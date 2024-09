SAHARA OCCIDENTALE. La Danimarca sostiene il piano di autonomia  del Marocco

“La Danimarca considera il piano di autonomia presentato dal Marocco nel 2007 come un contributo serio e credibile al processo ONU in corso e come una buona base per una soluzione concordata tra tutte le parti “. E’ quanto emerge dal comunicato congiunto al termine della riunione a New York tra il ministro degli Affari esteri danese, Lars Løkke Rasmussen e il suo omologo marocchino Nasser Bourita.

Nel comunicato, i due ministri hanno ribadito il loro sostegno al processo guidato dalle Nazioni Unite e all’inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara Occidentale, Staffan de Mistura, e ai suoi sforzi per raggiungere una soluzione pacifica e reciprocamente accettabile al conflitto, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riporta Map.

La nuova posizione della Danimarca, si aggiunge ai numerosi paesi dell’Unione Europea, fra cui la Spagna, la Germania, la Francia, a sostenere il Piano di autonomia del Marocco, mentre 30 paesi africani hanno aperto sedi consolari a Dakhla e Laayoune. Questo annuncio si inserisce in una dinamica internazionale che ha visto più di 110 paesi membri delle Nazioni Unite fornire il loro sostegno a questa iniziativa.

