UCRAINA. Nessun nordcoreano nello scambio dei prigionieri con Mosca 

I due soldati nordcoreani catturati che combattevano con la Russia nella guerra contro l’Ucraina non erano tra i 1.000 prigionieri di guerra recentemente rimpatriati dall’Ucraina in Russia su richiesta di Seul, ha dichiarato un parlamentare sudcoreano.

I soldati, identificati come Ri e Baek, facevano parte degli oltre 12.000 soldati nordcoreani schierati nella regione russa di Kursk per combattere l’Ucraina, che ha occupato parti della regione con una controffensiva ad agosto. I due sono stati catturati a gennaio e da allora sono in prigionia a Kiev, riporta RFA.

“Ho confermato tramite una fonte ucraina che Ri e Baek, ex soldati nordcoreani catturati dalle forze ucraine, sono stati esclusi dalla recente lista di prigionieri da scambiare”, ha dichiarato Yu Yong-weon, membro del Partito del Potere Popolare (Kungminŭihim) al potere in Corea del Sud.

Russia e Ucraina hanno concordato uno scambio di prigionieri di 1.000 detenuti ciascuno durante i negoziati a Istanbul, in Turchia, il 16 maggio. Dal 23 maggio, hanno scambiato circa 300 prigionieri al giorno per tre giorni.

“Un’altra fonte ha affermato che la loro esclusione dallo scambio è avvenuta in risposta a una richiesta del governo sudcoreano, che il governo ucraino ha onorato”, ha dichiarato Yu; ”Vi prego di fare ogni sforzo diplomatico per garantire che possano mettere piede sul suolo libero della Corea del Sud”.

Yu ha visitato l’Ucraina a febbraio e ha incontrato i due prigionieri quando Ri ha espresso il desiderio di disertare in Corea del Sud.

Legalmente, la Corea del Sud riconosce tutti i nordcoreani come cittadini in base alla sua costituzione. Ciò significa che qualsiasi nordcoreano, compresi i prigionieri di guerra, ha diritto alla nazionalità sudcoreana al momento dell’arrivo.

Il ministero degli Esteri sudcoreano ha affermato di aver espresso il principio fondamentale che avrebbe accettato qualsiasi soldato nordcoreano che chiedesse di entrare in Corea del Sud e di aver trasmesso questa posizione alla controparte ucraina.

Il Servizio Nazionale di Intelligence, o NIS, la principale agenzia di spionaggio sudcoreana, ha riferito ad aprile che tra le truppe nordcoreane schierate in Russia si sono verificate un totale di 4.700 vittime, di cui 600 morti. Il NIS ha stimato che la Corea del Nord abbia schierato un totale di 15.000 truppe in Russia in due distinti schieramenti.

Il NIS ha inoltre osservato che le forze nordcoreane hanno mostrato un significativo miglioramento nella capacità di combattimento, poiché la loro iniziale inesperienza è diminuita e hanno acquisito maggiore familiarità con nuovi equipaggiamenti come i droni. Tuttavia, il dispiegamento prolungato avrebbe portato a “problemi comportamentali” tra le truppe, tra cui eccessivo consumo di alcol e furti.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/