LIBRI. Da oggi è disponibile il nostro nuovo libro: Balcani Occidentali. Focus Geopolitici

I Balcani occidentali si trovano ad affrontare una situazione di sicurezza instabile, caratterizzata da forti tensioni etniche, un dialogo bloccato tra Serbia e Kosovo e minacce secessioniste in Bosnia-Erzegovina.

Come ogni anno Agc Communication pubblica il suo focus geopolitico su quest’area così vicina all’Italia,ma troppo spesso poco conosciuta.

Nelle linee generali, mentre persegue l’integrazione europea, la regione soffre di un arretramento democratico, disinformazione e criminalità organizzata, con oltre 700 milioni di euro di finanziamenti europei a rischio a causa dei ritardi nelle riforme.

La situazione all’inizio del 2026 è caratterizzata da una “instabile calma”, con tensioni latenti in Bosnia-Erzegovina e riforme cruciali legate al Piano di Crescita UE da 6 miliardi di euro, che rischia di vedere bloccati oltre 700 milioni di euro per ritardi negli adeguamenti. L’integrazione europea prosegue a rilento, con il Montenegro in testa e la Serbia sotto pressione diplomatica, mentre l’influenza esterna (Russia/Cina) rimane una preoccupazione.

Ecco alcuni punti chiave della situazione 2026:

Stabilità Precaria: La Bosnia ed Erzegovina, pur più calma rispetto al 2025, vive una costante crisi istituzionale, in particolare nella Republika Srpska.

La Bosnia ed Erzegovina, pur più calma rispetto al 2025, vive una costante crisi istituzionale, in particolare nella Republika Srpska. Riforme e Fondi UE: Entro aprile 2026, i paesi rischiano di perdere fondi ingenti del Piano di Crescita dell’UE a causa di riforme lente.

Entro aprile 2026, i paesi rischiano di perdere fondi ingenti del Piano di Crescita dell’UE a causa di riforme lente. Integrazione ed Economia: L’integrazione graduale nel mercato unico UE continua, con l’eliminazione del roaming tra UE e WB6 prevista per il 2026.

L’integrazione graduale nel mercato unico UE continua, con l’eliminazione del roaming tra UE e WB6 prevista per il 2026. Geopolitica e Serbia: La Serbia rimane un nodo cruciale, con pressioni per allinearsi alla politica estera UE e l’esigenza di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

La Serbia rimane un nodo cruciale, con pressioni per allinearsi alla politica estera UE e l’esigenza di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Kosovo: Si registrano relazioni tese tra il Kosovo e Washington.

Il vertice UE-Balcani Occidentali di giugno 2026 in Montenegro sarà cruciale per valutare i progressi.

Questo è molto altro nel Focus Geopolitico dei Balcani Occidentali.

Il testo è scaricabile cliccando qui

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/