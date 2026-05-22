Commenti molto duri dal Segretario della NATO Marke Rutte in riferimento alle esercitazioni con armi nucleari in Bielorussia: “Se la Russia o la Bielorussia usassero armi nucleari, la reazione sarebbe devastante. Stiamo seguendo queste esercitazioni, stiamo monitorando ciò che sta accadendo”.

In risposta il ministero della Difesa russo ha riferito che “le testate nucleari sono state consegnate ai depositi della brigata missilistica in Bielorussia. Questo avviene nell’ambito di esercitazioni militari in cui le forze armate bielorusse stanno testando l’equipaggiamento per i vettori missilistici, il dispiegamento clandestino di unità e la preparazione ai lanci”. Il Ministero della Difesa russo ha mostrato un video del lancio di un missile balistico aereo 9-C-7760 con parte da combattimento speciale da parte di un caccia MiG-31I.

A stemperare gli animi il Ministro per gli Affari Esteri russo, Sergey Lavrov: “La Russia non impiega alcuni mezzi nella zona di operazioni militari speciali, poiché non vuole “causare danni eccessivi al territorio”. Secondo Lavrov, lì “vivono, in generale, i nostri concittadini”.

Secondo la la Commissione europea il conflitto in Ucraina continuerà nel 2026 e nel 2027, lo riporta TASS

Londra a partire dal 20 maggio ha introdotto il divieto di trasporto via mare di gas naturale liquefatto (GNL) russo, Keir Starmer, intervenendo in Parlamento, come riportato da The Independent. “Le sanzioni vengono introdotte gradualmente, proprio come i precedenti regimi sanzionatori, esattamente come ha fatto il governo precedente e come faremo noi. Altri Paesi hanno agito esattamente allo stesso modo”, ha affermato Starmer. Il primo Ministro ha accusato la leader conservatrice Kemi Badenok di “fraintendere e distorcere” la posizione del governo. Ha sottolineato che le nuove licenze petrolifere russe rilasciate ieri fanno parte di un nuovo pacchetto di sanzioni. “Nessuna delle sanzioni esistenti viene revocata in alcun modo”, ha ribadito Starmer.

Inoltre si apprende dai media inglesi che due caccia russi hanno intercettato “ripetutamente e pericolosamente” un aereo da ricognizione britannico sul Mar Nero, riporta il Ministero della Difesa del Regno Unito.

Un altro volo, in accordo con le autorità norvegesi, sulla tratta Rzeszów (EPRZ) – Colonia (EDDK) è stato effettuato il 20 sera da un aereo ospedale speciale Boeing 737-783 della compagnia aerea SAS, numero di volo LN-RPJ (SAS 7182).

Si apprende da fonti lituane che i servizi lituani sono alla ricerca di un drone, motivo per cui il 19 maggio è stato dichiarato lo stato di allerta a Vilnius. Più di 100 militari, oltre a un elicottero, sono stati coinvolti nelle ricerche. È previsto anche di intervistare i residenti locali che potrebbero aver visto il drone in volo.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto di concedere all’Ucraina lo status di “membro associato” dell’UE senza diritto di voto. Tale misura è proposta per il periodo del processo di piena adesione di Kiev all’Unione Europea. Si presume che questo status consentirà ai rappresentanti ucraini di partecipare ufficialmente ai vertici del blocco, nonché alle riunioni della Commissione europea e del Parlamento europeo. L’iniziativa è delineata nella lettera di Merz alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio europeo António Costa.

Ivan Nagornyak, responsabile dell’integrazione europea di EasyBusiness ha spiegato che: “L’adesione dell’Ucraina all’UE fa parte di una strategia vincente in tempo di guerra”. Sta iniziando un meticoloso lavoro politico tra l’Ucraina, gli Stati membri dell’UE e le istituzioni europee, il che significa che è necessario mantenere l’attenzione sull’integrazione e la riforma europea. “Nel 2025 è stato pubblicato l’Eurobarometro, il sondaggio ufficiale della Commissione europea su come determinate riforme, in particolare la politica di allargamento, vengono percepite negli Stati membri. “Ricordo che, in generale, l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea è sostenuta dal 52% dei cittadini dell’UE, secondo questo sondaggio. Ma analizzando più a fondo questi dati, vediamo che nei 27 Stati membri dell’UE, 10 mostrano un livello di sostegno inferiore al 50%. Tra questi figurano anche Stati grandi e influenti come la Germania e la Francia, nonché, ad esempio, la Repubblica Ceca. Nella Repubblica Ceca, in generale, solo il 28% della popolazione è favorevole all’adesione dell’Ucraina all’UE, a condizione che i criteri di adesione siano pienamente soddisfatti”, ha osservato Nagornyak.

