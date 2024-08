SAHARA OCCIDENTALE. Repubblica Dominicana e Ciad sostengono la sovranità del Marocco

Il Presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha trasmesso al Re del Marocco Mohammed VI il “il fermo sostegno della Repubblica Dominicana alla sovranità del Marocco sul Sahara. Il presidente Abinsder ha annunciato anche la prossima apertura di un consolato nella città di Dakhla nella regione del Sahar. È quanto diffuso dal ministero degli degli Affari Esteri della Repubblica Dominicana, a seguito dell’incontro del ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita con il Presidente domenicano, che “considera il piano di autonomia proposto dal Marocco come l’unica soluzione alla disputa sul Sahara”.

Il Presidente Abinader ha anche sottolineato la sua volontà di rafforzare le relazioni bilaterali in tutti i settori e la sua intenzione di visitare il Marocco su invito del Re Mohammed VI , spiega il comunicato stampa.

Inoltre, Il presidente dominicano ha espresso il suo «desiderio di migliorare le relazioni tra i due paesi» e ha apprezzato l’invito del re a visitare il Regno. Venerdì 16 agosto, Nasser Bourita ha rappresentato il re Mohammed VI alla cerimonia di insediamento di Abinader.

Sulla stessa linea anche la Repubblica del Ciad ha ribadito la sua “posizione costante a favore dell’integrità territoriale e della sovranità del Marocco su tutto il suo territorio, compresa la regione del Sahara, e il sostegno al Piano di Autonomia sotto la sovranità marocchina presentato dal Regno nel 2007, come unica base per una soluzione credibile e realistica per la risoluzione di questa controversia regionale”.

È quanto emerge nel comunicato congiunto tra il ministro degli Affari esteri del Ciad, Abderaman Koulamallah, e il suo omologo marocchino Nasser Bourita a seguito dell’inaugurazione della sede del Consolato Generale del Ciad nella città di Dakhla, aggiungendosi ai numerosi paesi africani ed arabi che hanno già aperto nella stessa città le loro missioni diplomatiche come sogno di sostegno alla sovranità del Marocco sul Sahara.

Bourita e Koulamallah, hanno poi siglato a Dakhla 5 accordi bilaterali tra il Regno del Marocco e la Repubblica del Ciad.

Redazione

