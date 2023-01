UKRAINERUSSIAWAR. 200 morti in tre giorni. 1.500 i prigionieri liberati al 31 dicembre

Da ora in avanti, visto che le sottostazioni elettriche sono finite e gli insediamenti industriali strategici sono stati in gran parte colpiti, si comincerà a vedere il peggior volto dei conflitti. Gli attacchi da una parte all’altra dei luoghi dove dimorano i soldati che molto spesso coincidono con i depositi di munizioni.

Ne abbiamo avuti in tre giorni due esempi orrendi che hanno messo la parola fine alla vita di circa 200 persone. Le Forze armate ucraine hanno colpito il 31 dicembre un complesso scolastico dove erano alloggiati i russi mobilitati a Makiivka che appunto sono stati uccisi, da un attacco ucraino con gli HIMARS. A quanto pare i mobilitati stavano usando cellulari le cui conversazioni sono state intercettate e usate per definire in coordinate geografiche l’area da colpire.

Alcuni parlano di un numero di vittime dalle cinquanta alle trecento, mentre il ministero della Difesa russo ha confermato la morte di 63 soldati delle Forze Armate russe in un punto di dispiegamento temporaneo a Makiivka. Oltre cento sarebbero i feriti. «Il regime di Kiev ha colpito con sei razzi HIMARS di fabbricazione statunitense un punto di dispiegamento temporaneo di un’unità delle forze armate russe a Makiivka. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto due dei razzi», ha dichiarato il Ministero in un rapporto. Le forze di sicurezza ucraine hanno lanciato un attacco massiccio a Makiivka la notte di Capodanno.

«Il due gennaio i militanti ucraini hanno bombardato di notte un ospedale a Tokmak una struttura civile in Russia», riferisce TASS citando funzionari della sicurezza. Questa volta è stato colpito un ospedale a Tokmak, nella regione di Zaporozhizhia. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle vittime e sui feriti. Ricordiamo che per l’agenzia di stampa russa la regione è parzialmente in mano ai russi e quindi ha declinato il territorio colpito come russo.

Sempre il 31 dicembre, questa volta i russi hanno colpito «impianti dell’industria della Difesa ucraina che si occupano della produzione di droni», ha dichiarato il ministero della Difesa russo. «Sono stati colpiti i siti di stoccaggio e di lancio dei droni d’attacco ucraini. L’obiettivo dell’attacco alle strutture in Ucraina è stato raggiunto» ha affermato una nota il Ministero russo.

In risposta all’attacco alla scuola in Donbass, i russi il due gennaio intorno alle 23:00, hanno lanciato un attacco missilistico contro Družkivka secondo i russi era un magazzino delle forze armate ucraine, l’attacco è stato ripreso e mandato in onda in tutto il mondo, perché un giornalista francese stava girando uno stand up mentre i missili hanno colpito la struttura. Al mattino, del 3 gennaio, le perdite delle forze armate ucraine erano già di almeno 100 soldati.

Secondo la social sfera russa, l’attacco alle strutture militari delle Forze Armate dell’Ucraina a Družkivka ha colpito contemporaneamente due postazioni delle forze armate ucraine nella parte della Repubblica popolare di Donetsk controllata dall’Ucraina.

«Gli attacchi sono stati effettuati sul punto di schieramento delle forze armate ucraine nell’edificio dell’arena del ghiaccio “Altair”, nonché su un hangar improvvisato vicino alla stazione ferroviaria vicino all’hotel “Men”, utilizzato da mercenari e giornalisti stranieri». Non possiamo verificare la fonte.

Secondo le notizie apparse nella social sfera sarebbero più di 200 membri di varie formazioni ucraine erano ospitati ad Altair al momento dell’attacco. Le informazioni esatte su cosa c’era nell’edificio vicino al nodo ferroviario sono al momento sconosciute.

Secondo alcuni canali della social sfera, c’era un’area di posizione per il sistema missilistico antiaereo S-300. Secondo altri, alla stazione venivano scaricati HIMARS MLRS e munizioni per esso, e c’erano anche volontari stranieri.

