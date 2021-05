COREA DEL NORD. La Cina è vicina. E la Russia pure

L’ambasciata russa a Pyongyang ha annunciato che Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni a Ri Yong-suk, 105 anni, l’ultimo guerrigliero nordcoreano sopravvissuto della lotta anti-giapponese negli anni ’30 e ’40. Il messaggio è arrivato in occasione del Giorno della Vittoria, la fine della seconda guerra mondiale in Europa, l’8 maggio 1945. L’ambasciatore russo in Corea del Nord Alexander Matsegora ha consegnato la lettera di congratulazioni a nome di Putin a Ri attraverso il ministero degli Esteri nordcoreano responsabile degli affari europei.

Nel 2005, Putin ha premiato con medaglie 17 combattenti anti-giapponesi, tra cui Ri, in una celebrazione per il 60° anniversario della vittoria della Seconda guerra mondiale. È raro che il presidente russo invii una tale lettera di congratulazioni. Ri è anche il destinatario dei più alti riconoscimenti in Corea del Nord, tra cui l’Ordine di Kim Il Sung e l’Ordine di Kim Jong-il.

Il riconoscimento di Mosca arriva mentre Pyongyang e Pechino stano reintensificando le relazioni con i rapporti che la Corea del Nord: dopo aver chiuso i suoi confini a causa della pandemia Covid-19 dallo scorso gennaio, Pyongyang riprenderà presto il commercio con la Cina.

I media statali nordcoreani hanno ampiamente dato la notizia di una mostra fotografica presso l’ambasciata nordcoreana a Pechino per segnare il terzo anniversario delle visite del leader Kim Jong-un in Cina.

Kim ha visitato la Cina tre volte nel 2018, a marzo a Pechino, a maggio a Dalian nella provincia di Liaoning e di nuovo a Pechino a giugno. Kim ha consultato il presidente cinese Xi Jinping prima dei suoi primi vertici con il presidente Moon Jae-in e l’ex presidente americano Donald Trump. Kim ha incontrato Xi altre due volte nel gennaio 2019 a Pechino, e il leader cinese ha ricambiato con un viaggio a Pyongyang quel giugno. Il primo vertice tra Kim e il presidente russo Putin ha avuto luogo nell’aprile 2019 a Vladivostok.

Uriminzokkiri, un canale di propaganda statale di Pyongyang, ha anche pubblicato un articolo in lingua inglese l’8 maggio che segna il terzo anniversario del vertice di Dalian riportando che Kim ha espresso la sua felicità per il fatto che le relazioni tra Corea del Nord e Cina hanno «un nuovo splendore e hanno subito un ulteriore sviluppo».

La settimana scorsa, i principali inviati di Seoul, Tokyo e Washington hanno tenuto il loro primo incontro trilaterale faccia a faccia in un anno, a margine della riunione ministeriale del Gruppo dei Sette, o G7, a Londra, dove hanno dato priorità alle discussioni sulla questione della denuclearizzazione della Corea del Nord. L’amministrazione Biden ha recentemente completato una revisione della politica della Corea del Nord che richiede un approccio pragmatico e un impegno verso l’obiettivo della denuclearizzazione.

I ministri degli esteri del G7 in un comunicato congiunto la scorsa settimana hanno chiesto a Pyongyang di “astenersi da azioni provocatorie e di impegnarsi in un processo diplomatico con l’obiettivo esplicito della denuclearizzazione”, compreso quello di “riprendere il dialogo intercoreano”. Si sono anche “impegnati a raggiungere l’obiettivo dell’abbandono completo, verificabile e irreversibile di tutte le armi illegali di distruzione di massa e dei programmi di missili balistici della Rpdc e hanno espresso “grave preoccupazione” per le sue violazioni dei diritti umani, una questione su cui Pyongyang è molto sensibile.

Maddalena Ingrao