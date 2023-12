TAIWAN. L’Interferenza elettorale di Pechino contro l’indipendenza

Pechino ha sponsorizzato viaggi a prezzo ridotto in Cina per centinaia di politici taiwanesi in vista delle elezioni sull’isola.

Secondo fonti e documenti di Taiwan, ripresi da Reuters, questa campagna di “interferenza elettorale” ha innervosito no poco la leadership di Taipei. La presidente Tsai Ing-wen e altri funzionari di Taiwan hanno avvertito che la Cina potrebbe tentare di influenzare gli elettori verso candidati che cercano legami più stretti con Pechino alle elezioni, il che potrebbe definire le relazioni dell’isola con la Cina. Ma la portata dell’attività cinese non è stata precedentemente segnalata.

Pechino, che rivendica come propria Taiwan, ha intensificato la pressione militare e politica per costringere l’isola ad accettare la propria sovranità, definisce le elezioni presidenziali e legislative del 13 gennaio come una scelta tra “pace e guerra”, definendo il partito al potere come dei separatisti pericolosi e esortando i taiwanesi a fare la “scelta giusta”.

La legge taiwanese vieta alle campagne elettorali di ricevere denaro da “forze ostili esterne”, inclusa la Cina, e i pubblici ministeri nel sud di Taiwan questa settimana hanno affermato che stavano indagando su 22 persone, tra cui politici di base, per potenziali violazioni delle leggi elettorali e di sicurezza.

In tutta Taiwan le agenzie di sicurezza stanno esaminando più di 400 visite in Cina nell’ultimo mese, la maggior parte guidate da opinion leader locali come capi distretto e capi villaggio. Le agenzie ritengono che i viaggi, con alloggio, trasporto e pasti scontati, siano stati sovvenzionati da unità dell’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan.

Le persone che intraprendono questi viaggi in genere pagano il proprio biglietto aereo, ma altre spese sono offerte dalle autorità cinesi, hanno detto i funzionari di Taipei.

«Le interferenze elettorali sono iniziate sotto il nome di tour di gruppo»; Pechino sta prendendo di mira politici cruciali per i sistemi amministrativi dell’isola che svolgono un ruolo chiave nel plasmare l’opinione pubblica. Più di 300 capi distretto o capi villaggio della popolosa Taiwan centrale hanno partecipato a viaggi di questo tipo in Cina negli ultimi mesi.

Più di 20 capi distretto di un distretto della capitale Taipei hanno partecipato a un viaggio sponsorizzato dalla Cina a Shanghai con le loro famiglie a settembre, mentre più di 10 persone di un’associazione di politici locali nella vicina città di Nuova Taipei si sono unite a un viaggio questa settimana.

Il numero dei cittadini del distretto di Taipei è “aumentato in modo significativo” rispetto alle elezioni di quattro anni fa e le registrazioni sono state “abbastanza entusiastiche”, afferma il rapporto della sicurezza; “Alcuni capi distrettuali sono diventati il punto di contatto a Taiwan per alcune unità cinesi”.

Finora quest’anno, più di 1.000 capi distretto o capi villaggio hanno preso parte a questi viaggi; la Cina starebbe prendendo di mira i distretti elettorali dove era forte il sostegno ai candidati che lottavano per legami più stretti con la Cina.

Nell’indagine condotta nella città meridionale di Kaohsiung, i pubblici ministeri hanno affermato di ritenere che i cinque viaggi da lì fossero stati interamente finanziati dall’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan. I funzionari cinesi avrebbero chiesto ai partecipanti di sostenere alcuni partiti politici e di “opporsi all’indipendenza di Taiwan”, hanno affermato i pubblici ministeri in una nota.

Taiwan ha sospeso i tour di gruppo in Cina tramite agenzie di viaggio dopo la pandemia, ma non ci sono restrizioni per le visite individuali. Il recente controllo del governo ha spinto alcuni politici a essere più discreti riguardo a tali viaggi, con alcuni accordi presi separatamente, per poi riunirsi in Cina.

Lucia Giannini

