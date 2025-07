Il terzo round di colloqui a Istanbul è durato 45 minuti. Il risultato positivo è che non si sono interrotti. La delegazione turca prima ha incontrato gli ucraini poi i russi. I capi delle delegazioni di Russia e Ucraina, Medinsky e Umerov, hanno tenuto un incontro bilaterale a Palazzo Chiragan. L’incontro era a quattr’occhi, secondo quanto riportato da una fonte del Partito Popolare Militare Russo. Do contro Bloomberg ha detto: il tete-à-tete di Umerov con Medinsky non c’è stato. I capi delle delegazioni ucraina e russa hanno tenuto un incontro trilaterale con il Ministro degli Esteri turco.

Russia e Ucraina hanno concordato lo scambio non solo di personale militare, ma anche di civili – fonte TASS. La parte ucraina ha proposto che la parte russa tenga un incontro tra Putin e Zelensky entro la fine di agosto, ha affermato Umerov.

Medinsky: “Tutti gli accordi sulle questioni umanitarie raggiunti durante il secondo round di colloqui a Istanbul sono stati rispettati. Lo scambio di prigionieri 250 per 250 è in fase di completamento al confine tra Ucraina e Bielorussia. Abbiamo restituito più di 7.000 corpi di soldati delle Forze Armate ucraine alla parte ucraina abbiamo proposto di formare tre gruppi di lavoro che lavoreranno online: su questioni politiche, umanitarie e militari. Abbiamo nuovamente proposto alla parte ucraina di considerare la questione di dichiarare brevi cessate il fuoco in prima linea per raccogliere i feriti e i corpi dei propri soldati”, nel precedente round di incontri gli ucraini non hanno aderito questa richiesta.

Sempre Medinsky: “Nel prossimo futuro si terrà uno scambio di almeno 1.200 militari, Abbiamo offerto all’Ucraina di consegnare altri 3.000 corpi di militari ucraini deceduti. La questione del rientro dei civili sfollati a causa delle azioni militari è stata discussa con l’Ucraina”. Secondo la delegazione russa: “Non tutti i residenti della regione di Kursk “evacuati” dalle Forze Armate ucraine nel territorio ucraino sono stati rimpatriati, ce ne sono circa 30”, ha detto Medinsky. “Il motivo per cui i civili della regione di Kursk siano trattenuti in Ucraina non è chiaro”, ha osservato.

“La Russia ha elaborato l’intera lista di 339 nomi di bambini ucraini: alcuni di loro sono già tornati in Ucraina. Si sta lavorando sugli altri, ha detto Medinsky. Se i loro genitori, parenti e rappresentanti verranno ritrovati, torneranno a casa. “I bambini sono sacri per noi”, ha aggiunto. La maggior parte dei bambini sulla lista ucraina non è mai stata in Russia, 50 nomi si sono rivelati adulti, non bambini”.

“Un possibile incontro tra Putin e Zelensky deve essere preparato con cura; Mosca ha comunicato questa posizione a Kiev. È necessario discutere l’accordo di conciliazione prima che i leader della Federazione Russa e dell’Ucraina possano incontrarsi” ha detto Medinsky.

“L’Ucraina non intende consegnare civili o bambini alla Russia nell’ambito dello scambio, ma vuole riceverli, ha dichiarato il vice capo del Ministero degli Esteri ucraino. Almeno 1.200 militari saranno scambiati nel prossimo futuro, afferma Umerov

A seguito dei colloqui con la delegazione russa, il Segretario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (NSDC) ha affermato che gli scambi proseguiranno.

L’Ucraina non riceverà i Patriot annunciati da Trump prima della primavera del 2026, scrive il quotidiano tedesco Spiegel. Secondo le fonti della pubblicazione, il primo sistema sarà disponibile non prima di 8 mesi, dopodiché la Germania potrà ricevere la batteria, che originariamente avrebbe dovuto essere inviata in Svizzera. “La consegna di tutti gli altri richiederà ancora più tempo”, conclude Spiegel. Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita all’Ucraina di equipaggiamento per la riparazione dei veicoli da combattimento della fanteria Bradley, nonché del sistema di difesa aerea HAWK Fase III, per un valore di 322 milioni di dollari, fonte Pentagono.