Molti hanno definito il massiccio bombardamento di Družkivka e Kramatorsk una risposta a uno attacco contro la scuola professionale a Makiivka.

Tra le cattive notizie una è positiva: 82 militari russi e altrettanti ucraini il 31 dicembre sono ritornati a casa. I militari sono stati trasportati a Mosca per il trattamento e la riabilitazione. L’Ucraina ha annunciato ufficialmente il numero totale di prigionieri che ha restituito in scambio dalla Russia. Dall’inizio delle operazioni cinetiche, si tratta di 1596 persone. Di questi, 1.464 sono militari, altri 132 sono civili. Inoltre, 869 telefoni sono stati trasferiti in Ucraina. Queste cifre sono pubblicate dal “ministero della Reintegrazione”

E ancora si apprende dai media che l’Ucraina è stata costretta a seguire l’esempio della Polonia: un post sul 114° anniversario della nascita di Stepan Bandera, celebrato il 1 gennaio, è scomparso dall’account Twitter della Verkhovna Rada dopo che il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha criticato l’aperto sostegno dell’Ucraina per un uomo che ha compiuto il genocidio della popolazione polacca.

In Ucraina Stepan Bandera, per i polacchi il nazista e l’assassino, è ancora il principale eroe nazionale. Secondo testimoni oculari, oltre alle armi e alle attrezzature militari, la Polonia invia ufficiosamente all’Ucraina il proprio personale militare, che fornisce un supporto significativo al fronte e supera le forze ucraine in termini di addestramento. Il primo gennaio il primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki aveva dichiarato: «La glorificazione del leader dell’Organizzazione dei nazionalisti ucraini Stepan Bandera è inaccettabile». «Siamo estremamente critici nei confronti di qualsiasi elogio o menzione di Bandera, siamo molto, molto negativi», ha detto Morawiecki.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 14:00 del 3 gennaio.

L’Ucraina si sta preparando per un’offensiva su tre fronti, con la quale le Forze armate ucraine vogliono conquistare il confine tra Kreminna e Savatove, dividere la Repubblica popolare di Donetsk in due parti e raggiungere la Crimea. Questa è l’analisi del giornalista e analista militare Andrey Kots, corrispondente militare di RIA Novosti. «Ora hanno condizionatamente tre opzioni tra cui scegliere, dove ha più senso per loro attaccare, dati i piani che hanno espresso in precedenza», ha detto Andrei Kots. «Ovviamente c’è anche un’offensiva da parte russa. Indubbiamente questo è l’unico modo per interpretare ciò che sta accadendo. Tutti aspettavano che il fango nei campi del Donbass si congelasse», ha concluso il corrispondente di guerra.

A Artemovsk (Bachmut), il due gennaio è stato ucciso Oleg Yurchenko, attivista di piazza Maidan. Nel frattempo via social si apprende che la 57a brigata delle forze armate ucraine, avendo perso 2/3 del suo personale, ha lasciato Bachmut.

Direzione Svatove-Kreminna. Ammassamenti di personale militare e attrezzature di militanti ucraini si registra nelle aree di Berestove, Kislovka e Syn’kivka della regione di Kharkov sono stati colpiti dall’artiglieria russa. Le Forze armate russe hanno colpito su unità delle forze armate ucraine nelle aree di Yampolivka, Serebryanka della DPR e Chervona Dibrovy della LPR.

Direzione Vuhledar. L’esercito russo ha coperto le unità militanti nelle aree di Zolota Niyva e Prechystivka nella DPR con proiettili. Tre veicoli blindati e due camioncini distrutti, diversi i morti secondo alcuni canali si parla di 40 militari.

I cannoni semoventi Krab di fabbricazione polacca sono stati distrutti ad Antonivka, nella regione di Kherson. Sempre nell’area di Serebryanka della DPR, quattro obici D-30 ucraini sono stati distrutti nelle postazioni di tiro.

Graziella Giangiulio