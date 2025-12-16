SANZIONI. L’UE condividerà col Belgio rischi dell’esproprio dei beni russi

L’Alto rappresentante dell’UE per la politica estera ha dichiarato che l’Unione riconosce le preoccupazioni del Belgio in merito al proposto prestito di riparazione per l’Ucraina e ha manifestato un’ampia disponibilità da parte degli Stati membri a condividere l’onere legale e finanziario.

Intervenendo dopo il Consiglio Affari Esteri di Bruxelles, Kaja Kallas ha affermato che le preoccupazioni del Belgio sono chiaramente percepite, sottolineando che la responsabilità non dovrebbe ricadere su un singolo Paese che ospita beni russi congelati, riporta Anadolu Agency. “Tutti i presenti al tavolo comprendono le preoccupazioni del Belgio e sono disposti a condividerne gli oneri”, ha affermato Kallas.

Ha descritto il prestito di riparazione come l’opzione più praticabile attualmente disponibile per sostenere l’Ucraina, basata sul principio che l’aggressore debba pagare per i danni causati. Si prevede che i leader dell’UE decideranno sui finanziamenti per l’Ucraina per il periodo 2026-2027 in una riunione del Consiglio europeo prevista per questa settimana.

Kallas ha affermato che sostenere l’Ucraina comporta dei costi, ma ha avvertito che consentire all’Ucraina di cadere sarebbe molto più costoso per l’Europa.

Ha inoltre sottolineato che la pressione deve essere rivolta alla Russia, non all’Ucraina, sostenendo che Mosca continua a respingere gli sforzi di pace.

Oltre alle discussioni sui finanziamenti, i ministri hanno concordato di intensificare la pressione sulla Russia estendendo le sanzioni contro la sua cosiddetta flotta ombra, che Kallas ha descritto come una fonte chiave di entrate per il finanziamento della guerra.

L’UE ha aggiunto circa 40 navi alla sua lista di sanzioni, insieme a individui ed entità legate alle compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil, nonché alle compagnie di navigazione coinvolte nell’elusione delle sanzioni.

Kallas ha affermato che l’Unione imporrà ora sanzioni alle navi della flotta ombra su base mensile, anziché attendere pacchetti di grandi dimensioni, per rispondere più rapidamente all’evoluzione delle tattiche della Russia. “Quando abbiamo preso di mira la flotta ombra in precedenza, ciò ha avuto un impatto significativo sulle entrate petrolifere”, ha affermato, aggiungendo che il crescente utilizzo di metodi ibridi da parte della Russia richiede un’azione UE più rapida e agile.

I ministri hanno inoltre concordato ulteriori sanzioni contro gli individui coinvolti in attività ibride russe contro i paesi dell’UE, ha aggiunto Kallas.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, Kallas ha affermato che la Siria è un tema chiave delle discussioni, a un anno dalla caduta del regime di Bashar al-Assad. Nonostante il crollo del regime, ha affermato che la Siria deve ancora affrontare gravi sfide, tra cui violenza settaria, istituzioni deboli, mancanza di inclusività e di stato di diritto, nonché persistenti minacce alla sicurezza.

Kallas ha ricordato che l’UE è stata la prima a revocare le sanzioni per aiutare la Siria nella ricostruzione, ma ha sottolineato che la sola revoca delle sanzioni non è sufficiente a garantire stabilità e ripresa economica. “Gli investitori devono avere fiducia nel sistema giudiziario ed essere certi che la situazione non sfuggirà al controllo”, ha affermato, sottolineando che l’UE sta adeguando il suo regime di sanzioni alla Siria con l’evolversi delle condizioni.

I ministri hanno concordato di procedere con un nuovo partenariato politico UE-Siria, con Kallas che ha avvertito che se l’UE non intensifica il suo impegno, “altri, tra cui la Russia, colmeranno il vuoto”.

Anna Lotti

