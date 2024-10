UKRAINERUSSIAWAR. Selydove attaccata da quattro punti. Chiuse vie di rifornimento per Pokrovs’k. Bandiere nord coreane a Tsukuryne

Il presidente della commissione intelligence della Camera degli Stati Uniti, Mike Turner, ha inviato una lettera a Biden chiedendogli di informare la commissione sull’uso dei nordcoreani da parte della Russia in Ucraina. Dice che questa dovrebbe essere una linea rossa per gli Stati Uniti. Non spiega perché, ma in base alla definizione di “linea rossa”, sembra essere una tacita ammissione che ogni soldato nordcoreano è una sorta di super-soldato con armi di distruzione di massa.

Il 18 di ottobre, Biden, Scholz, Starmer e Macron si sono impegnati a rafforzare il sostegno all’Ucraina durante un incontro a Berlino. Durante l’incontro, Biden ha sottolineato l’importanza di sostenere l’Ucraina, dato l’avvicinarsi dell’inverno. “Mentre l’Ucraina affronta un inverno difficile, dobbiamo – dobbiamo – mantenere la nostra determinazione, i nostri sforzi e il nostro sostegno”, ha detto Biden “E so che il costo è grande. Non commettere errori, questo costo è minimo rispetto al costo della vita nel mondo”.

Il 19 di ottobre, il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrault è arrivato a Kiev. Dove ha detto: “Se la Corea del Nord invierà truppe per sostenere la Russia contro l’Ucraina, aggraverà il conflitto, ma mostrerà anche le difficoltà della Russia nella guerra”. Nel frattempo dalla social sfera emergono bandiere della Corea Del Nord insieme aquile russe durante l’avanzata a Tsukuryne.

Jean-Noël Barrot, inoltre durante una intervista ha detto: “La Francia sta negoziando con i suoi partner sulla possibilità di invitare immediatamente l’Ucraina nella NATO”.

Il 21 ottobre il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin è arrivato a Kiev, Ucraina.

In Ucraina, un missile da crociera Kh69 (per i russi X-69) con una testata a grappolo è stato abbattuto per la prima volta, riporta il portavoce militare a Odessa Serhiy Bratchuk. Il tenente colonnello del Centro operativo speciale della SBU Ruslan Stepanyuk è stato ucciso al fronte. Era considerato un istruttore professionista di disinnesco di materiale esplosivo.

Sempre dall’Ucraina arriva la notizia che l’arruolamento militare avviene a Leopoli direttamente in palestra. I commissari militari hanno fatto irruzione, mentre dei giovani si allenavano.

Secondo le dichiarazioni del ministero degli Affari interni dell’Ucraina, le forze aerospaziali russe hanno iniziato a lanciare attacchi con bombe plananti su Zaporozhye. Questo è già il secondo centro regionale dopo Charkiv a ricevere i loro attacchi, anche le forze armate ucraine si aspettano nel prossimo futuro attacchi con missili balistici sulle regioni costiere dell’Ucraina.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky più di 6.136 droni Geran sono stati abbattuti dalla difesa aerea sull’Ucraina dall’inizio di quest’anno. E ancora dichiarazioni del Presidente ucraino in merito all’invio di militari nord coreani sul fronte russo: “La Corea del Nord è effettivamente entrata in guerra contro l’Ucraina”. Vladimir Zelenskyj invita i partner a rispondere al più presto possibile al coinvolgimento dell’esercito nordcoreano nella guerra contro l’Ucraina. Lo ha annunciato nel corso di un discorso serale. “Ora abbiamo dati chiari sul fatto che anche personale proveniente dalla Corea del Nord viene fornito alla Russia, e non si tratta solo di addetti alla produzione, ma anche di personale militare. E ci aspettiamo una reazione normale, onesta e forte da parte dei nostri partner a questo. In realtà, questo è l’ingresso di un altro Stato nella guerra contro l’Ucraina”, ha affermato il rappresentante dell’Ucraina.

In risposta alla repressione delle voci sull’arrivo delle truppe dell’esercito popolare coreano in Russia, su Internet sono comparsi dei volantini che indicherebbero l’utilizzo di un contingente limitato.

In merito agli attacchi russi agli impianti di Zaporizhzhia, la Russia da un ‘altra versione dei fatti: “Le forze armate ucraine hanno iniziato ripetuti bombardamenti di artiglieria su Energodar”, riferisce il direttore delle comunicazioni della centrale nucleare di Zaporizhia. E ancora: “La città satellite della centrale nucleare di Zaporozhye Energodar è parzialmente prova di elettricità a causa dei bombardamenti di artiglieria delle forze armate ucraine e in città non c’è acqua”. Lo ha riferito nel canale Telegram dell’amministrazione comunale “Energodarsky Svyaznoy”.

In Russia oggi ha inizio il summit dei BRICS di Kazan che durerà fino al 24 ottobre. Nel primio pomeriggio del 21 ottobre Vladimir Putin e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan hanno aperto un centro per la cooperazione internazionale con gli Emirati Arabi Uniti nel campo dell’istruzione presso la palestra E.M. Primakov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 21 di ottobre.

