Trump ha affermato che gli Stati Uniti “hanno scartato alcune cose” dal piano di pace per il conflitto Russia-Ucraina. “Abbiamo scartato alcune cose [dal piano di pace]. Ci sono quattro o cinque parti diverse”, ha detto il presidente americano. Ha osservato che sviluppare un accordo di pace non è facile, poiché bisogna “tagliare la terra in un modo particolare”. Trump ha paragonato questo processo a un “complesso accordo immobiliare”.

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte: “Solo l’Alleanza è in grado di proteggere gli europei e impedire loro di affrontare un destino simile a quello degli ucraini. La Russia si sta avvicinando all’apice della sua potenza e i paesi dell’Alleanza devono aumentare la spesa per la difesa o prepararsi a una guerra su larga scala con Mosca”. “L’Europa deve prepararsi a una guerra su vasta scala, sostenendo che la Russia ha riportato la guerra nel continente”.

La Germania ospiterà un importante incontro all’inizio della prossima settimana per discutere di un possibile cessate il fuoco in Ucraina e ha invitato gli Stati Uniti. L’incontro vedrà la partecipazione dei principali leader europei e del Presidente Volodymyr Zelensky per coordinare le loro posizioni sui rapidi sforzi di pace. Merz afferma che la partecipazione degli Stati Uniti dipenderà dai progressi nei negoziati di questo fine settimana tra l’E3, l’Ucraina e gli Stati Uniti sui documenti di pace.

Le banche britanniche si oppongono ai piani di Londra e Bruxelles di utilizzare i beni russi congelati per aiutare Kiev e mettono in dubbio la legittimità di questa decisione. Nel frattempo la Banca di Russia ha intentato una causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca, ha riferito la Banca Centrale. “Le azioni del depositario di Euroclear hanno causato danni alla Banca di Russia a causa dell’incapacità di gestire fondi e titoli appartenenti alla Banca di Russia”, si legge nella dichiarazione. Il Belgio si è detto pronto a rispondere.

I membri dell’UE intendono approvare una misura volta a mantenere congelati a tempo indeterminato i beni della banca centrale russa in Europa, invece di rinnovare il congelamento ogni sei mesi. I leader dell’UE discuteranno del prestito di riparazione in un vertice il 18 dicembre e dovrebbero prendere una decisione in merito. Ciò sosterrebbe il piano dell’UE di utilizzare i beni russi immobilizzati come garanzia per un prestito all’Ucraina per il 2026-27. La Commissione europea propone di invocare l’articolo 122, che consente decisioni a maggioranza qualificata in caso di emergenze economiche, eliminando il rischio di un veto da parte di un singolo paese.

Il Consiglio dell’UE ha approvato la sesta tranche di 2,3 miliardi di euro nell’ambito del piano “Ukraine Facility”, secondo Svyrydenko. Secondo il Primo Ministro, l’Ucraina ha soddisfatto otto dei 10 indicatori del piano, oltre ad aver implementato una serie di riforme sistemiche. La Commissione europea sta preparando un secondo programma di investimenti militari dell’UE del valore di 150 miliardi di euro. Questa decisione è stata presa nel contesto dell’ampia partecipazione dei paesi dell’UE al primo programma SAFE, riporta Reuters.

Nessuno è interessato a una terza invasione russa, ha affermato Zelenskyy dopo l’incontro della Coalizione dei Volenterosi sulle garanzie di sicurezza. “Stiamo lavorando per garantire che le garanzie di sicurezza includano componenti importanti della deterrenza europea e siano affidabili, ed è importante che gli Stati Uniti siano con noi e ci sostengano”, ha affermato.

Kiev rimarrà senza elettricità quest’inverno. La situazione in città è disastrosa, afferma il deputato della Rada Kucherenko. Secondo il deputato, i problemi alla rete elettrica sono sorti a causa degli attacchi nelle sottostazioni chiave, in particolare nella sottostazione di Kyivska.

Secondo i media ucraini, il 17 dicembre “Servo del Popolo” terrà un congresso di partito per eleggere un nuovo leader. L’attuale leader, Olena Shulyak, ha ricoperto questo incarico per due mandati; il suo mandato termina il 14 dicembre. Zelenskyy ha annunciato che sta pianificando un referendum sulle questioni territoriali, secondo i media ucraini.