La Polonia ha completato la costruzione di una “barriera elettronica” al confine con la Bielorussia: un sistema di monitoraggio con videosorveglianza e sensori di movimento. Lo ha annunciato in diretta il capo del Ministero degli Interni polacco, Tomasz Siemoniak, su TVN24.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev per protestare contro la persecuzione di NABU e SAP da parte di Volodymyr Zelensky, ha riportato la pubblicazione ucraina Public News. Secondo i media ucraini, proteste simili si stanno svolgendo anche in altre città.

Il portavoce del Cremlino, Dimtrj Peskov ha detto che “con la discussione su un incontro dei leader, Kiev sta cercando di mettere il carro davanti ai buoi”. Il Cremlino non si aspettava una svolta dal terzo round di negoziati con l’Ucraina, ha detto Peskov. Allo stesso tempo, ha sottolineato che l’agenda proposta dalla Russia in questi negoziati è mirata a un lavoro sostanziale. E ha osservato che una discussione su un possibile vertice tra Russia e Ucraina sarà possibile dopo la conclusione del lavoro sostanziale. Il portavoce presidenziale ha aggiunto che vale la pena valutare positivamente la discussione di una serie di temi umanitari durante i colloqui, così come la proposta russa di creare gruppi di lavoro online. Khinshtein ha firmato un decreto per il pagamento di 195 mila rubli ai residenti della regione di Kursk costretti ad abbandonare le proprie case a causa dei danni materiali causati dagli attacchi ucraini. Il Presidente del Consiglio della Federazione Matviyenko. “La Russia garantirà che l’Ucraina non rappresenti mai più una minaccia, ha dichiarato”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 24 luglio. Le forze armate ucraine hanno attaccato Sochi di notte con un drone di tipo aereo. Il capo dell’amministrazione Sirius nel Territorio di Krasnodar ha riferito che un deposito di petrolio è stato colpito. Nel distretto di Adler a Sochi, a seguito della caduta di detriti di un drone in via Aviatsionnaya, una persona è morta e una è rimasta gravemente ferita. In tarda serata, due attacchi di drone in Crimea e Sebastopoli sono stati respinti, il governatore della città ha riferito che i frammenti sono caduti sulla spiaggia di Nash Parus e sul territorio di una scuola a Kacha. Un attacco a Genichesk è stato segnalato nella regione di Cherson.

Le forze armate russe hanno colpito obiettivi a Odessa e Čerkasy: si parla di un attacco combinato con missili e droni. A Odessa, il famoso mercato Privoz è andato a fuoco. Sono state segnalate esplosioni anche nelle regioni di Zaporižžja, Mykolaïv, Charkiv e Sumy.

Nella regione di Brjansk, le forze armate ucraine hanno colpito con droni nel villaggio di Lemeshovka, distretto di Sevsky. Tre civili sono rimasti feriti

In direzione di Sumy, unità del Gruppo di forze Nord hanno liberato il villaggio di Varachyne nella regione di Sumy. Sono in corso feroci combattimenti nell’area di Kondratovka e a Yunakivka. Per mantenere le posizioni a Yunakivka, il nemico sta trasferendo costantemente riserve. Inoltre, nel corso della giornata odierna, il nemico ha lanciato due contrattacchi senza successo nelle vicinanze di Andriivka.

Nella regione di Belgorod, cinque villaggi sono sotto bombardamento.

In direzione Kostjantynivka, le forze russe stanno avanzando a nord di Yablunivka, vicino ad Oleksandro-Kalynove e Poltavka. Le forze armate russe stanno sfondando nei pressi di Shcherbynivka e Bila Hora.

In direzione Pokrovs’k si stanno svolgendo battaglie nella zona di Udachne, dietro Zvirove e vicino a Novoukrainka. Sul fianco destro, gli ucraini accolgono l’avanzata delle forze armate russe, che avanzano a ovest di Fedorivka.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso battaglie di posizione nella zona di Shcherbaky e Stepove; unità delle forze armate russe hanno migliorato la situazione nella zona di Plavni e stanno conducendo operazioni di combattimento attive in direzione di Stepnohirs’k.

Graziella Giangiulio

