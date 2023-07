SOCIAL MEDIA. Threads batte Twitter in India

L’India ha rappresentato più di un quarto di tutti i download di Threads, la nuova piattaforma di social media di Meta, nei giorni successivi al suo lancio questo mese, indicando una base di utenti più orientata verso le economie emergenti rispetto a quella del rivale Twitter.

Threads ha accumulato più di 100 milioni di utenti tra il 6 luglio e l’11 luglio. Un’analisi dei download globali in questo periodo, mostra che l’India ha registrato la quota maggiore, pari al 27,1%, il doppio rispetto agli Stati Uniti, paese di origine di Meta, che si sono classificati al secondo posto con il 13,6%.

Brasile, Messico e Giappone completano la top five, con il 13,3%, il 4,8% e il 3,7%. Le economie emergenti, tra cui l’Indonesia e l’Egitto, costituiscono sette dei primi 10 posti e insieme rappresentano il 55% di tutti i download.

La classifica potrebbe essere legata al fatto che l’utilizzo di Threads richiede un account su Instagram, di proprietà di Meta. India, Stati Uniti e Brasile sono i primi tre mercati per Instagram, che vanta oltre 2 miliardi di utenti.

La base di utenti di Twitter, invece, si trova principalmente nei Paesi sviluppati. Gli Stati Uniti erano il primo mercato della piattaforma nel 2022, con una quota del 17,6%, seguiti dal Giappone con il 13,5%, secondo i dati forniti da fonti come DataReportal di Singapore. Sebbene, come nel caso di Threads, le economie emergenti rappresentino sette dei primi 10, esse costituiscono solo il 27% del totale di Twitter.

Secondo la società di analisi del traffico internet Similarweb, nei giorni successivi al lancio di Threads le visite giornaliere al sito di Twitter sono diminuite del 5% rispetto alla settimana precedente, il che indica che alcuni utenti sono migrati alla nuova piattaforma.

Twitter vede chiaramente Threads come un rivale. Threads non è l’unica piattaforma che cerca di sottrarre utenti a Twitter. Tra i concorrenti più popolari ci sono Mastodon, creata nel 2016 da un programmatore tedesco, la piattaforma Truth Social dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Bluesky, avviata a febbraio e guidata dal cofondatore di Twitter Jack Dorsey.

I download settimanali di queste applicazioni mostrano picchi durante i momenti di agitazione di Twitter. Mastodon e Truth Social hanno registrato un’impennata di venti volte lo scorso ottobre, quando Elon Musk ha ridotto la forza lavoro di Twitter dopo aver acquisito la piattaforma.

I download delle applicazioni per tutti e tre sono aumentati a due cifre rispetto alla settimana precedente, a giugno e luglio, quando Twitter ha temporaneamente imposto restrizioni agli utenti. Bluesky ha generato un certo interesse limitando le registrazioni a coloro che disponevano di un codice di invito, e il numero di utenti ha superato il milione a luglio.

Threads ha attirato l’attenzione fin dall’inizio, quando celebrità e grandi aziende hanno iniziato a postare sulla piattaforma, e ha accumulato decine di volte più download cumulativi di qualsiasi altro concorrente di Twitter.

Ma il legame tra Threads e Instagram è un ostacolo per alcuni, come coloro che usano Twitter in modo anonimo solo come fonte di informazioni e vogliono mantenere separata la loro presenza sulle applicazioni.

Lucia Giannini