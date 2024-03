SOCIAL MEDIA. Battaglia legale per il possesso di TikTok

Steven Mnuchin, ex capo del Tesoro durante la presidenza di Donald Trump, sta formando un gruppo per acquistare TikTok dalla società madre cinese ByteDance, ha detto giovedì scorso lo stesso Mnuchin, visto che la popolare app per brevi video è sottoposta a crescenti pressioni da parte di Washington.

“Dovrebbe essere venduto. Dovrebbe essere controllato da un’azienda statunitense”, ha detto Mnuchin in un’intervista alla Cnbc. “È una grande azienda. Sarebbe terribile se chiudesse, ha molti utenti”, riporta Nikkei.

L’ex capo del Tesoro di Trump non ha detto chi altro farebbe parte di questo gruppo né ha fornito stime finanziarie o dettagli sulla fonte del denaro: “Non è possibile che i cinesi permettano mai a una società americana di possedere qualcosa di simile in Cina”, ha detto.

Mnuchin, che ora guida la società di private equity Liberty Strategic Capital, non ha fornito alcuna stima di quanto costerebbe acquistare la divisione statunitense dell’app. Una vendita forzata ridurrebbe il valore di TikTok, ma qualsiasi accordo ammonterebbe comunque a decine di miliardi di dollari.

I commenti di Mnuchin sono arrivati il giorno dopo che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legislazione che vieterebbe a TikTok di operare nel paese a meno che ByteDance non venda l’attività americana dell’app entro sei mesi. Il disegno di legge passa ora al Senato, dove il suo destino rimane incerto, ma il presidente Joe Biden ha detto che firmerà il disegno di legge se fosse approvato dal Congresso.

I critici dell’app hanno affermato che ByteDance condividerebbe i dati sui suoi 170 milioni di utenti statunitensi con il governo cinese o farebbe pressioni su TikTok per promuovere le opinioni di Pechino. La Cina ha protestato ufficialmente per la decisione statunitense vista come una inutile e dannosa sanzione.

Ma anche se il disegno di legge diventasse legge, probabilmente dovrà affrontare sfide legali, con gli oppositori che sostengono che violerebbe i diritti del Primo Emendamento degli utenti.

In un videomessaggio dall’account ufficiale di TikTok, l’Ad di TikTok Shou Chew ha accennato a una battaglia legale: ”Non smetteremo di lottare e di sostenervi”, ha detto in un messaggio agli utenti. “E continueremo a fare tutto il possibile, compreso l’esercizio dei nostri diritti legali per proteggere questa straordinaria piattaforma.”

Il precedente potrebbe essere dalla parte di ByteDance. Lo scorso novembre un giudice federale americano aveva bloccato una legge che vietava l’app nel Montana, ritenendola incostituzionale.

“Non c’è dubbio che in futuro abbiano sia la capacità di influenzare i dati, sia la capacità di raccogliere dati, che è probabilmente la preoccupazione più grande”, ha detto Mnuchin.

Liberty Strategic Capital ha qualche legame con ByteDance tramite l’investitore tecnologico giapponese SoftBank Group, che detiene una partecipazione di minoranza nella società cinese. SoftBank Vision Fund ha inoltre investito un importo non divulgato in Liberty Strategic Capital.

Tommaso Dal Passo