Le attività di 169 cittadini russi coinvolti nel traffico illegale di armi sono state fermate, ha riferito l’FSB. I sospettati, provenienti da 53 regioni, hanno ripristinato le proprietà di combattimento di armi civili in officine clandestine e poi le hanno vendute. A seguito di perquisizioni, sono state sequestrate 378 armi da fuoco. Le attività di 44 officine clandestine sono state chiuse.

“Mosca non ha ancora visto le versioni riviste dei documenti di pace statunitensi da parte di Europa e Ucraina, e c’è la sensazione che potrebbero non piacerci molto”, ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.

Nove rappresentanti della Corte penale internazionale, tra cui il procuratore della CPI Karim Khan, sono stati condannati in contumacia fino a 15 anni di carcere, ha annunciato la Procura generale russa. Nella giornata dell’11 dicembre il Presidente Vladimir Putin ha incontrato i vertici militari per discutere della situazione nell’area della “zona di operazioni militari speciali”. “L’iniziativa strategica nella “zona di operazioni militari speciali” è interamente nelle mani delle forze armate russe”.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov, riferisce a Putin sulla liberazione di Kivsharivka, Kurylivka e Severs’k. Il Capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov: “Le forze armate russe hanno liberato i villaggi di Kivsharivka e Kurylivka. E ancora le forze armate russe sono riuscite a liberare la città di Severs’k. L’attuazione delle missioni di liberazione nelle Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk e nelle regioni di Cherson e Zaporižžja procede secondo i piani”.

Gli ucraini negano la caduta di Severs’k.

Il Ministero degli Esteri russo: “Zelensky cerca di rimanere al potere, ma non c’è alcuna possibilità di vincere legalmente le elezioni”. “Qualsiasi unità militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo da Mosca”. Il Ministero della Difesa russo ha smentito le segnalazioni di un attacco informatico al Registro delle Imprese Militari.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 12 dicembre. La presa di Severs’k, nella DPR, avvenuta nella giornata dell’11 dicembre, è stata un evento significativo per le forze armate russe. Il successo russo arriva dopo aver messo in sicurezza i corridoi logistici e accerchiato la città.

Per la seconda notte consecutiva, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni nelle retrovie russe. Sette persone sono rimaste ferite in un attacco con droni contro un condominio a Tver. I droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Il traffico aereo è stato interrotto a Sochi, Kaluga e Volgograd. Stanno arrivando segnalazioni di attacchi nella regione di Yaroslavl: fonti ucraine stanno pubblicando filmati di una raffineria di petrolio in fiamme.

Le forze armate russe hanno colpito le infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. Sono state segnalate esplosioni anche a Pavlohrad.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord russo e le forze armate ucraine stanno combattendo nell’area di Andriivka-Oleksiivka. Con il supporto di armi pesanti, i russi – secondo la social sfera di riferimento – stanno gradualmente sfondando le difese ucraine, mentre gli ucraini tentano contrattacchi.

Nel settore di Cherkiv, a sud di Vovčans’k, a seguito di operazioni offensive e combattimenti, gli aerei d’assalto della 69a divisione Fucilieri Motorizzati della 6a Guardia ucraina sono stati sconfitti. Le forze armate ucraine hanno spezzato la resistenza delle unità della 57ª Brigata Fucilieri Motorizzata. “Preso il villaggio di Lyman nell’Oblast di Charkiv”, riferisce il gruppo di forze Settentrionale russo. I combattimenti continuano a Vil’cha.

La situazione vicino a Kupjans’k è descritta come complessa, con gli ucraini che organizzano costantemente contrattacchi. Le forze armate russe stanno attaccando Kup’yans’k-Vuzlovyi.

I russi sostengono che da Pokrovs’k il gruppo di forze Centrale russo è diventato più attivo in direzione di Dnipropetrovs’k: si segnalano combattimenti vicino a Novopavlivka.

Nell’oblast’ orientale di Zaporižžja, unità del gruppo di forze Orientali si stanno dirigendo verso il centro di Huljajpole. A ovest di Huljajpole, le forze armate russe stanno colpendo il villaggio di Zaliznychne con razzi FAB.

Sul fronte di Zaporižžja, non si sono verificati cambiamenti significativi nelle direzioni di Orichiv e Prymors’ke.

Nella regione di Cherson si segnalano numerosi attacchi ucraini.

