SOCIAL MEDIA. TikTok ha un alleato alla Casa Bianca: Donald Trump

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di sospendere l’attuazione di una legge che potrebbe portare al divieto dell’app cinese TikTok. La sospensione darebbe all’Amministrazione Trump il tempo di perseguire una “risoluzione politica” alla questione, ha detto un avvocato alla Corte Suprema.

La legge, firmata dal presidente uscente Joe Biden, ha dato alla società madre cinese di TikTok tempo fino al 19 gennaio per cedere TikTok negli Stati Uniti o affrontare il divieto dell’app per problemi di sicurezza nazionale, riprota AF. TikTok e ByteDance, che ribadiscono la sicurezza dei dati in loro possesso, hanno chiesto alla Corte Suprema di annullare la legge. Le discussioni sul caso dovrebbero iniziare il 10 gennaio.

Trump, nel frattempo, ha mantenuto il suo sostegno a TikTok sin dalla sua campagna pre-elettorale, con l’app che lo ha aiutato ad accumulare un’ondata di giovani sostenitori. La scorsa settimana, Trump ha affermato che potrebbe valere la pena mantenere TikTok negli Stati Uniti per almeno un po’.

Il suo avvocato, nonché candidato a procuratore generale degli Stati Uniti, D John Sauer ha ribadito tali commenti alla Corte Suprema: ”Il presidente Trump non prende posizione sui meriti sottostanti di questa controversia”, ha affermato Sauer.

“Invece, chiede rispettosamente alla Corte di considerare di sospendere la scadenza della legge per il disinvestimento del 19 gennaio 2025, mentre considera i meriti di questo caso, consentendo così alla nuova amministrazione del presidente Trump l’opportunità di perseguire una risoluzione politica delle questioni in discussione nel caso”, ha aggiunto.

Il supporto di Trump a TikTok è un’inversione di tendenza rispetto al 2020, quando cercò di bloccare l’app negli Stati Uniti e di forzarne la vendita ad aziende americane a causa della sua proprietà cinese. Questa sterzata dimostra il notevole sforzo compiuto da TikTok per fare breccia su Trump e il suo team durante la campagna presidenziale.

All’inizio di questo mese, l’Ad di TikTok Shou Zi Chew ha incontrato Trump nel suo club di Mar-a-Lago, poche ore dopo che il presidente eletto aveva fatto dichiarazioni sull’app. cinese. Il presidente eletto ha anche affermato di aver ricevuto miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma di social media durante la sua campagna presidenziale.

TikTok ha oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti. Se la Corte Suprema non si pronuncerà a suo favore e non si verificherà alcun disinvestimento, l’app potrebbe essere effettivamente vietata negli Stati Uniti un giorno prima che Trump entri in carica.

L’app ha anche affermato in precedenza che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha travisato i suoi legami con la Cina. Afferma che il suo motore di raccomandazione dei contenuti e i dati degli utenti sono archiviati negli Stati Uniti su server cloud gestiti da Oracle e che le decisioni di moderazione dei contenuti che riguardano gli utenti statunitensi vengono prese anche negli Stati Uniti.

Ha sostenuto che il governo degli Stati Uniti lo sta espressamente prendendo di mira, anche se la legge va contro le leggi sulla libertà di parola del paese. I sostenitori della libertà di parola hanno ribadito tali preoccupazioni in un deposito separato alla Corte Suprema venerdì scorso. La legge disinvest-or-ban minaccia di limitare l’accesso degli americani ai media stranieri in violazione del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, hanno affermato.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/