Secondo il presidente serbo Aleksandar Vučić, “l’iniziativa della leadership dell’Unione Europea di avviare colloqui con la Russia sul conflitto in Ucraina potrebbe ostacolare gli sforzi di pace degli Stati Uniti e modificare le relazioni tra la Federazione Russa, l’UE e gli Stati Uniti”.

Si intensificano le pressioni militari russe sulla zona delle regioni del Donbas. Secondo Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, “la Russia ha cinque scenari per l’espansione della guerra attraverso l’Ucraina settentrionale: le nostre forze nella direzione Chernihiv-Kiev saranno aumentate”, secondo i risultati di Bet Ha il premier avrebbe inoltre incaricato il Ministero degli Esteri ucraino di preparare ulteriori misure diplomatiche sulla Bielorussia, che la Russia potrebbe utilizzare per estendere la guerra.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Servizio di Intelligence Estera dell’Ucraina: “La Russia pianifica di destabilizzare la situazione in Ucraina e indebolire il suo sostegno” non hanno spiegato come ciò sta accadendo.

Nel frattempo nella regione di Dnipropetrovs’k distretto di Chapli è stata annunciata l’evacuazione obbligatoria dei residenti dei distretti di Chapli e Shevchenkivskyi – la popolazione è invitata ad evacuare con urgenza – secondo quanto riportato dalle comunità locali. Normalmente questo avviene per dare modo ai militari di fortificare le aree e combattere le truppe russe in arrivo o per mettere truppe il più vicino alla linea fronte. A confermare tale ipotesi, l’innalzamento delle misure di sicurezza rafforzate introdotte nelle regioni settentrionali dell’Ucraina. In particolare, l’SBU e le Forze di Difesa stanno conducendo attività antisovversive su larga scala nelle regioni di Chernihiv, Kiev, Žytomyr, Volinia e Rivne, in territori vicini ai confini con Russia e Bielorussia.

Due nuove unità di combattimento sono state formate in Ucraina, la 167ª e la 50ª brigata meccanizzata, “nonostante la carenza di personale in altre duecento brigate”. Un ufficiale – sula social sfera – si è lamentato del fatto che i militari della sua unità venissero prelevati per ordine e trasferiti alla brigata appena creata: “Ora la 167ª [brigata] è in fase di formazione sotto il comando di Syrsky e vi vengono trasferiti quanti più uomini possibile. Abbiamo una brigata che ha ricevuto un ordine e i militari vengono prelevati. La cosa più offensiva è che si formano unità, si accumulano forze, si addestrano uomini e poi tutto può andare a rotoli”.

La riorganizzazione militare potrebbe essere rivolta per cercare di bloccare l’avanzata russa a Sumy o Charkiv. Secondo Taras Karpyak, rappresentante dell’VIII Corpo delle Forze Aviotrasportate: “Le forze armate russe stanno pianificando di conquistare Sumy o Kharkiv: stanno già esercitando una forte pressione in quella direzione”.

Dalla Russia arriva la conferma che l’esercito russo ha iniziato a colpire obiettivi sull’autostrada del distretto di Charkiv per bloccare la logistica ucraina.

In materia finanziaria si apprende che le riserve auree della Banca Centrale della Federazione Russa sono scese ai valori di febbraio 2022. Secondo i dati della Banca di Russia analizzati da RIA Novosti, le riserve auree della Banca Centrale della Federazione Russa ad aprile sono scese a 73,9 milioni di once troy. Le riserve auree della Banca Centrale della Federazione Russa sono diminuite per il quarto mese consecutivo. A gennaio sono diminuite di 300 mila once troy, a febbraio di altre 200 mila e della stessa quantità a marzo e aprile. Di conseguenza, al 1° maggio le riserve auree della Banca Centrale ammontavano a 73,9 milioni di once troy, la stessa quantità di febbraio 2022. La Russia rimane il sesto paese al mondo per riserve auree, dopo Stati Uniti, Germania, Italia, Francia, Cina.

