REPUBBLICA CECA. S’insendia il generale presidente Petr Pavel

Petr Pavel, generale in pensione e quarto presidente della Repubblica Ceca dal 9 marzo, segnerà – e ha già iniziato a segnare – una netta rottura con il suo predecessore uscente, il filo-russo Milos Zeman. Pavel, 61 anni, è il primo non politico a diventare presidente del Paese e il primo a non essere stato coinvolto nella Rivoluzione di velluto del 1989 contro il comunismo, nonché il primo a essere stato effettivamente membro del Partito comunista nel 1989.

La vittoria elettorale di Pavel è stata ampiamente vista come un colpo alla potente tendenza populista in Europa centrale, incarnata nella Repubblica Ceca da Zeman e dal suo alleato, il leader dell’opposizione Andrej Babis, che Pavel ha sconfitto alle elezioni presidenziali. Pavel è stato anche molto critico nei confronti del populista ungherese Viktor Orban e ha messo in dubbio il futuro del Gruppo di Visegrad dei Paesi dell’Europa centrale a causa del modo in cui Orban lo ha dominato.

Alcuni dei maggiori cambiamenti riguarderanno la politica estera, una delle competenze chiave del presidente e dove Pavel dovrebbe brillare dopo un’illustre carriera militare, che lo ha portato a presiedere il Comitato militare della Nato, dove è diventato l’ufficiale più alto in grado nel comando della Nato proveniente da uno Stato dell’ex Patto di Varsavia.

La telefonata di Pavel con il presidente taiwanese Tsai Ing-wen, poco dopo la sua ampia vittoria elettorale di gennaio, e il suo sostegno incondizionato all’Ucraina hanno immediatamente tracciato una linea di demarcazione rispetto al mandato di Zeman, che ha difeso Vladimir Putin per la maggior parte del suo decennale mandato al Castello di Praga e ha cercato di rafforzare i legami economici con la Cina.

«Il coraggio con cui gli ucraini hanno affrontato l’aggressore nemico ispira l’Europa e l’intera comunità democratica», ha scritto Pavel sul suo profilo Facebook dopo l’anniversario di un anno dell’invasione russa dell’Ucraina. Ha aggiunto che gli ucraini «meritano rispetto e un sostegno reale e concreto con tutti i mezzi».

Pavel ha chiesto che l’Ucraina possa entrare al più presto nella Nato e nell’Unione Europea, ma da buon soldato è stato anche realista sulla fine della guerra.

Il mese scorso, durante un dibattito alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Pavel ha espresso dubbi sulla possibilità che l’Ucraina vinca la guerra quest’anno e sul fatto che il crollo totale della Russia sia nell’interesse dell’Occidente. Questi commenti hanno portato il collega, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a rispondere che i politici europei “dovrebbero fidarsi dell’Ucraina” e non costringerla a concessioni.

Ci si aspetta che Pavel ribadisca il ruolo dei valori nella politica estera ceca, come stabilito dal primo presidente post-comunista Vaclav Havel, dopo che Zeman si è concentrato sulla diplomazia economica per incrementare il commercio del Paese orientato alle esportazioni. I suoi critici lo hanno accusato di utilizzare le sue visite di Stato per servire gli interessi commerciali di aziende nazionali controverse come il gruppo finanziario Ppf.

In politica interna, ci si aspetta che Pavel sia molto meno attivamente partigiano del suo predecessore. Sebbene la Repubblica Ceca sia una democrazia parlamentare e la Costituzione attribuisca al presidente poteri limitati, ad eccezione della politica estera e della nomina di giudici e banchieri centrali, Zeman li ha spinti al limite: ha nominato un gabinetto tecnico nel 2013 senza l’appoggio del Parlamento e ha permesso a Babis di governare dopo le elezioni generali del 2017 senza ottenere un voto di fiducia. Ha anche usato la formalità della firma delle nomine ministeriali per cercare di intromettersi nella scelta dei ministri.

Anche se Pavel è stato sostenuto dall’attuale governo di centro-destra alle elezioni, è un indipendente e ha assunto posizioni più progressiste per aiutare i cechi poveri a far fronte alla crisi del costo della vita e per aumentare le pensioni con l’inflazione. Ha inoltre appoggiato l’adozione dell’euro e sostenuto il Green Deal dell’Ue e ha espresso posizioni socialmente liberali su questioni di genere come il matrimonio gay e la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne.

Dovrebbe anche restituire un po’ di dignità alla presidenza. Zeman ha usato il potere presidenziale di concedere la grazia per cancellare le condanne del suo staff o dei suoi alleati d’affari condannati per corruzione. Pavel ha già chiesto un audit del Castello di Praga prima di assumere l’incarico, un’iniziativa che sembra aver già costretto il team di Zeman a cercare capri espiatori.

Pavel ha spesso affermato di considerare il suo ruolo come un servizio per il Paese, proprio come faceva da soldato.

Lucia Giannini