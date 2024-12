PARAGUAY. La via della cocaina passa per l’autostrada fluviale Paraguay-Paranà

La via d’acqua Paraguay-Paraná, che ogni anno incanala miriadi di tonnellate di merci, è uno dei principali passaggi di spedizioni di cocaina dirette tra l’altro verso Amburgo e Anversa.

Come riportano il Washington Post e MercoPress, l’area si estende per oltre 3.300 chilometri, collegando almeno 150 porti in cinque paesi. È probabilmente la rotta commerciale fluviale più importante del continente.

Nel 1992, Brasile, Bolivia, Paraguay, Argentina e Uruguay hanno concordato di utilizzare i due fiumi naturali che si incontrano al confine tra Argentina e Paraguay come via di transito per le merci e di dragarli per consentire il traffico di chiatte commerciali da e per l’Oceano Atlantico. Questa rotta commerciale ora includerebbe la droga dalle piste di atterraggio in Bolivia al Paraguay e poi al Rio della Plata. Tra il 2010 e il 2021, i sequestri di cocaina collegati alla via d’acqua Paraguay-Paraná sono aumentati di cinque volte, ha scoperto l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

Il Paraguay, uno dei principali esportatori mondiali di soia, carne di manzo e zucchero biologico, possiede la terza flotta di imbarcazioni fluviali più grande al mondo, dopo Stati Uniti e Cina. Nonostante le nuove tecnologie di rilevamento, i trafficanti di droga continuano a trovare modi per eludere i controlli mescolando cocaina con liquidi, polveri e altri materiali.

“Il Paraguay, a differenza dei suoi vicini, non ha praticamente radar aerei. Questo rende facile per i trafficanti in Bolivia trasportare droga, cocaina prodotta in Colombia, Perù o Bolivia, su piste di atterraggio illegali nella parte settentrionale del Paraguay, una delle aree meno abitate del continente”, sottolinea il Washington Post.

All’inizio di dicembre 2024, l’agenzia antidroga del Paraguay Senad ha annunciato la sospensione della cooperazione con la DEA degli Stati Uniti e ha fatto marcia indietro, aggiungendo confusione sulla questione. La decisione di Asunción mirava a proteggere i politici paraguaiani di alto livello, secondo il giornale Usa.

Il porto argentino di Rosario è abbastanza profondo per le navi dirette all’oceano, quindi le chiatte più piccole devono trasferire il loro carico lì o più a sud prima di raggiungere l’Atlantico. Rosario è diventato un hub per le spedizioni di cocaina fino all’Australia.

Nell’agosto 2022, le autorità hanno sequestrato più di 1,5 tonnellate di cocaina in un magazzino di Rosario. La città è anche una delle più violente in Argentina, sebbene le cose siano più calme sotto il presidente libertario Javier Milei, che ha schierato lì forze federali extra.

Rosario è nota da decenni come “La Chicago argentina”. Innanzitutto perché è dove opera la Borsa del grano e poi per il suo tasso di criminalità.

Lucia Giannini