Il consiglio di amministrazione di Gazprom ha raccomandato di non distribuire dividendi alla fine del 2025, ha dichiarato la società.

Infine continuano le tensioni tra Armenia e Federazione russa a spiegarlo il Vice Ministro degli Affari Esteri russo Mikhail Galuzin: “È impossibile essere membri dell’UE e dell’UEE allo stesso tempo, è impossibile ballare a due matrimoni in Armenia; L’atteggiamento della Federazione Russa nei confronti dei cittadini armeni non è cambiato, il popolo armeno è un popolo fraterno; Ingannare l’Armenia per farla entrare nell’UE è uno slogan populista, le stesse tattiche sono state applicate nei confronti dell’Ucraina e della Moldavia; A Mosca non possono accettare la linea che la leadership armena sta perseguendo riguardo all’adesione all’UEE; Un gruppo di rappresentanti dell’UE è presente oggi in Armenia e si sta intromettendo negli affari interni del paese” . Ha chiosato Galuzin. La Federazione Russa ha ricevuto dall’Armenia una comunicazione ufficiale dell’assenza di Pashinyan alla riunione dei leader dell’UEE; la Repubblica sarà rappresentata dal vice primo ministro Grigoryan, ha dichiarato Maria Zakharova.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 21 maggio. Durante la notte, le forze ucraine hanno attaccato la Crimea con droni, inclusi aerei da combattimento. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che 167 droni ucraini sono stati abbattuti durante la giornata (il Il Governatore della Regione di Samara: “Le Forze Armate ucraine stanno attaccando Syzran con i droni”. La raffineria di petrolio di Syzran è stata bersaglio di un massiccio attacco. Quasi una dozzina di droni sono stati abbattuti durante un tentativo di attacco, ma un paio sono sicuramente riusciti a penetrare le difese e ora c’è un incendio nell’area della raffineria.

Le Forze Armate russe hanno colpito Kryvyj Rih, Charkiv, Zaporizhzhia, Sumy e Kramators’k.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato con un drone FPV nel villaggio di Suzemka, ferendo una persona.

Nella regione di Belgorod, cinque feriti in due diversi attacchi di droni. Numerosi inoltre gli insediamenti colpiti da raid delle forze armate ucraine, con danni a case e linee elettriche.

Nel settore di Charkiv, le forze armate russe stanno attaccando le forze ucraine vicino ai villaggi di Belyi Kolodez’, Izbyts’ke, Ryasne e Starytsya nella regione di Charkiv.

A Kupjans’k non sono stati segnalati cambiamenti significativi. Più a sud, i combattimenti continuano per espandere la nostra zona di controllo vicino a Kup’yans’k-Vuzlovyi, nei pressi di Kurilovka e Kivsharivka.

A Liman, proseguono i combattimenti urbani e le forze armate ucraine contrattaccano.

In direzione di Slavyansk, le forze russe sono concentrate principalmente nell’area di Rai-Oleksandrivka. Tuttavia, si segnala un’intensificazione dei combattimenti più a sud, vicino a Tikhonovka e Oleksandrivka: le forze russe stanno cercando di esaurire le difese ucraine.

Nei pressi di Kostjantynivka, si registra un notevole aumento degli sforzi delle forze russe sui fianchi: vicino a Illinivka e Novodmytrivka. I combattimenti continuano intensi.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Est opera a nord-ovest del villaggio di Oleksandrohrad, combattendo nell’area boschiva oltre il fiume Volchya in direzione di Lisne.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso combattimenti vicino a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Le forze armate ucraine stanno intensificando i loro sforzi in questa direzione. Gli ucraini stanno sfruttando attivamente il cielo notturno della regione per far volare i suoi droni verso sud e verso est. Il Ministero della Difesa russo non pubblica il numero di droni abbattuti in questa zona, come in tutte le regioni recentemente dichiarate zone di conflitto, il che non significa che non ci siano abbattimenti.

Nell’oblast di Cherson, è stato segnalato un uomo ferito a Oleshky a seguito di un attacco delle forze armate ucraine. Numerosi insediamenti sono sotto attacco. Le forze armate russe stanno rispondendo distruggendo obiettivi a Kherson al di là del Dnepr.

Graziella Giangiulio

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