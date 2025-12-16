CILE. Ecco chi è il nuovo presidente: Josè Antonio Kast

Il candidato di destra José Antonio Kast del Partito Repubblicano, emulo di Donald Trump, ha vinto il ballottaggio presidenziale in Cile, segnando un importante cambiamento nel panorama politico del paese latinoamericano.

Kast, che ha condotto la campagna elettorale con la promessa di espellere i migranti irregolari e di reprimere la criminalità, ha ottenuto il 58% dei voti contro la candidata di sinistra Jeannette Jara, che ha ottenuto il 42%, in una delle elezioni più polarizzate degli ultimi anni. Al primo turno, Kast è arrivato secondo dietro a Jara. Ma ha poi dominato il ballottaggio di dicembre con un forte sostegno da tutta la destra, riporta Al Jazeera. “Il Cile ha bisogno di ordine: ordine nelle strade, nello Stato, nelle priorità che sono andate perdute”, ha detto ai suoi sostenitori nel suo discorso di vittoria il conservatore intransigente, 59 anni, che entrerà in carica l’11 marzo 2026.

La sua vittoria è ampiamente considerata al di fuori del Cile come parte di un più ampio spostamento verso la destra politica in America Latina, con i leader conservatori che hanno vinto le elezioni in Ecuador e Bolivia negli ultimi mesi.

Kast si è candidato alla presidenza più volte. Ha perso contro il presidente in carica Gabriel Boric alle elezioni del 2021, ottenendo il 44% dei voti. Nelle elezioni del 2017, si è presentato come candidato indipendente, ottenendo circa l’8% dei voti.

Avvocato, dopo esser stato per oltre 10 anni deputato del partito di centro-destra Unione Democratica Indipendente (UDI), si è dimesso nel 2016. Poi, nel 2019, ha fondato il Partito Repubblicano, un’entità politica più intransigente, che si rivolge agli elettori disillusi dalla crescente insicurezza e dalla stagnazione economica.

Kast è nato nel 1966 a Santiago, la capitale, da immigrati tedeschi con legami con i nazisti. Suo padre era membro del partito nazista in Baviera prima di emigrare in Cile dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, il presidente eletto ha affermato che suo padre era un coscritto nazista forzato.

Il fratello maggiore di Kast, Miguel, è stato presidente della banca centrale e ministro del governo nei primi anni ’80, durante il regime del generale Augusto Pinochet. Il presidente eletto è un ammiratore di Pinochet.

Cattolico convinto, Kast si oppone all’aborto e al matrimonio tra persone dello stesso sesso. In passato ha dichiarato che avrebbe revocato il limitato diritto all’aborto nel Paese e vietato la vendita della pillola del giorno dopo.

Kast ha condotto una campagna elettorale sulla sicurezza pubblica, promettendo di adottare un approccio duro alla criminalità in Cile, nonostante il Paese sia una delle nazioni più sicure dell’America Latina.

Si è impegnato a inviare l’esercito nelle aree ad alto tasso di criminalità e a costruire più carceri. Un sondaggio IPSOS condotto tra gli elettori cileni a ottobre ha mostrato che il 63% degli intervistati ha dichiarato che la sicurezza era una questione prioritaria per loro.

Adotta anche un approccio duro all’immigrazione. Ha proposto di istituire una forza di polizia ispirata all’agenzia statunitense Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Similmente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Kast ha proposto di costruire infrastrutture lungo il confine settentrionale del paese per impedire l’ingresso di persone e ha promesso di espellere centinaia di migliaia di migranti senza documenti.

Ha anche minacciato di imporre lo stato d’assedio nella regione cilena dell’Araucania per espellere i gruppi indigeni armati. La misura da lui proposta conferirebbe all’esercito ampi poteri, tra cui perquisizioni e arresti senza mandato, e sospenderebbe i diritti civili fondamentali.

Il presidente argentino Javier Milei è stato tra i primi a congratularsi con lui. “Enorme gioia per la schiacciante vittoria del mio amico José Antonio Kast”, ha scritto su X.

Il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa, nel frattempo, ha affermato che “sta iniziando una nuova era per il Cile e per la regione”.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che il suo Paese “non vede l’ora di collaborare con la sua amministrazione per rafforzare la sicurezza regionale e rivitalizzare le nostre relazioni commerciali”.

Il Ministero degli Esteri del governo spagnolo ha affermato che cercherà di “continuare a rafforzare l’amicizia tra i nostri popoli e le relazioni strategiche tra i nostri due Paesi”.

Il risultato elettorale del Cile fa parte di una più ampia svolta regionale verso una leadership conservatrice e, in alcuni casi, di estrema destra.

Maddalena Ingrao