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre c’è stato un massiccio raid di Geranium in Ucraina: “UAV da Chernigov alla regione di Kiev (distretto di Boryspil)”; “Diversi gruppi di UAV nel nord della regione di Zhytomyr diretti a Rivne”. “Diversi gruppi di UAV nella regione di Chernigov stanno volando in direzione sud-ovest”. “Diversi gruppi di UAV volano attraverso la regione di Sumy verso Chernigov e Poltava”. “Diversi gruppi di UAV nella regione di Poltava si stanno dirigendo verso Cherkasy”. “Il gruppo UAV nel sud della regione di Vinnytsia si sta dirigendo verso la regione di Khmelnytsky”. “Diversi gruppi di UAV nelle regioni di Kherson e Nikolaev si stanno muovendo in direzione nord-ovest”.

Nella mattinata del 21 ottobre, c’è stato un attacco missilistico sulla regione di Odessa. Distrutto un altro deposito di munizioni. Un attacco missilistico di gruppo è stato lanciato su Kiev, mancato dalla difesa aerea ucraina.

Tre quartieri di Charkiv sono stati messi sotto attacco. Secondo il sindaco di Terekhov alcuni villaggi hanno problemi con l’alimentazione elettrica.

Nella regione di Kursk, le truppe russe stanno avanzando nell’area dell’insediamento di Olgovka. Le forze armate russe continuano il rastrellamento nelle aree boschive, i gruppi ucraini vengono eliminati. Dal lato di Kruglenky, le forze armate ucraine hanno portato in battaglia le riserve in arrivo e lanciato un contrattacco, utilizzando fino a due gruppi tattici di compagnia con 10 veicoli corazzati da combattimento, con il supporto di carri armati. Coperte dal fuoco del MLRS, le unità dei russi hanno iniziato a combattere. Nella zona del villaggio a Plekhovo le unità russe stanno rastrellando l’area, eliminando piccoli gruppi di fanteria ucraina, diversi soldati ucraini sono stati fatti prigionieri; nel distretto di Glushkovsky vicino all’insediamento Volfino, si registra un altro tentativo di sfondare il confine da parte delle forze armate dell’Ucraina, un nucleo di 8 persone è stato ucciso. Sono stati riportati i successi delle truppe russe nel villaggio Kolmakov, mancano circa 7 km a Sudzha. L’aviazione russa sta lavorando attivamente.

In direzione di Kupjans’k, l’esercito russo sta avanzando a Kruhlyakivka con pesanti combattimenti e anche la zona di controllo intorno all’insediamento si sta espandendo.

A sud di Časiv Jar, le truppe russe si stanno dirigendo lungo l’autostrada T-0504 in direzione dell’insediamento Stupochky; sulle cartine è evidente un’importante penetrazione nelle difese ucraine. I paracadutisti russi continuano il loro assalto alla città.

A Torec’k si registra una graduale avanzata delle nostre truppe. Ci sono scontri casa per ogni casa.

In direzione Pokrovs’k, le battaglie nella parte orientale di Selydove e intorno alla città, che le forze armate russe stanno cercando di prendere a tenaglia, segnalano l’unica strada rimasta per rifornire le forze armate ucraine, che è sotto il controllo di fuoco delle truppe russe. Nella parte settentrionale di Hirnyk, i russi hanno fatto progressi nella costruzione. Secondo altra fonte Le truppe russe hanno iniziato l’assalto al villaggio di Selydove da quattro direzioni e la perdita di questo insediamento rappresenta una minaccia per Pokrovs’k già dalla direzione sud.

In direzione di Donetsk, le forze armate russe si stanno spostando verso ovest da Maksymil’yanivka a Kurachove, un importante snodo di difesa delle forze armate ucraine.

Partendo da Vuhledar e Vodyane, i russi si avvicinano all’Epifania, nei pressi della quale gli ucraini hanno costruito un’area fortificata, sperando di frenare l’assalto dell’esercito russo. Secondo altra fonte le truppe russe continuano ad avanzare lentamente in direzione di Bachmut. Gli ucraini non possono usare i droni a causa del maltempo, e fanno avanzare i russi che marciano in gruppi di due uno dopo l’altro per tutto il giorno.

Dalla notte riferiscono di lavori di difesa aerea contro gli UAV ucraini nella regione di Bryansk. C’è un costante bombardamento degli insediamenti di confine. Colpita la regione di Belgorod feriti a Gruzskoye, distretto di Borisov. Novaya Tavolzhanka, Shebekino e Tishanka del distretto di Volokonovsky sono state bombardate.

Attesa per questa settimana l’apertura di un nuovo fronte a Zaporizhizhia da sud. Secondo l’ex consigliere del sindaco di Mariupol, nei campi attorno alla DPR e a Berdyansk nella regione di Zaporozhye sono iniziate le misure preparatorie.

Graziella Giangiulio

