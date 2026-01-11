UGANDA. Museweni contro Wine alle presidenziali. Foto di una elezione

La prossima settimana, gli ugandesi si recheranno alle urne per scegliere se confermare un presidente in carica da 50 anni o sostenere il candidato del cambiamento. Il presidente Yoweri Museveni, 81 anni, in carica dal 1986, punta alla settima vittoria elettorale consecutiva. Il suo principale sfidante, Bobi Wine, 43 anni, ex pop star diventato politico, ha promesso una rivoluzione nella governance e riforme radicali.

La campagna elettorale è stata segnata dall’interruzione delle attività dell’opposizione, tra cui l’arresto di attivisti e l’interruzione dei raduni da parte della polizia. Con gli alti tassi di disoccupazione giovanile in un paese in cui la maggioranza della popolazione ha meno di 30 anni, l’economia è diventata una preoccupazione chiave nella campagna, riporta Bbc.

Le elezioni sono previste per giovedì 15 gennaio. I 21,6 milioni di elettori registrati parteciperanno a tre elezioni: Presidenziali – ci sono otto candidati tra cui scegliere; Parlamentari (1) – saranno eletti 353 deputati di circoscrizione; Parlamentari (2) – saranno elette 146 rappresentanti donne – una per distretto locale

È la seconda volta che due sfidanti si affrontano alle urne, con il presidente uscente che ha vinto le elezioni del 2021, segnate da accuse di brogli e repressione dell’opposizione, con il 58% dei voti rispetto al 35% di Bobi Wine.

Yoweri Museveni, capo del Movimento di Resistenza Nazionale (NRM), prese il potere con la forza per la prima volta 40 anni fa come leader di un esercito di guerriglia che si impegnava a ripristinare la democrazia dopo anni di guerra civile e la dittatura di Idi Amin. Un tempo celebrato come parte di una nuova generazione di leader africani destinati a inaugurare una nuova era democratica, le crescenti accuse di violazioni dei diritti umani e di molestie nei confronti di esponenti dell’opposizione hanno inasprito questa percezione. I critici affermano che ha governato con il pugno di ferro da quando ha preso il potere e, dopo aver ritrattato la promessa di dimettersi, è l’unico presidente che la maggior parte degli ugandesi abbia mai conosciuto.

Attualmente terzo leader più longevo in Africa, Museveni ha beneficiato di due emendamenti costituzionali – che hanno eliminato i limiti di età e di mandato – che gli hanno permesso di continuare a candidarsi. Sostiene di rimanere l’unico garante di stabilità e progresso del Paese.

Bobi Wine, esponente della Piattaforma di Unità Nazionale (NUP), il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, è ampiamente considerato il più forte dei sette candidati dell’opposizione. Soprannominato a un certo punto il “presidente del ghetto”, è visto come l’incarnazione delle aspirazioni giovanili al cambiamento e gode di un forte sostegno tra i giovani elettori urbani della classe operaia. Bobi Wine si è affermato come un serio candidato cinque anni fa, arrivando secondo e contribuendo a limitare Museveni alla quota di voti più bassa in tutte le elezioni a cui ha partecipato. Il partito NUP di Bobi Wine è diventato la più grande forza di opposizione in parlamento. Da quel voto, Bobi Wine ha continuato a subire vessazioni da parte delle forze di sicurezza.

Gli altri candidati sono Frank Bulira, Robert Kasibante, Joseph Mabirizi, Nandala Mafabi, Mugisha Muntu e Mubarak Munyagwa. L’importante figura dell’opposizione Kizza Besigye, che si è candidato contro Museveni quattro volte, non può partecipare ed è ancora in carcere con l’accusa di tradimento dopo essere stato arrestato nel vicino Kenya nel 2024. Ha negato qualsiasi illecito.

Le questioni economiche, in particolare la disoccupazione, gravano sulle menti di molti mentre si preparano al voto. Il reddito medio pro capite è aumentato lentamente ma costantemente dall’inizio della pandemia, ma non sembrano esserci abbastanza posti di lavoro per far fronte al crescente numero di giovani in cerca di lavoro.

Ci sono anche preoccupazioni per la scarsa infrastruttura e le disparità nell’accesso a un’istruzione e a un’assistenza sanitaria di qualità. Il Paese è tuttavia riuscito a evitare l’impennata del costo della vita che ha colpito così tanti altri Paesi della regione e ha portato a pressioni su chi detiene il potere. La corruzione è un’altra preoccupazione importante. L’Uganda si colloca al 140° posto su 180 paesi nell’Indice annuale di percezione della corruzione di Transparency International, con casi diffusi di corruzione e nepotismo nelle istituzioni governative.

Lo svolgimento delle elezioni in Uganda è stato spesso criticato. Questa volta i funzionari affermano che il voto sarà libero e corretto, ma gli esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito che potrebbe non essere così, citando quello che descrivono come un “clima di paura pervasivo” in Uganda.

Amnesty International ha descritto l’uso di gas lacrimogeni, spray al peperoncino, percosse e altri atti violenti nei comizi di Wine come “una brutale campagna di repressione” prima del voto.

Nonostante le smentite del governo, si teme anche, sulla base di esperienze precedenti, un’interruzione di Internet durante le elezioni, volta a impedire alle persone di verificare i risultati. Il NUP afferma di avere un’app di monitoraggio del voto che può superare questo problema utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Se tutto andrà secondo i piani, l’esito del voto presidenziale dovrebbe essere noto entro le 16:00 ora locale di sabato 17 gennaio.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/