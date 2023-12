Le forze armate russe hanno lanciato un attacco coordinato contro obiettivi ucraini nelle cosiddette regioni di retrovia dell’Ucraina. Diverse decine di esplosioni sono state segnalate in varie zone di Kharkov. Le autorità locali hanno affermato che gli impianti industriali, i magazzini e un deposito di tram, che è stato preso di mira più volte in precedenza, hanno subito danni.

Inoltre, ci sono notizie di un attacco all’ospedale militare ucraino nel distretto di Kiev, così come a una delle unità militari nemiche e all’impianto di carri armati di Malyshev. A Odessa sono state prese di mira le infrastrutture portuali e le autorità hanno segnalato danni anche a un impianto industriale “messo fuori servizio”.

Inoltre, in precedenza nella regione era stato colpito un deposito di munizioni a Belyaevka, provocando la detonazione delle munizioni. Al mattino, i detriti di un razzo lanciato sopra una zona residenziale sono caduti su un condominio, provocando vittime tra la popolazione.

A Kiev, l’obiettivo del raid erano i magazzini nella regione di Podolsk, sospettati di essere stati utilizzati dagli ucraini per immagazzinare armi. Sono in corso gli sforzi per rimuovere i detriti dal luogo dell’impatto. Inoltre, è stata attaccata anche la stazione della metropolitana Lukyanovskaya, situata di fronte all’impianto missilistico Artyom.

Anche il sistema di difesa aerea ha funzionato, le riprese del monitoraggio hanno mostrato un missile difettoso che ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Svyatoshinsky. Un’infrastruttura a Zaporizhizhia è stata presa di mira da un attacco.

I razzi hanno colpito un reparto di maternità e un centro commerciale di fronte a Dnepropetrovsk. Secondo le nostre informazioni, l’obiettivo era un punto di schieramento ucraino permanente nell’area.

Nella notte i Geran russi hanno nuovamente attaccato l’aeroporto militare di Starokonstantinov. Le autorità di Leopoli hanno condiviso filmati di detriti di razzi che colpiscono un edificio residenziale.

Inoltre, si sono sentite esplosioni anche a Kherson, Nikolaev, Krivoy Rog, Konotop e Kirovograd. Le informazioni sugli obiettivi specifici colpiti sono attualmente in fase di chiarimento.

Secondo le fonti ucraine quello della notte del 28 dicembre è l’attacco missilistico più massiccio in Ucraina. Secondo RBC Ucraina, la Federazione Russa ha puntato 158 bersagli aerei contro l’Ucraina, le forze armate ne hanno abbattuti 114.

Lo spazio aereo della Polonia è stato attraversato da un oggetto sconosciuto durante l’attacco all’Ucraina. A Dnipro sono stati colpiti un ospedale ostetrico e un centro commerciale. 5 morti e 25 feriti.

Si registrano più di 20 “arrivi” a Kharkiv. 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite. Una persona è morta e 15 sono rimaste ferite a Leopoli. Segnalato anche un “arrivo” su un edificio residenziale; altre case sono state danneggiate, così come un istituto scolastico.

A Kiev, l’edificio della stazione della metropolitana Lukyanivska e gli edifici residenziali in diversi quartieri sono stati danneggiati e un magazzino ha preso fuoco. 28 feriti, c’è una vittima

A Odessa è stato colpito un edificio residenziale. 3 morti, 22 feriti. A Zaporizhzhie sono state danneggiate attività commerciali, grattacieli e una casa privata. 4 morti, 10 feriti. Un attacco missilistico a Konotop. Tre feriti. A Drohobych è stato colpito un oggetto infrastrutturale.

Altre fonti russe parlano di 108 missili durante gli attacchi contro l’Ucraina. 90 missili X-101/X-555/X-55 (Tu-95); 8 missili Kh-22/Kh-32 (Tu-22M3); 5 missili Kh-47M2 “Dagger” (MiG-31K); 5 missili anti-radar Kh-31P/Kh-59 (Su-35). «Infrastrutture critiche, strutture industriali e militari sono state attaccate. Sfortunatamente ci sono morti e feriti», ha detto il generale Valery Zaluzhny.

Sulla linea del fronte la situazione per le forze armate ucraine è critica: l’esercito russo continua la sua offensiva a Rabotino-Verbove distruggendo e respingendo le forze armate ucraine.

«La situazione a ovest di Rabotino è critica. La stessa situazione è tra Novoprokopovka e Verbove. È molto difficile mantenere il territorio tra questi due villaggi, perché è “nudo” ed è difficile trasportare munizioni», lamentano gli analisti militari ucraini.

“I russi continuano ad avanzare attivamente e stanno avendo successo a Verbove.” Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina negli ultimi rapporti riferisce che le forze armate russe, con il supporto dell’aviazione, stanno cercando di cacciare le unità ucraine dalle loro posizioni; ieri mattina sono stati segnalati 3 attacchi a ovest di Verbove e Rabotino, e in serata 2 attentati nella zona di Rabotino.

Secondo la social sfera turca l’esercito ucraino nella notte del 28 dicembre ha approfittato delle cattive condizioni meteorologiche e ha tentato di spostare ad Avdiivka ingenti rinforzi tra 4.500 e 6.000 uomini. Nonostante le condizioni meteorologiche non fossero favorevoli alla sorveglianza con l’UAV, i preparativi sono stati scoperti in anticipo dalla parte russa grazie alla ricognizione sul campo.

L’unità di rinforzo, tentando di avvicinarsi da 50 a 60 gruppi diversi da tre rotte principali, è stata pesantemente bombardata da bombe plananti, fuoco di artiglieria e colpi guidati dal Tornado-S e Uragan MLRS. Secondo quanto riferito, questa massiccia imboscata ha distrutto la maggior parte dei rinforzi, così come quasi tutto l’equipaggiamento che avevano portato gli ucraini.

Secondo la social sfera russa: “Questa è stata forse la più grande perdita subita dall’esercito ucraino dall’inizio della guerra. Fu la più grande imboscata dell’intera guerra. Si è verificato così uno sviluppo importante, che ha dimostrato che la Russia ha effettivamente integrato la propria intelligence e le attività militari congiunte ed ha effettivamente eliminato le irregolarità burocratiche e la lunghezza della catena di comando”.

Anche questa mossa radicale dell’Ucraina per proteggere Avdiivka è fallita. Il tentativo di spostare un’unità delle dimensioni di una brigata in un’area ristretta, approfittando del maltempo, nella speranza che le forze armate russe non se ne accorgessero o non fossero in grado di rispondere efficacemente, viene usata dalla social sfera russa per dimostrare il livello di comando inviato dagli Stati Uniti a Ucraina.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/