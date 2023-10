STATI UNITI. L’ariete elettorale di Trump: i suoi processi

Le apparizioni in tribunale di Donald Trump sono la chiave di volta della sua campagna elettorale.

Il 2 ottobre, l’ex presidente e favorito tra i Repubblicani è tornato a New York per l’apertura di un processo per frode civile che lo accusa di aver gonfiato il valore delle sue attività.

Trump ha colto l’occasione per creare uno spettacolo mediatico che gli ha assicurato i riflettori: si è presentato come una vittima di un sistema giudiziario politicizzato, un atteggiamento che lo ha aiutato a emergere come leader indiscusso delle primarie repubblicane del 2024.

La scena era molto simile a quella che si è ripetuta più e più volte dalla primavera 2023. L’apparizione ha dimostrato quanto abilmente Trump abbia sfruttato i suoi problemi legali a beneficio della sua campagna elettorale: «È una truffa, è una farsa», ha detto, «È una caccia alle streghe e una vergogna», riporta AP.

La sua posizione di favorito nelle primarie repubblicane è nata dallo spettacolo mediatico delle incriminazioni e lo ha aiutato a raccogliere milioni di dollari.

Alla fine della giornata, Trump è uscito dall’aula sostenendo di aver ottenuto una vittoria, indicando i commenti che secondo lui mostravano che il giudice si era schierato dalla parte della difesa secondo cui la maggior parte delle accuse della causa erano risalenti a troppo tempo fa per essere prese in considerazione. Trump si è lamentato del fatto che «gli piacerebbe fare una campagna invece di fare questo».

«Questo processo è per la politica», ha detto. «Ora, per loro ha avuto molto successo perché mi hanno tolto dalla campagna elettorale perché sono stato seduto in un tribunale tutto il giorno invece di essere in Iowa, New Hampshire, Carolina del Sud o in molti altri posti in cui potevo essere.»

Questa sarà la realtà della sua campagna andando avanti mentre alternerà le visite negli stati con voto anticipato e nelle aule di tribunale, inclusa la testimonianza più tardi nel processo civile di New York. E a seguire tutti gli altri casi, uno spettacolo nello spettacolo elettorale statunitense.

In un post sui suoi social media, Trump ha detto che vorrebbe comparire in tribunale «per combattere per il mio nome e reputazione.» «Voglio guardare io stesso questa caccia alle streghe», ha detto ai giornalisti. «Sono anni che sto subendo una caccia alle streghe, ma ora la situazione sta davvero diventando sporca», ha detto Trump.

Luigi Medici