DOMINO EVERGRANDE. A vuoto l’asta di Hong Kong per ripianare i debiti

La gara d’appalto per la vendita della sede centrale del China Evergrande Group a Hong Kong è nuovamente scaduta a causa di prezzi e condizioni insoddisfacenti. A settembre i finanziatori del China Evergrande Centre avevano nominato un curatore fallimentare per mettere in vendita l’asset con una scadenza per le offerte fissata al 31 ottobre.

Situata nel trafficato quartiere commerciale di Wan Chai, la torre per uffici ha un valore stimato tra gli 1,02 e 1,15 miliardi di dollari. Lo sviluppatore stava cercando di raccogliere fondi vendendo la struttura di 27 piani prima che venisse sequestrata, riporta AF.

La torre era stata data in pegno a fronte di un prestito di 7,6 miliardi di dollari di Hong Kong da parte di finanziatori guidati dalla filiale di Hong Kong della China Citic Bank Corp Ltd, di proprietà statale. Citic ha dichiarato che i finanziatori potrebbero rimettere in vendita l’asset quando le condizioni di mercato saranno più stabili rispetto alla seconda metà dell’anno.

Evergrande ha tentato di vendere la torre tramite gara d’appalto a luglio, ma ha raccolto solo un paio di offerte, inferiori ai 10 miliardi di dollari di Hong Kong e al prezzo di acquisto di 12,5 miliardi di dollari del 2015.

Il fallimento nel 2021 di un potenziale accordo da 1,7 miliardi di dollari per la vendita dell’edificio alla società statale cinese Yuexiu Property ha dato un duro colpo agli sforzi di Evergrande di cedere attività per ripagare i creditori dopo aver mancato i pagamenti degli interessi sulle obbligazioni offshore.

Il presidente di Evergrande, Hui Ka Yan, ha dichiarato in una lettera ai dipendenti il giorno di Capodanno che questo sarà un “anno cruciale” per il gruppo per soddisfare le consegne a domicilio agli acquirenti.

«Confido fermamente che se l’intero personale di Evergrande… svolgerà tutti i lavori in modo solido, tra cui il completamento della costruzione, la ripresa delle vendite e il ripristino delle operazioni, saremo sicuramente in grado di garantire la consegna delle case… (e) di ripagare tutti i tipi di debito e di risolvere i rischi», ha affermato Hui nella lettera.

L’azienda ha ripreso la costruzione di tutti i 732 progetti in tutto il Paese nel 2022, consegnando 301.000 case in totale, ha aggiunto. Queste cifre si confrontano con i 631 progetti e le 256.000 unità dei primi 11 mesi, secondo quanto comunicato dalla società il mese scorso.

Con un debito complessivo di oltre 300 miliardi di dollari, China Evergrande è all’origine di una crisi senza precedenti nel settore immobiliare della seconda economia mondiale. L’azienda ha faticato a rimborsare i numerosi creditori e fornitori e a portare a termine i progetti, e si sta sottoponendo a una ristrutturazione del debito.

Nel documento presentato a dicembre, il promotore immobiliare più indebitato al mondo ha dichiarato che le sue operazioni si trovano ancora ad affrontare sfide significative a causa delle sue ingenti passività.

L’incertezza sulla possibilità che le risorse per il rimborso del debito possano generare il valore previsto era notevole, e questo ha creato delle divergenze tra il gruppo e i suoi creditori sui termini del piano di ristrutturazione del debito.

Evergrande punta a ottenere l’approvazione dei creditori per le sue proposte di ristrutturazione del debito già entro la fine di febbraio, ha dichiarato la società.

Antonio Albanese