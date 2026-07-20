INDIA. Finalmente il Partito degli Scarafaggi incontra il governo Modi

Il 20 luglio, a Nuova Delhi, la polizia antisommossa indiana ha caricato con i manganelli i manifestanti che cercavano di marciare verso il Parlamento, intensificando la protesta contro le irregolarità riscontrate negli esami di Stato.

Secondo AFP, i manifestanti si sono dati alla fuga mentre la polizia in tenuta antisommossa blu li caricava vicino al luogo della protesta: Migliaia di manifestanti hanno iniziato a radunarsi dalle prime ore di lunedì, sfidando la pioggia monsonica e le barricate della polizia erette lungo le strade che conducono al luogo della protesta.

I manifestanti chiedono le dimissioni del Ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan per le irregolarità, tra cui la fuga di notizie sui quesiti d’esame e problemi tecnici.

Due membri del movimento sono in viaggio per incontrare un ministro del governo del Primo Ministro Narendra Modi, ha dichiarato il portavoce del partito, Saurav Das, in un post su X lunedì: ”Il governo si è reso disponibile per un colloquio stamattina. Le nostre richieste sono chiare. I giovani si sono riuniti in gran numero”, ha affermato.

La protesta arriva dopo che il noto attivista Sonam Wangchuk è stato ricoverato in ospedale sabato, ponendo fine bruscamente al suo sciopero della fame di 20 giorni a sostegno dei giovani e del movimento satirico Cockroach Janta Party (CJP).

Reuters riporta che il partito è nato a maggio 2026 dopo che il presidente della Corte Suprema ha paragonato alcuni giovani disoccupati a “scarafaggi” durante un’udienza non correlata.

Da allora, il CJP ha conquistato milioni di follower sui social media, intercettando la rabbia diffusa nei confronti del sistema scolastico e della disoccupazione. Il movimento è considerato una delle maggiori sfide per Narendra Modi da quando ha vinto il suo terzo mandato nel 2024.

“Primo Ministro @narendramodi, dica alla sua polizia di non intervenire”, ha scritto il Presidente della Corte Suprema in un post su X lunedì. “Siamo una democrazia, nel caso in cui se ne fosse dimenticato. Il mondo intero sta guardando mentre cerca di reprimere una protesta democratica e pacifica”, riporta France 24.

Nonostante la rapida crescita economica, milioni di persone nella nazione più popolosa del mondo faticano ancora a trovare un lavoro stabile e ben retribuito, alimentando il malcontento. Circa 2,2 milioni di aspiranti studenti di medicina hanno sostenuto un nuovo esame sotto stretta sorveglianza il mese scorso, dopo che la prova precedente era stata annullata a seguito di una fuga di notizie sul questionario che aveva scatenato un’ondata di indignazione.

Questo si è aggiunto a un altro scandalo relativo al sistema di valutazione online dei test sostenuti da quasi due milioni di studenti delle scuole superiori. Lunedì, in alcune zone del centro di Nuova Delhi, la connessione internet è stata interrotta, con la polizia che ha dichiarato che i manifestanti non avevano ottenuto l’autorizzazione per protestare. “Chiunque violi questi provvedimenti restrittivi sarà perseguito penalmente”, ha affermato la polizia di Delhi in un comunicato.

Modi, in un discorso pubblico prima dell’inizio della sessione parlamentare estiva, non ha fatto alcun riferimento ai manifestanti. Ma Mallikarjun Kharge, un importante esponente del partito di opposizione del Congresso, ha sollevato la questione alla Camera alta: ”Migliaia di studenti si sono radunati a Jantar Mantar. Il governo sta cercando di usare la forza, reprimere le voci e disperderli”, ha affermato. All’interno della Camera bassa, i banchi dell’opposizione hanno scandito slogan chiedendo le dimissioni del ministro dell’Istruzione e giustizia per gli studenti.

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Luigi Medici