’ambito dell’intelligence, riporta 7 Israel News.

Tra i documenti trovati c’è una mappa dei pozzi dei tunnel sequestrati dalla 252a divisione nella residenza di un comandante di compagnia del battaglione Beit Hanoun di Hamas. Una chiave che spiega come la mappa è stata localizzata e ritirata dalla divisione presso la residenza di un altro agente. Con l’arrivo dei materiali al gruppo di ricerca si è creato l’importante collegamento tra la mappa e la chiave wss, consentendo di identificare sul campo i pozzi dei tunnel, di cui molti sono stati distrutti.

Una mappa di Hamas su cui sono segnati i pozzi dei tunnel è stata acquisita dal gruppo di ricerca dell’Unità di raccolta di documenti e mezzi tecnici, trovata dalla 36a divisione nella residenza del complice del comandante del battaglione Shejaiya, Wissam Farhat. Dopo l’elaborazione iniziale nell’Unità 9900, l’informazione è stata ritrasmessa ai soldati sul campo, il pozzo del tunnel è stato identificato vicino ai soldati dell’IDF ed è stato neutralizzato dai soldati dell’ingegneria di combattimento.

Inoltre, è stato sequestrato un documento con l’ubicazione degli esplosivi nella zona di Beit Hanoun. Dopo l’esame da parte del Nucleo Raccolta Documenti e Mezzi Tecnici, le forze operative si sono indirizzate nell’area e hanno neutralizzato gli esplosivi.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

