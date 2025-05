TAIWAN. 500 militari USA contro l’invasione cinese. L’intelligence USA avverte: la minaccia è reale

La rivelazione di Washington secondo cui circa 500 militari statunitensi sono di stanza a Taiwan segnala un sostegno difensivo più aperto e consistente per l’isola, una svolta rispetto a una partnership precedentemente discreta che, secondo gli analisti, sta apertamente mettendo alla prova le linee rosse di Pechino.

La rivelazione, fatta il 15 maggio dal contrammiraglio in pensione della Marina statunitense Mark Montgomery durante una testimonianza al Congresso, è stata la prima ammissione ufficiale di una presenza militare americana così consistente sull’isola autonoma, riporta SCMP.

Esperti taiwanesi affermano che il numero si riferisce al personale addetto all’addestramento. Supera inoltre di gran lunga i 41 militari precedentemente noti, confermati in un rapporto del Congresso statunitense un anno prima.

Secondo Stars and Stripes, Mark Montgomery, intervenendo il 15 maggio davanti alla Commissione Speciale della Camera sulla Competizione Strategica tra Stati Uniti e Partito Comunista Cinese, ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero raddoppiare questo numero per aiutare Taiwan a costruire “una vera forza di contro-intervento”. “Dobbiamo assolutamente rafforzare la squadra di addestramento congiunta a Taiwan”, ha dichiarato ai legislatori, secondo una trascrizione del suo intervento pubblicata sul sito web della commissione. Montgomery non ha specificato se il personale sia composto da truppe in servizio attivo, riservisti o appaltatori civili. “Dovrebbero essere mille”, ha detto. “Se intendiamo fornire loro miliardi di dollari di assistenza, vendere loro equipaggiamento statunitense per decine di miliardi di dollari, è logico che saremo lì ad addestrarci e lavorare”.

La presenza di personale militare statunitense a Taiwan è stata confermata per la prima volta dall’allora presidente Tsai Ing-wen in un’intervista alla CNN dell’ottobre 2021. All’epoca, la descrisse come un “numero limitato”. Un rapporto del Congressional Research Service del maggio 2024 elencava solo 41 militari statunitensi presenti a Taiwan al dicembre 2023.

Il 12 maggio, i media locali hanno riportato una pietra miliare significativa nella cooperazione bilaterale in materia di difesa, quando le truppe taiwanesi hanno lanciato per la prima volta i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS) forniti dagli Stati Uniti durante un’esercitazione costiera presso la base di Jiupeng, nel sud di Taiwan.

Il 58° Comando di Artiglieria ha lanciato 33 razzi da 11 lanciatori nell’Oceano Pacifico, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale taiwanese Central News Agency. Tecnici della Lockheed Martin, il produttore statunitense del sistema, hanno assistito al test, ha affermato il colonnello Ho Chih-chung, vice comandante dell’unità.

Un rapporto dell’intelligence statunitense avverte che la Cina potrebbe impadronirsi delle isole minori periferiche di Taiwan come tattica per intimidire il governo di Taipei, riporta The Independent.

Il rapporto della DIA non prevede un’invasione totale di Taiwan nel 2025, ma avverte che le forze dell’Esercito Popolare cinese di Liberazione potrebbero intensificare gli attacchi contro gli avamposti minori dell’isola.

“La Cina dispone di una varietà di opzioni militari per costringere Taiwan, tra cui l’aumento della frequenza e della portata delle operazioni di presenza militare cinese, blocchi aerei e marittimi, l’impadronimento delle isole minori periferiche di Taiwan, attacchi congiunti con potenza di fuoco e un’invasione anfibia su vasta scala di Taiwan”, ha affermato l’agenzia statunitense.

Ha aggiunto: “La Cina sembra disposta a rinviare l’occupazione di Taiwan con la forza, purché ritenga che l’unificazione possa essere negoziata, che i costi dell’imposizione dell’unificazione continuino a superare i benefici e che i limiti dichiarati non siano stati superati da Taiwan o dai suoi partner e alleati”.

Il rapporto dell’intelligence statunitense ha anche avvertito che Pechino continuerà a terrorizzare Taiwan con la sua “campagna di pressione diplomatica, informativa, militare ed economica” per raggiungere il suo obiettivo a lungo termine di “riunificazione”.

La Cina metterà inoltre alla prova l’impegno degli Stati Uniti nella difesa di Taiwan, ha affermato l’agenzia di difesa. Sebbene Taiwan e gli Stati Uniti non abbiano trattati militari formali né legami diplomatici, ci si aspetterebbe che Washington rispondesse a qualsiasi attacco cinese contro Taiwan e utilizzasse Guam come base per tali operazioni.

La presenza di personale americano servirebbe proprio in questa ipotesi.

Antonio Albanese

